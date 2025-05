Las mentiras de la oposición y el efecto búmeran.

Publicidad - LB2 -

A todo un historial de mentiras sobre temas, acciones y obras de los gobiernos de la Cuarta Transformación se suma hoy la reciente campaña de los partidos de oposición, principalmente PRI y PAN respecto de la iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Poco les ha importado confundir a los ciudadanos con distorsiones o mentiras, algunas tan absurdas que, en lugar de atraerles simpatías entre los mexicanos, van mermando su ya de por sí debilitada credibilidad.

Han dicho que se busca censurar a los medios de comunicación, lo cual no es solo engañoso sino totalmente falso, ya que la iniciativa lo que propone es mayor regulación sobre los contenidos que fomenten violencia o discriminación, especialmente en horarios infantiles, pero no plantea censura previa ni control directo del contenido informativo o editorial. Aquí es importante destacar que Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado en varias ocasiones que la libertad de expresión no es absoluta cuando afecta derechos de terceros, como es el caso de los de menores de edad.

También aseguran los opositores que el gobierno de la presidenta Sheinbaum pretende controlar el internet y bloquear contenidos, pero eso es totalmente falso, ya que la propuesta no contempla mecanismos para bloquear sitios o controlar el tráfico de internet.

Lo que sí plantea, es establecer obligaciones de neutralidad de red y transparencia en la gestión del tráfico por parte de los proveedores, como Telmex, AT&T, Total Play, etc. Esto se refiere al principio de que todos los datos en la red deben ser tratados de manera equitativa, sin discriminación ni interferencia; es decir, los proveedores de servicios de Internet no pueden bloquear, ralentizar ni priorizar el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios por razones comerciales o de otro tipo, lo cual en la actualidad algunos sí hacen.

Aunque ha habido propuestas en algunos foros para fusionar al Instituto Federal de Comunicaciones con otros órganos reguladores, es falso que esta iniciativa es un intento por desaparecer tal organismo; al contrario, lo mantiene como órgano autónomo, aunque sí se sugieren algunos cambios en sus atribuciones, pero nada que tienda a su desaparición.

Aseguran, además, que se afectará la libertad de prensa, lo cual va más allá de una expresión especulativa, es una falsedad en toda la extensión de la palabra.

No hay disposiciones en la iniciativa que limiten el ejercicio periodístico. Las regulaciones están dirigidas a contenidos discriminatorios o que vulneren derechos, más que a contenidos noticiosos o de opinión.

De verdad, los prianistas no entienden que no entienden. Afirman que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión está elaborada a modo para controlar las elecciones, pero no hay evidencia directa en el texto de la reforma de que se introduzcan mecanismos para manipular procesos electorales a través de medios o telecomunicaciones.

La regulación electoral en medios ya está contemplada en leyes específicas del Instituto Nacional Electoral.

Otra distorsión en relación con los objetivos de la reforma es que se trata de establecer mecanismos para imponer un carácter ideológico sobre los contenidos en medios y en redes, pero en realidad de lo que se trata es de reforzar principios de no discriminación en los contenidos.

Las consecuencias de las mentiras que difunden los prianistas les son nada favorables a ellos, sobre todo en lo político: la pérdida de credibilidad en sus argumentos, que crece día con día; el desgaste de sus discursos, que ya pocos creen; la creciente deslegitimación institucional y, por supuesto, el efecto búmeran;es decir, al ser desmentidos sus dichos, el daño que pretenden hacer al gobierno se lo hacen a ellos mismos. Cada día confirman que van en caída libre hacia el basurero de la historia.

