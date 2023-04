Las minorías parlamentarias intentando imponer la agenda y el veto minoritario

Publicidad - LB2 -

“…La polémica entre mayoría y minoría por lograr el poder, o, en este caso, por tener el control del órgano legislativo, nos lleva a recordar que la lucha dentro de un régimen, presupone la aceptación por parte de los contendientes de las mismas reglas del juego, por lo que las fuerzas políticas tienen que aceptar el papel que tendrán en el CONGRESO, de ser mayoría o ser minoría”.

La minoría parlamentaria representa a aquellos grupos políticos que no tienen la mayoría en un parlamento, que por lo regular acceden al mismo, a través de sistemas electorales que buscan representar la proporcionalidad de votos, o en su caso, logran el triunfo en un número menor al total de demarcaciones electorales, por la vía de la mayoría relativa.

Durante más de 80 años el PRI fue mayoría absoluta e indiscutible en el Congreso Mexicano y triunfador en todas las elecciones sin que le representaran las minoría ni un zumbido de moscas en las orejas hasta el año 1997 que pierde la mayoría calificada en las Cámara de Diputados y, en el 2000, tuvieron que pactar el poder con el PAN, el poder lo perdieron en el 2006 y se lo robaron y en el 2012 en donde tuvieron que invertir toneladas de recursos ilegales para poder realizar un fraude y con ello hacer que el PRI regresara a la presidencia de la República porque con tal cantidad de dinero invertido no se podía confiar en el PAN, tenía que ser el PRI quien pagó con creces los recursos ilegales invertidos.

- Publicidad - HP1

Jamás ni el PRI, y por supuesto ni el PAN, respetaron a las minorías, jamás los consideraron en los acuerdos parlamentarios porque simplemente las minorías eran el resultado de la gracia y benevolencia del gobierno para darse lavatorios de democracia, no representaban nada pero eran necesarios para el maquillaje político, muchos, como Dante Delgado del hoy Movimiento Ciudadano, se enriquecieron de su posición de minorías en el avanzar del tiempo.

Hace 26 años se vivió uno de los momentos más cuestionados del gobierno de Ernesto Zedillo. En medio de la crisis económica que vivía el país —provocada por las políticas neoliberales que comenzaron en el sexenio del PRIISTA Carlos Salinas de Gortari—, la bancada de políticos del PRI coordinada por Humberto Roque Villanueva aprobó un aumento del IVA, por lo que pasó del 10 al 15%.

Con 290 votos a favor, los PRIISTAS celebraron con júbilo el incremento del gravamen en un 50% y Roque Villanueva, con las manos empuñadas y meciendo los brazos hacia la cintura, hizo ademanes que fueron interpretados por la prensa como una procaz señal sexual de triunfo, que fue bautizada como el Roque señal.

La Roque Señal es la evidencia histórica más clara del abuso del poder mayoritario para dañar la economía de los mexicanos, de la toma de acuerdos entre las mayorías corporativas del PRI y del PAN, unidos en mayoría parlamentaria para consolidar acuerdos para su beneficio económico personal y beneficios para grupos de poder como el FOBAPROA, los RESCATES, la REFORMA ENERGÉTICA de Peña Nieto, la quita de tres ceros al peso, la venta de las empresas del estado, etc. siendo esto la prueba inequívoca de la aplicación de las mayorías parlamentarias sin que las minorías fueran tomadas en cuenta alguna vez en el período neoliberal.

El voto minoritario en las épocas neoliberales era solo eso, el voto de los “pelados minoritarios”, esos de la izquierda y hasta ahí, porque la MAYORÍA era avasallante, y arrogante, donde JAMÁS las minorías pudieron siquiera pensar en el VETO MINORITARIO, los neoliberales eran los dueños absolutos de la verdad y del país, un país que no respetaban, ni se identificaban, de ahí el interés de quebrarlo, descuartizarlo y venderlo por partes, así actuaban las MAYORÍAS neoliberales desde 1994 hasta el 2018.

Su mayoría les dio la certeza de la impunidad y de la arrogante entrega del país a los extranjeros, se acostumbraron a ser clasistas petulantes, racistas hitlerianos y saqueadores fieles seguidores de Ali baba, su MAYORÍA los protegía.

Hoy los opositores, esos que hasta antes del 2018 fueron mayoría, no han alcanzado a entender lo que alguna vez aplicaron, no entienden, o no les cae el veinte, que la MAYORÍA hoy el pueblo se la dio a una fuerza coaligada muy contraria al pensamiento político de los opositores y, como MINORÍA hoy, quieren imponer la agenda país.

Tienen el control de los medios de comunicación pero ni así les alcanza para imponer la agenda, cierto que como minorías pueden bloquear las modificaciones a la Constitución pero con las leyes secundarias no pueden imponer su voluntad y sus intereses.

La 4T no tiene la mayoría CALIFICADA (2/3 partes de las Cámaras) pero si tiene la mayoría simple para poder imponer la agenda política en el Congreso, ni sumando las fuerzas opositoras podrían imponer un VETO MINORITARIO en la agenda legislativa, la mayoría la tiene MORENA y los opositores para lograrlo tendrían que sumar 50 más 1 para poder imponer su agenda, como lo buscan hoy con el asunto del INAI.

Su campaña mediática comandada en el Senado por las TRES TRISTES BRUJAS CHIFLADAS senadoras PANISTAS en el sentido de que el presidente López Obrador quiere manejar la agenda del Congreso mueve a risa porque se hacen tarugos de que la 4T es liderada por un hombre que hoy es presidente de la república… son amnésicos continuos y/o arrogantes olvidadizos.

El presidente lo dijo con toda claridad al Secretario de Gobernación NO HAY PRISA en reponer de nueva cuenta todo el proceso de selección de los nuevos comisionados del INAI, así con todas sus letras lo dijo Augusto López en la reunión en el senado con el grupo parlamentario de la 4T… NO HAY PRISA.

Y sin negarlo el presidente en la mañanera puntualizó “¿DE QUE HA SERVIDO EL INAI?” y se desató la gata Flora opositora.

Los opositores deben ejercer su MINORÍA como mejor les venga en gana, como también la 4T deberá ejercer su MAYORÍA como mejor le convenga a su proyecto de nación.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.