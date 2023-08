Las Micheladas la solución a la inseguridad

Publicidad - LB2 -

“La soberbia es una característica personal o una actitud de la persona que CREE tener una posición de superioridad, o de privilegios, frente a los demás. También podríamos referirnos a una persona arrogante, altiva, vanidosa o prepotente”

Hubo una película cómica-épica norteamericana filmada en 1963 titulada “It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World” donde participó uno de mis cómicos favoritos de aquella época, Mickey Rooney, acompañado por Eddie Adams, Sid Caesar, Jonathan Winters, Ethel Merman, Milton Berle y Buddy Hackett.

Se me vino a la mente porque cuando yo vi esa película entre 1965 a 1968, en un cine de los elegantes de mi ciudad natal como película de estreno, recuerdo como me reí, la volví a ver ya con mi novia y después como esposos y como nos reíamos, ha sido la mejor película que yo haya visto de comedia norteamericana, debe de haber más por supuesto, pero para mí es la que más me ha movido a risa, carcajadas y que la haya visto varias veces cuando la repetían en algún otro cine.

Esto viene a colación porque en estos días me he vuelto a reír a sonoras carcajadas por la exposición, en el FORO DURANGO del Frente opositor, de la aspirante favorita la Señora “X” quien ha asegurado en ese foro a nivel nacional que su propuesta para combatir la inseguridad en el país es PROHIBIR LAS MICHELADAS, así lo dijo con todas sus letras y con pasmosa seguridad que causó reacciones en el auditorio…. Risas y caras de “UTA MADRE” entre las que destaca la de Marko Cortez su líder nacional del PAN.

Las mismas reacciones que pusieron los jerarcas del frente cuando la Señora “X” habló sobre que se tiene que castigar con más fuerza el CONFLICTO DE INTERÉS en el país, las caras también reflejaban incredulidad a sus palabras y al tema, la Señora “X” estaba escupiendo su propia cara…. Posteriormente Beatriz Paredes la ubico al respecto al señalar que había que tener las manos limpias para poder hablar y combatir la corrupción.

Pero regresando al tema de las MICHELADAS la Señora “X” ha sido una constante detractora de la política de seguridad del presidente López Obrador por lo que obligada está al menos de tener respeto a ella misma en sus propuestas como candidata y no menospreciar la inteligencia de la sociedad mexicana, posteriormente intentó corregir su burrada diciendo que ella se refería a las MICHELADAS ADULTERADAS.

Como candidata seria que se dice ser debió de estudiar más su exposición y no llevarlo a la improvisación tan burda, que además no es su fuerte, ya que en todo el foro lo único que dijo fueron tonterías y señalamientos mentirosos hacia el presidente, señalamientos que ya habían sido aclarados con toda puntualidad y sustento y que insistía a meterlos como verdad.

El asunto de las MICHELADAS ADULTERADAS como estrategia nacional de seguridad como lo afirmó la Señora Xóchitl Gálvez Ruiz pudiera ser un tema pero de SALUD PÚBLICA y no de SEGURIDAD ya que todos lo que hay detrás de la inseguridad que la detona es ridículo que se genere por Micheladas, los interese que se mueven y conlleva a los enfrentamientos y a los ajustes de cuentas no nacen de una MICHELADA, sino de miles de millones de dólares que generan los orígenes de la inseguridad.

Veamos, para tratar de comprender la propuesta de la MICHELADA, lo siguiente:

La cerveza en si no se puede adulterar ya que en el proceso de fermentación del mosto con las levaduras se transforman en alcohol por lo tanto en el proceso de fabricación de la cerveza no se utiliza alcohol, por lo que en la cerveza no hay adulteración, lo que habría serían diferentes grados de alcohol y sabor pero no adulteración del producto, por lo tanto se descarta la cerveza. Ahora bien, a la cerveza convertida en Michelada al servirse se le puede agregar hielo y otros componentes para hacerla MICHELADA pero, algunas veces esos componentes no son “honestos” y están incluidos en la fórmula para buscar un resultado en quien la bebe.

Ahora bien, a como entiende la MICHELADA la Señora “X” es ya una bebida que se utiliza en CHELERIAS, bares, antros y prostíbulos tolerados y no supervisados por las autoridades que sirven para robar a clientes corriendo el riesgo que hasta pueden producir la muerte de quien consume ese producto ya que, comprobado esta, que se le agrega hielo con formol y narcóticos como el fentanilo entre otros, además de más alcohol de dudosa calidad para consumo humano como tequilas adulterados con alcohol etílico.

La inseguridad para la Señora “X” son los desórdenes en esos tugurios y los muertos que generan y que no les ocasionan ningún riesgo a esos negocios porque son una fuente de ingresos para las autoridades que los toleran y que, además, son centros de distribución y consumo de drogas ilegales regenteados por los carteles de las zonas, negocios que son el último de los eslabones de la cadena de negocio que detona la inseguridad en todo el país.

Prohibir el consumo de MICHELADAS en todo el país en esos negocios, como lo propuso la aspirante PRESIDENCIAL del PAN, y como principal estrategia para erradicar la inseguridad la verdad que mueve a risa y carcajadas como las que me arrancó la película que señalé al principio.

Por si no lo sabe, y que alguien le explique, la Señora “X” el problema de la inseguridad tiene orígenes muchísimo más amplios entre los que podemos mencionar la guerra entre carteles, el cobro de cuentas, peleas de territorio, el tránsito de drogas hacia los Estados Unidos, piso, cuota, secuestro, extorsión, fraude, etc. y la MICHELADA no aparece en ese listado de motivos.

Su visión de la Señora Xóchitl Gálvez Ruíz es muy corta y más cuando la presenta como proyecto para combatir la inseguridad ante el país.

Esa participación descuidada de la Señora “X” en un foro importante de competencia para el liderazgo de una alianza de partidos no es más que reflejo de lo vacía que esta, lo desconocidos que son los problemas del país para ella y el poco respeto que le tiene a la inteligencia de los que la pudiéramos escuchar.

La Señora “X” se encuentra ensoberbecida por la seguridad que tiene de que muy a pesar de lo que diga y sus errores y tropiezos ella será la candidata del Frente Amplio por México y la prueba de ello son sus participaciones descuidadas y ofensivas.

El sentirse CHINGONA, como se ha calificado infinidad de veces, y más que los demás la pone en su exacta dimensión de pobreza extrema de toda índole.

Y esa es la candidata de la oposición.

Refrendamos las conclusiones de nuestros análisis, la Señora Beatriz Paredes Rangel del PRI resultará ser la elegida como candidata a la presidencia del Frente opositor porque de lo contrario la que fuera el “fenómeno electoral”, la Señora “X”, los pondría a los opositores en niveles bajísimos de aspiración por un México mejor…. ¿no tendrán algo mejor?

Al ver el desempeño en los dos foros opositores de la señora “X” me queda más que claro que la única razón por la que la impulsa Claudio X González es, si llegara en el remoto caso ser presidente de México, ser manipulable íntegramente, sencillamente no tiene nada, absolutamente nada, para gobernar este país, está vacía.

No entendió los señalamientos que le hicieron sus asesores y se salió a manejar su propia agenda en el foro de Durango, y el desinfle ya es acelerado.

La próxima semana es definitiva para ver lo que sucederá en la oposición.

