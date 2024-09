Los amparos patitos del PJF.

Publicidad - LB2 -

“El amparo es un recurso legal diseñado para proteger los derechos humanos y las garantías individuales frente a actos de autoridad. Sin embargo, no es procedente interponer un amparo en contra de una norma constitucional. Esto se debe a que el amparo está destinado a proteger contra actos de autoridad que violen derechos y garantías individuales, no contra la Constitución.”

En México ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución y mucho menos del Constituyente. En el sistema jurídico mexicano, la Constitución es la norma suprema y cualquier otra norma jurídica debe estar en conformidad con ella, es el principio de jerarquía normativa.

El principio de jerarquía normativa es aquel que establece que las normas de rango inferior (secundarias) no pueden contradecir a las de rango superior (La Constitución) por lo tanto una amparo sustentado en una ley secundaria no ejercerá facultades de suspensión en contra de la obediencia de la norma suprema.

- Publicidad - HP1

Hay que entender que un amparo no puede decretarse para que una autoridad no obedezca una norma constitucional como lo pretende hacer el Poder Judicial Federal por medio de un amparo que otorgó una jueza de Coatzacoalcos Veracruz para que el INE NO se sujete a lo que marca la constitución con referencia al proceso electoral de Jueces, Magistrados y Ministros que por lo establecido en la Constitución el INE deberá llevar a cabo el proceso de elección el próximo 1º de Junio del 2025.

El amparo busca asegurar que las autoridades actúen conforme a la Constitución, y no en contra de ella.

Es increíble que los integrantes, los activos promoventes de amparos en contra del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del INE (el que no se toca), del Diario Oficial de la Federación, no conozcan lo que es en el Estado Mexicano el PODER CONSTITUYENTE.

El Poder Constituyente es la capacidad de crear o modificar una constitución, que es el documento fundamental que establece la organización y funcionamiento de un Estado. El Poder Constituyente está por encima de los tres poderes de la Unión “ya que recoge el sentimiento de la nación” al ser constituido como un proceso donde participa el Congreso de la Unión y todos los Congresos de los 32 estados de la República y mandata, a través de la Constitución, a los tres poderes de la Unión, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.

La teoría de la efectiva, y obligada, sapiencia de las leyes por los integrantes del PJF queda en total contradicción, o en perversidad manifiesta, con esos amparos ilegales otorgados para detener desde la presentación, discusión, aprobación, aprobación constitucional y promulgación como ley constitucional que reformará al Poder Judicial Federal, no son facultades de los jueces federales el otorgar amparos para detener el proceso de una Reforma Constitucional y mucho menos evitar la obediencia y aplicación la norma constitucional como pretendieron amenazar al INE el PJF.

Pero, ¿Qué pretende Norma Piña, la presidenta de la SCJN y cabeza del PJF, con esos amparos ilegales?

Primero hay que puntualizar que no es ignorante ni desconoce sus alcances constitucionales pero, eso sí, es una mujer ambiciosa, egocentrista y muy perversa…. Ególatra y autoritaria.

Norma Piña manifiesta una actitud predominantemente centrada en sí misma, ella se caracteriza por la tendencia a considerar que sus propios puntos de vista, necesidades y deseos son los únicos válidos y relevantes, sin tomar en cuenta, o comprender, que representa a un poder de la República de tres que lo componen y, además, no considera nunca las perspectivas de los demás, es mafiosa e intolerantemente soberbia a tal grado que la está llevando a enfrentarse brutalmente con el pueblo de México y lo más grave, está llevando al país a un enfrentamiento de crisis constitucional gravísimo, sin dejar de puntualizar que está llevando a sus huestes a enfrentamientos brutales que pueden ir rumbo a desgracias inevitables, no le están importando las consecuencias que pueden tener los actos de sus huestes, actos graves que los van afectar a cada uno de ellos, si realmente fueran miembros del PJF, en su estabilidad financiera, laboral y libertad, los actos que están realizando forzosamente les traerán consecuencias.

Eso a ella no le importa, son de úsese y tírese las huestes violentas que están en las calles, demostrando hasta dónde puede llegar con tal de que todos ellos, incluidos los jueces, salven sus negocios corruptos dentro del PJF, la brutalidad manifiesta en la defensa de su ilegal e inexistente causa lo demuestra, la Reforma Judicial aniquila sus negocios con la justicia.

Pero lo verdaderamente importante para la Ministra Presidenta de la SCJN Norma Piña es la construcción de la narrativa jurídica que requerirán los opositores encabezados por Claudio X González en el sentido de establecer precedentes, aun siendo ilegales, que narren un hecho de desobediencia, rebeldía y desacato por el Legislativo, Ejecutivo y el INE.

