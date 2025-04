Mario Vargas Llosa el último exponente de la generación del Boom Latinoamericano

Publicidad - LB2 -

El pasado 13 de abril murió el escritor peruano Mario Vargas Llosa y los homenajes hacia él han sido bastantes y variados, en este caso también le dedicaremos algunas letras.

¿Qué se puede decir de Vargas Llosa que no se haya dicho ya? Mucho o poco, quizá, y quiero compartir mi acercamiento hacia este escritor. La primera vez que escuché de él, fue en una clase de Historia de México Contemporáneo en el bachillerato, estaba haciendo mi lectura de clase y allí venía una foto de él con la leyenda “Mario Vargas Llosa afirmó que el PRI es la dictadura perfecta”. A partir de ahí investigué y supe que era un escritor importante pero no me fue posible adquirir una novela suya además porque me encontré que Carlos Fuentes fue de su misma generación, la del Boom Latinoamericano. Por lo que decidí empezar a leer a Fuentes primero.

Después de algunos años, youtube se volvió más accesible y desarrollado, allí fue donde empecé a encontrar conferencias sobre Carlos Fuentes y alguna de Vargas Llosa. El segundo acercamiento que tuve con Vargas Llosa fue en una clase en la Academia de Historia que se llamaba Historia del Pensamiento Latinoamericano,esa clase la cursé dos veces, la primera por desajustes que me llevaron a reprobarla y la segunda ahora sí, la disfrute mucho. Consistía en revisar el pensamiento hispanoamericano por medio de ensayos y la literatura de varios autores a través del tiempo.

Entrado el siglo XX vimos la generación del Boom y esa parte me llamó más la atención porque fue algo original y novedoso, los autores rompieron con las formas de la novela burguesa europea y los protagonistas fueron el pueblo llano, el hombre sencillo, la miseria, los modismos y la cotidianidad, sin embargo; cuando tocó el turno de Vargas Llosa, leímos un ensayo que se llama “La verdad en las mentiras”. Ese texto me gustó mucho porque se abordaba una de las subjetividades del historiador al interpretar los hechos, la literatura puede permitirse decir las cosas, el pero que se le pone es que es ficción por lo tanto no es real, sin embargo; Vargas Llosa expone que la literatura parte de la realidad, lo que el escritor redacta no es una invención, es una adaptación de una realidad.

Por ejemplo, la novela de La ciudad y los perros se basa en la época de colegial de Vargas Llosa, pero las situaciones fueron reales, así mismo lo que planea en Conversaciones en la catedral, lo que la gente discutía eran problemáticas de los limeños. Carlos Fuentes nos presenta una crítica a la historia contemporánea de México a través de La muerte de Artemio Cruz o los cambios de la Ciudad de México por la nueva burguesía en La región más transparente. En los diálogos de los personajes hay cuestionamientos que un historiador a la fecha, no se atrevería a decir por temor a la desacreditación de las academias. ¿Qué no habíamos quedado en que la confrontación de ideas es lo que nos hace crecer y desarrollarnos?

La tercera vez que me acerque a Vargas Llosa fue en su presentación. Después de leer la verdad en las mentiras quise hacerme de algún ejemplar de sus novelas, pero siendo universitario era difícil y ahora siendo profesionista parece que es todavía más difícil. Las novelas son cada vez más caras. En vista de ello, buscaba entrevistas y conferencias de él y siempre me pareció un hombre muy correcto, muy propio, muy prudente, con estilo, buen vestir, erudito, centrado, lúcido y convencido de sus doctrinas políticas. Durante mi estancia en la Academia de Historia una constante que siempre escuche sobre Vargas Llosa, es que era un vendido o de “derechas” debido a su actividad política.

Siempre estuve en desacuerdo con dicho posicionamiento porque pareciera que, por el hecho de dedicarte a las letras en una de las ciencias sociales o humanidades, no puedes participar en la política ¿Por qué no? Al contrario, lo que Vargas Llosa hizo es de admirar, porque a diferencia de muchos académicos que solo arreglan el mundo en sus cuatro paredes y quejas con sus alumnos, él salió a ver como es la política y tratar de cambiar algo. Pienso que, si alguien pretende ostentar el título de “intelectual” esta obligado a la práctica, de lo contrario será un burócrata más.

Por último, con Vargas Llosa se fue la generación del Boom Latinoamericano y el último gran escritor del siglo XX y hasta ahora del XXI. Según recuerdo la última generación que aporto algo original y contundente a nivel universal en lengua española, fue la generación del Siglo de Oro. Ojala no tengan que pasar otros dos siglos para que haya algo que decir, porque pienso que todavía hay mucho que decir, mucho que hacer, mucho que replantear, mucho que renovar y todo por crear.

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias.