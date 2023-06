Los altísimos riesgos de la participación democrática en Morena

Publicidad - LB2 -

Morena ha escogido un camino democrático muy escabroso, un camino lleno de pendientes peligrosas, de precipicios, muy espinoso y lleno de altísimos riesgos muy explosivos que los opositores conocen y, por supuesto, buscarán jugar en el proceso interno de Morena a su favor. Desgraciadamente, ellos tienen sus candidatos dentro de Morena. Ese es el riesgo de la apertura democrática morenista.

Cuando el todopoderoso partido que nos gobernó durante más de 80 años y que modificó la ley electoral a su antojo, que hoy es vigente, por supuesto, se hizo para sí mismo todas las ventajas y limitaba a los partidos opositores en tiempo y recursos para competir, y se hizo la ley para beneficio del poderoso PRI, o sea para el partido en el poder y que, si era PRIAN, daba lo mismo.

Con la llegada de Morena al poder se intentó cambiar la ley electoral vigente, hacerla más democrática y equitativa y fueron precisamente los hoy opositores PRI-PAN-PRD-MC los que evitaron, con su minoría, lograr aprobar la propuesta de cambiar la Ley Electoral al no poder hacerla constitucional, ya que Morena no tenía la mayoría calificada. Quedando la ley electoral igual a la que aprobaron el PRI-PAN cuando estaban en el gobierno y no permitieron que fuera modificada por una ley mucho más equitativa y balanceada como la proponía Morena.

Recordemos que fue exactamente lo mismo que les sucedió a los opositores con el nombramiento de consejeros al INE, se negaron a apoyar elevar a rango constitucional la propuesta de modificación de la ley electoral y se nombraron los consejeros con la misma ley que el PRIAN había aprobado cuando el PRI era gobierno por última vez… y después chillaban porque con su propia ley, que no quisieron cambiar, Morena logró todos los consejeros para el INE. Era una ley hecha para beneficiar al partido en el poder y, bueno, Morena está en el poder y se les anticipó, pero su soberbia no los dejó escuchar y pagaron el precio.

Ahora bien, la democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía todas con todos. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes, partidos políticos y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes donde se impongan las mayorías, la decisión mayoritaria de visión de país.

Entre más los partidos políticos se involucren y promuevan la participación ciudadana dentro de ellos mismos, más se fortalecerá la democracia como gobierno, ya que la voluntad democrática en un gobierno nace por sus acciones y principios desde la práctica democrática en su partido. No puede haber gobierno democrático si no hay partido que promueva y ejerza hacia su interior la democracia, la participación ciudadana.

El temor que el PRI-PAN tiene sobre la participación ciudadana proviene desde que fueron gobierno. El rechazo a la participación ciudadana era norma dentro de esos partidos porque sabían que eran repudiados. Por eso no abrían su militancia a la sociedad, sino que, al contrario, solo cubrían lo necesario para la simulación. El PRI era el que más militancia controlada tenía desde siempre. No crecían, se mantenían para evitar los liderazgos y los altos riesgos que les implicaba la participación ciudadana. El PAN está en el punto mínimo de ley de militancia registrada.

Desde que se fundó MORENA, se abrió a todos los ciudadanos y aquellos que quisieron incorporarse formalmente así lo hicieron y se convirtieron, y se están convirtiendo, en militantes registrados, aparte de los miles de simpatizantes que ha conquistado en estos pocos años de vida del partido.

Morena ha abierto a los ciudadanos su proceso de selección de candidato a la presidencia de la república dentro de un proceso interno que culminará con un «Coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación» que asumirá el liderazgo del Movimiento de la 4T y que culminará al asumirse como Candidato a la presidencia de la República en el 2024, allá por la tercera semana del mes de noviembre.

Todo este proceso interno de Morena, los opositores, comenzando con MC, han presentado denuncias ante el Comité de Quejas del INE por ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA, seguidos con prontitud y rapidez por el PRD, y culminan las denuncias por las interpuestas por el PAN y, por último, el PRI.

Tenemos que recordar lo siguiente: Desde 2015 y hasta 2023, Morena ha competido en 42 elecciones a gobernador. Todos sus candidatos, previo a obtener la nominación oficial, fueron nombrados promotores de la soberanía o coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Del total de sus candidatos, 23 obtuvieron victorias y se convirtieron en gobernadores, 23 de 32 estados, es decir, el 72% de la República.