Construir esa narrativa les daría entrada a las instancias Internacionales con una falsedad legal pero con fachas de legalidad. El gran atractivo de la SCJN y del PJF es que los “premiaron” por sus servicios al ejecutivo neoliberal en turno dándoles la oportunidad de ser “JUEZ Y PARTE” ellos mismos, nadie los puede reconvenir, juzgar, castigar por su corrupta intencionalidad y, como la Reforma Judicial les quita esos privilegios, de ahí la ferocidad del rechazo a la Reforma por ellos mismos.

Norma Piña sabía perfectamente que tanto el legislativo como el ejecutivo no les harían caso a los jueces con sus resoluciones de amparo y que la Reforma caminaría en todo el proceso constitucional, Norma Piña sabe que el INE no dejaría de atender la norma constitucional. Lo que buscaba era que los dos poderes, legislativo y ejecutivo, se inconformaran por la intromisión sin facultades de los jueces ante la SCJN para ella atraer Reforma y congelarla, sabe que es ilegal y que el único camino es que esa ilegalidad la formalizaran el legislativo y el ejecutivo al inconformarse ante la SCJN, argumentando precisamente la carencia de facultades constitucionales de los jueces y la violación de la independencia entre poderes de la unió, todo una perversidad jurídica maquinada en una mente perversa.

Norma Piña sabe muy bien que la Reforma Judicial es una realidad por mandato del pueblo de México en las urnas pero está rabiosa, como Claudio X González, que además buscaban detener la Reforma para que no fuera el presidente López Obrador quien la promulgara pero, además poniendo a la nación en un serio y grave problema que le detone a Claudia Sheinbaum y con ello estar en la posibilidad de que la presidenta aligere la Reforma, no le importa la nación, a Norma Piña solo le importan las condiciones necesarias de inestabilidad que le permitan negociar, y proteger, sus privilegios, condiciones para chantajear y presionar a la presidenta Sheinbaum.

No han alcanzado ha entender la enorme fuerza política con que llega Claudia Sheinbaum al poder y, si ya lo han entendido, estarían buscando debilitarla, arrodillarla a los intereses de la derecha que es a la que sirve Norma Piña, sin olvidar que es egocentrista y solo sirve, en primera instancia, a los de ella.

Si usted es observador se dará cuenta que no es posible que un puñado de mafiosos, malandros y corruptos empleados del PJF y un activista empresarial acomplejado (CXG), y lleno de envidias, quieran ir en contra de un mandato dado por el pueblo de México en las urnas, mandato dado por casi 36 millones de mexicanos, a eso es a lo que realmente se están enfrentando.

Norma Piña está creando una trama y un montaje mentiroso e ilegal con maquillaje de legalidad constitucional, pero observemos que esos amparos no tienen valor jurídico alguno, hasta los mismos ex ministros de la SCJN de criterio de derecha han manifestado con toda claridad que los amparos son ilegales e improcedentes, que nada puede detener la Reforma Judicial y menos cuando ya está en la Carta Magna.

Pero comprendamos lo que es valor jurídico en el ámbito de las leyes y esto se refiere a los principios y las normas que guían el comportamiento dentro de una sociedad y que son reconocidos y protegidos por el sistema legal, la Constitución y las Leyes derivadas. El valor jurídico es fundamental para mantener el orden y la justicia en la sociedad y ese valor jurídico es el que están los jueces violentando con sus amparos ilegales.

El último amparo indirecto otorgado (989/2024) fue emitido por la jueza Andrea Génesis Alarcón Cortés del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León. Este amparo concede una suspensión provisional, otra más, en contra de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La suspensión provisional impide que la reforma sea aplicable a magistrados y jueces en activo y retiro, y también prohíbe al Senado de la República emitir la convocatoria para la integración de las listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros por elección popular. Además, protege a los jueces de cualquier destitución o sanción y asegura la continuidad de sus salarios y prestaciones, blinda a Jueces, Magistrados y Ministros y deja sin blindaje a los empleados del PJF, precisamente los que están en la calle protestando.

¿Habrá quien se coma el cuento?

¡Están completamente solos!

PD.- Claudio X González y la Ministra Norma Piña son agitadores violentos que están poniendo en riesgo altísimo el estado de derecho, al valor de nuestra Constitución y las leyes, así como la seguridad nacional ya que es un delito muy grave atentar contra la nación.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.