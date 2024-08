Leona Vicaria

Publicidad - LB2 -

Algunas mujeres nos convertimos en leonas cuando se trata de defender a los hijos, pero también cuando se quiere pelear. Recuerdo haber leído un fragmento de Rosa Montero en el que decía estar cansada de romantizar el papel armonioso de las féminas en la sociedad: “No, no todas son dulces, amorosas y llenas de compasión. También existen, y es justo visibilizarlo, mujeres crueles, despiadadas, dolosas y maléficas.” Y defendía su derecho a serlo.

Dejando de lado las válidas proporciones, considero que apuntar a generalizar cuál género es más o menos violento en estos tiempos es un debate que nos separa en una competencia poco benéfica para todos. La historia heredó a las mujeres tradiciones y roles culturales injustos y desiguales. En otras condiciones, este mismo legado lo recibieron los hombres de hoy y es el que también dejaremos a nuestros hijos. Ninguno eligió, pero sí podemos elegir cómo actuar ahora frente a ellas, cómo defender nuestros derechos y cómo lograr avanzar en construir una mejor sociedad… eso sí lo elegimos y legislamos.

- Publicidad - HP1

A unos días de la aprobación en el pleno de la iniciativa para tipificar la violencia vicaria en el estado como “una forma de violencia por la que un progenitor ataca a una hija o hijo con el objetivo de causar dolor a la madre. Esta forma tiene, por tanto, como víctimas a hijas o hijos (en ocasiones, niñas, niños y adolescentes) y a la madre, y puede ser perpetrada por un padre o padrastro.” El asunto me parece bien intencionado pero desconsolador si con eso se cree, como dice una nota periodística, que “Chihuahua avanza en la protección de violencia hacia las mujeres”. Como diría mi abuelo: estamos en la olla.

Jamás he sido partidaria del encubrimiento a ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Todos los días recibimos llamadas y mensajes de diversas formas en las que nuestros derechos siguen siendo vulnerados, y hacerlos visibles es un principio determinante pero no definitivo. Hablar de tipos de violencia es insuficiente para abatirla y lamentablemente insignificante para un sistema de impartición de justicia que a duras penas avanza para castigar a feminicidas, que apila expedientes, que no dota a las instituciones de elementos suficientes para el seguimiento de cada uno de estos supuestos tipos, que dicta sentencias tardías mientras las víctimas se revictimizan y los agresores se divierten. Un contexto que se presta para que, entre tanto concepto, la aplicación de la ley parezca y sea discrecional, abriendo las brechas para acceder a la justicia en lugar de acercarnos a ella.

Las mujeres chihuahuenses agradecemos la intención de tipificar la violencia vicaria como violencia de género, pero desde el mundo real nos sirve de muy poco. Si alguien agrede a mi hijo, le agradecería al Estado todo el peso de la ley sobre el agresor. Le pediría que no se detuviera en ningún momento a pensar en mi dolor, que no escatimara recursos ni validara lazos parentales o que los utilizara a favor o en perjuicio de nadie. Si alguien daña a mi hijo, quiero la protección de la ley sobre él.

Por supuesto que esto causará un daño colateral. Si bien la intención es evitar el uso de los infantes como armas de agresión, también los coloca como escudos en el enfrentamiento, una condición que me parece caótica ante la realidad psicoemocional que vivimos y dados los resultados negativos de nuestra lucha contra la violencia.

No, señores legisladores, no se avanza en temas de género cuando le ponen crema a sus tacos debatiendo sobre los tipos de violencia y poniéndose rudos con las sanciones. No se avanza porque en la vida real, poner una denuncia por cualquier tipificación que no sea física es un suplicio. Porque para empezar, en la atención a la denuncia de género que presentan nuestras mujeres, los tipos se minimizan y en muchas ocasiones se desconocen. ¿Quieren ejemplos? Vayan y presenten ustedes mismos una querella por violencia psicológica o económica, dense cuenta de qué tan eficiente es nuestro sistema. Porque justo en esos daños vamos cargando las secuelas que afectan a nuestros hijos. ¿Cómo darles de comer y atenderlos si nos agreden directamente a la vista de todos y nadie dice nada?

Tomar de bandera a nuestros hijos, quienes indirectamente son los más afectados de todos los tipos de violencia estructural y sistémica que hemos padecido, podría ser un aliciente que nos brinde una esperanza pensando que tal vez “ahora sí van a hacer algo”. Un instrumento que se coloca como moneda de cambio, un daño igual de trascendente que pone en un lado de la balanza nuestro derecho a una vida libre de violencia y el interés superior de la niñez.

Quisiera ser optimista, quisiera pensar que no es una cosa sobre la otra y que estas adecuaciones a las leyes representan en sí un gran avance. Pero las estadísticas lamentablemente no mienten: mientras las encuestas sobre la prevalencia de la violencia psicológica, económica, patrimonial y sexual son amplias, las denuncias y sentencias son mínimas.

Entonces, mientras el cáncer de la violencia hacia mujeres permanece, pareciera que nos quisieran proporcionar un paliativo legal en medio de un hospital sin los insumos y equipo necesario para validar su eficiencia administrativa, utilizando como activo detonador el punto más sensible e importante para una sociedad: nuestros niños. Y como madre leona y feminista, les digo que la intención es buena, pero el tratamiento es pésimo.

Rocío Saenz Lic. En Comercio Exterior. Lic. En Educación con especialidad en Historia. Docente Educación Básica Media y Media Superior, Fundadora de Renace Mujer A.C. Directora de Renace Mujer Lencería, Consultora socio política de Mujeres.