Por lo tanto, hoy Morena aplica, y amplía, un proceso estratégico interno exitoso y probado durante ocho años que hoy lo ejercita de nueva cuenta fortalecido y consolidado. No es nuevo este proceso para Morena.

Por supuesto, ha causado escozor, coraje y envidia en toda la oposición que no alcanza a entender aún que el tiempo a ellos se los tragó porque lo perdieron ahogados en rabietas sin objetivos y rumbos definidos que los llevaran a algún punto para que hubieran crecido las preferencias ciudadanas hacia ellos. Se arrinconaron espetando su odio al presidente López Obrador y se convirtieron en PERDEDORES consuetudinarios. Se les acabó el tiempo.

Acusan a Morena de ACTOS ANTICIPADOS de precampaña.

Hagamos un ejercicio para entender los criterios de lo que es ACTOS ANTICIPADOS de campaña:

“La autoridad define si fue un acto anticipado de campaña analizando si el contenido incluye alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ninguna ambigüedad, llame al voto en contra o a favor de una candidatura o partido”.

La Comisión del INE, por ejemplo, descartó el 26 de mayo pasado emitir medidas cautelares en contra de Sheinbaum, el canciller Ebrard y el secretario Adán Augusto, apuntando entre otros puntos que “aún no da inicio el proceso electoral federal para renovar a la persona Titular del Ejecutivo Federal”.

Son actos anticipados de campaña, según lo establecido en la LGIPE: “Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.

En jurisprudencias, el TEPJF ha destacado que para acreditar un acto anticipado de campaña o precampaña, un caso debe cumplir con criterios de tiempo, que los hechos sean cometidos por partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos, y también considerando el “elemento subjetivo”. Esto último es definir, más allá de criterios personales, si un mensaje es en verdad un llamado expreso al voto.

La jurisprudencia 4/2018 del TEPJF señala que, si el contenido analizado o denunciado “incluye alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ninguna ambigüedad”, llame a votar en contra o a favor de una candidatura o partido. Además, las expresiones que se analicen deben ser valoradas en su contexto.

Y para concluir, ejemplos de actos anticipados de campaña el INE y TEPJF han establecido con toda claridad que:

Por lo tanto, el proceso de Morena para designar al Coordinador será un proceso de ALTÍSIMO RIESGO, dadas las condiciones ANTI-MORENA que prevalecen en el TEPJF y el PODER JUDICIAL. Ya que, ante un descuido, los tribunales les pueden fincar actos anticipados de precampaña y pueden sancionar severamente a los aspirantes, incluso evitando su registro como candidato por haber sido sancionado. Esto pondría a Morena en un delicado predicamento momentáneo mientras decide quién sustituye al sancionado. Recordemos Guerrero y Michoacán.

Ese será el ALTÍSIMO RIESGO DEMOCRÁTICO que estará corriendo Morena, ya que los opositores PRI-PAN-PRD-MC estarán sobre todo el proceso interno revisándolo con lupa para poder fincar denuncia ante el INE en primera instancia.

Los cuatro aspirantes internos y los dos externos, más que conscientes, deberán iniciar la contienda a sabiendas de que pudieran ser anulados por las autoridades electorales si cometieran algún error que les podría costar su aspiración.

Hay dos aspirantes a coordinador que deberán hacer sus recorridos con toda la asesoría legal y más, y ser en demasía cautelosos para evitar dar elementos a los opositores para que fundamenten sus denuncias. Ellos son Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum, a los que verdaderamente consideran que deben tumbar. Con Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, los opositores neoliberales se sentirían cómodos en la derrota, y a Gerardo Fernández Noroña no le dan posibilidades, lo están subestimando.

La oposición buscará por todos los medios, y con sus alcances derivados de la observancia minuciosa, derrumbar el proceso interno de Morena. No tienen posibilidad alguna más que la de acudir a los conductos judiciales y lograr, al menos, destruirle sus candidatos a Morena. Consideran que con ello debilitarían a Morena, cuando el efecto sería el contrario.

Los opositores, aunque hoy lo generalizan, pero la intencionalidad es destruir a dos de los cuatro aspirantes de Morena y encumbrar a uno. Y con ello, administrar su terrible derrota anunciada en 2024.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.