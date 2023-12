Los agravios tienen consecuencias…

Publicidad - LB2 -

“Agravio es realmente una ofensa que se hace a alguien en su honra o fama con algún dicho o hecho consumado; hecho o dicho qué se le hace a alguien en sus derechos e intereses o bien, como una humillación, como el menosprecio.”

El agravio hecho a Movimiento Ciudadano por parte del Claudio X González, a través de la SCJN, es un agravio intencional, premeditado, pensado y estratégicamente sincronizado, aplicado para lesionar con severidad la participación de ese partido en la contienda electoral presidencial de 2024, con su candidato ya designado, que ya había demostrado la enorme posibilidad de desplazar al FAM al tercer lugar de la contienda.

En tan solo 10 días de campaña Movimiento Ciudadano había casi empatado a la candidata del FAM demostrando con ello, y poniendo en clarísima evidencia, la enorme debilidad de sus supuestas fortalezas y la evidente fragilidad de la figura política que los representa, la señora Xóchitl Gálvez Ruiz, era más que evidente.

Perversamente el FAM (PRI-PAN) de Claudio X González buscaba hacerse de la gubernatura de Nuevo León en la licencia de Samuel García para ir construyendo la inhabilitación judicial de su regreso y quedarse con la gubernatura en definitiva que no ganaron en las urnas.

La SCJN, en quien confiaron Samuel García y Dante Delgado, jugó su perverso rol de poner el caramelo (Amparos) a Samuel García para posteriormente quitárselo cuando ya no pudiera hacer absolutamente nada, incluso dando pie, y allanándoles el camino, al Congreso del Estado para que el FAM en Nuevo León evitara el retorno a la gubernatura de Samuel García sosteniendo en una resolución al interinato designado por el Congreso.

Todo fue una maquinación, al sentirse amenazados Claudio X González y los liderazgos nacionales del FAM por Movimiento Ciudadano y su candidato pero, su estrategia maniquea al no valorar consecuencias buenas y malas, les reventó en su cara ya que no visualizaron en su proceso de LAWFIRE, en conjunto con la SCJN, lo que Movimiento Ciudadano representa como bancada en el Congreso, más fuerte en la Cámara de Senadores, y subestimaron a Dante Delgado, no midieron las consecuencias de sus acciones porque ponderaron el interés por salvar a su candidata a la presidencia y evitar la importante disminución de las prerrogativas establecidas en la Ley Electoral vigente (dinero por voto y plurinominales)

Movimiento Ciudadano realmente en el Senado representaba un desequilibrio de contrapesos limitando el libre raciocinio de las propuestas de leyes ya que el MURO DE CONTENCIÓN, al que pertenecían, solo servía para evitar el paso de esas leyes deshaciendo la mayoría calificada por acuerdo y no por convicción, eran utilizados por el PRIAN para evitar el paso de leyes y que nunca se lograran su aprobación porque para eso fue creado el MURO DE CONTENCIÓN opositor rompiendo con ello el libre equilibrio de los contra pesos razonados que deben existir en una democracia.

Con el anuncio de Dante Delgado de que ese MURO DE CONTENCIÓN está muerto los contrapesos pudieran hacerse realidad y que efectivamente los haya en el Congreso ya que se podrán sumar con libertad hacia la aprobación o no aprobación de leyes de acuerdo a sus libres decisiones como partido, podrán decir sí o podrán decir no, ejerciendo el principio democrático de los reales contrapesos tan necesarios.

El costo de su alianza legislativa con el PRIAN les ha resultado demasiado cara a Movimiento Ciudadano, el golpe dado para eliminarlos de la contienda presidencial, al menos con el candidato Samuel García, fue una estrategia maquiavélica muy efectiva y con toda precisión en su aplicación que definitivamente les dio el resultado esperado con creces, pero públicamente humillaron al candidato y al partido, a su dirigente y su militancia… les ganó la soberbia con que, aun siendo perdedores, vienen actuando en la política.

Y no solo eso, se enfrentó Movimiento Ciudadano a la realidad que los ubicaba en su contundente consideración de debilidad y menosprecio por parte de la SCJN que lo considero como los “útiles” de la oposición y jugaron con ellos con los amparos y las resoluciones que, dicho sea de paso, los hizo ver como los chamacos inexpertos e ilusos.

Dante Delgado siempre ha sabido, porque lo ha dicho en público y en declaraciones, que el PRI no es de confiar, pero confió en ellos durante 4.5 años y pagó las consecuencias de la peor manera, lo hicieron ver como el político inexperto, cuando en realidad es un político en vías de consolidar su partido como la segunda fuerza política nacional y eso no es nada despreciable y ni habla de inexperiencia cosa que no tiene el PRIAN que van en camino, “con su experiencia”, a la posible desaparición o pérdida de registros o, al menos y en el mejor de los casos para ellos, verán reducidos fuertemente sus porcentajes de aceptación ciudadana y podrían ser desplazados precisamente por Movimiento Ciudadano.

A Dante Delgado lo estuvieron enamorando durante un tiempo reciente para que su partido se incorporara a la alianza de PRI-PAN-PRD y siempre se negó porque con el PRI nada, decía en sus respuestas, incluso Claudio X González se metió hasta el corazón de Movimiento Ciudadano (Jalisco) y sembró la semilla de la discordia y la división hasta para que destituyeran a Dante Delgado y, en el Congreso, Dante Delgado seguía creyendo en ellos.

Al Salirse del MURO DE CONTENCIÓN que desequilibraba los contrapesos democráticos pone a su partido en una posición de mayor oportunidad para respaldar las causas que consideren que benefician a los mexicanos y que desechaban por default por los acuerdos de partidos y ahora sí, al menos en el Senado, podremos decir que pudieran darse los equilibrios para beneficio de todos.

En la decisión de contrapesos podemos encontrar lo que hoy efectivamente pudiera representar Movimiento Ciudadano, la definición es en extremo simple, se trata de un peso que se coloca como contrario a otro peso con el propósito de balancear los dos en conjunto. Un contrapeso es, por consiguiente, eso que se piensa que moderará a otra cosa que está excedida.

El factor de equilibrio y contrapeso en el Congreso hoy pudiera estar, por fin, en la posibilidad de jugar el juego democrático sin ataduras y compromisos perversos actuando de acuerdo a lo que a su juicio es benéfico para los mexicanos, y para el país.

Existe hoy la posibilidad que nos daría la oportunidad de comenzar a vivir una experiencia positiva caminando hacia la perfección de nuestra incipiente democracia.

Eran gitanos y se leyeron la suerte.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.