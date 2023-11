Las MEGA Obras que Incomodan

Publicidad - LB2 -

Las acciones de personas propositivas, y constructivas, pueden llegar a causar incomodidad, molestia o enfado y, como pronominal, molestarse o enfadarse por ello derivando en conductas negativas hacia quien les causa la incomodidad actuando con rencor, rechazo y envidia por no poder ellos haberlo logrado en su momento cuando ostentaron el poder y, el odio porque otros lo están logrando y los demás se los están recociendo, en consecuencia se detona un bumerang que se les convierte en rechazo social con fuerza en crecimiento.

La incomodidad es una sensación que todos experimentamos en nuestras vidas alguna vez, la incomodidad es aquello que se encuentra fuera de nuestra zona de confort. La incomodidad es sentida en el cuerpo, que a su vez es un reflejo de la mente. Entender la relación cuerpo-mente es fundamental para entendernos a nosotros mismos para descubrir lo que nos estaría incomodando, cuando no lo sabemos, pero rara, muy rara vez, no sabemos lo que nos incomoda.

La incomodidad nos hace enfrentarnos a la incertidumbre, pero también a la sorpresa y nos enseña que a veces, cuando nos esforzamos por algo y renunciamos al estado de confort – comodidad – statu quo, conseguimos una recompensa, que no es más que una meta, un sueño o un objetivo alcanzados y los opositores renunciaron a salirse de su estado de confort y quisieron quedarse en él pensando que las cosas volverían a su cauce como cuando ellos fueron gobierno y podrían recuperar el poder destruyendo, han venido destruyendo en lugar de construir sus plataformas políticas sólidas y creíbles donde ganaran lo que perdieron… no lo supieron hacer, o no lo quisieron hacer, el odio y la incomodidad los venció, subestimaron a la sociedad mexicana.

Subestimaron los opositores a la sociedad mexicana al tener una opinión sobre los mexicanos muy inferior a la que en realidad debiera ser, se han auto enaltecido menospreciando la capacidad de raciocinio de las masas votantes que son los que deciden quien debe gobernar, han despreciado e insultado las decisiones que políticamente han tomado la mayoría de los mexicanos en las urnas.

Durante muchos años se dirigieron a los mexicanos buscando que se conformaran solo con una barda de lo que alguna vez fue el proyecto de una Refinería, una Refinería que se autorizó y se presupuestó y que en dos sexenios (PRI-PAN) jamás se concluyó, ni siquiera se inició, solo se logró la intención con una costosísima barda perimetral dejando endeudado por préstamos al gobierno del estado de hidalgo y un Municipio… que hoy pagan sin saber en dónde quedaron esas sumas de préstamos.

Obviamente que una nueva Refinería Dos Bocas en Tabasco y la compra sin deuda, y casi de contado la otra Refinería en los Estados Unidos, la Refinería Deer Park, les incomoda demasiado a los opositores, ya que inversiones e infraestructura de ese nivel jamás lo pensaron, ni lo planearon y ni intenciones tuvieron jamás de hacerlo ya que siempre argumentaron que era más negocio IMPORTAR los combustibles y, más se incomodan, cuando se les demostrará lo vital que era para la economía la autosuficiencia energética para el futuro del país, por supuesto ya ven el panorama para el 2024, el año electoral, y su incomodidad se transforma en más odio.

Veamos también porque están incomodísimos con la visión de autosuficiencia energética del gobierno federal los opositores, les comento que la refinería Deer Park es una de las 20 instalaciones de refinación con mayor capacidad en Estados Unidos y PEMEX le compró la participación accionaria de Shell por 600 millones de dólares y que a como diera lugar intentaron demeritar la decisión presidencial, al no lograrlo y al observar el efecto bumerang en su contra su incomodidad llegó a incendiar sus egos muy golpeados por esta decisión, obviamente encendió los odios opositores.

Ahora si volteamos al ISTMO DE TEHUANTEPEC, desde el puerto de Coatzacoalcos Veracruz en el Golfo de México hasta el puerto de Salina Cruz Oaxaca en el Pacífico y si entendemos la visión presidencial para ese gran proyecto mundial que detonaría enorme riqueza para el país ya que desplazará al Canal de Panamá en una parte importante, si entendemos el porqué de los parques industriales en el Istmo de Tehuantepec entorno a las vías férreas que cruzan lo que será el CORREDOR INTER OCEÁNICO sabemos que la incomodidad para los opositores será sin precedentes que los pondrá en el 2024 a intentar todo para evitar que esas obras de ingeniería impacten en el ánimo electoral del próximo año, con la amplísima posibilidad de que el odio, el resentimiento, la impotencia, la amargura, la envidia se les convierta en un coctel peligrosísimo de consecuencias imprevisibles porque poseen parte de los medios para intentar desestabilizar el país.

No les ha caído el veinte a los opositores del PRIAN y sus liderazgos que el aeropuerto AIFA será el conducto de salida de la producción de las industrias y empresas del parque industrial más grande de América ubicado en el Estado de México precisamente a pocos kilómetros del AIFA y que formara parte importantísima de la logística de exportación de los productos ahí producidos, se siguen yendo con la gritería del boletaje comercial aéreo, que también está creciendo, cuando les caiga el veinte no sabrán donde meterse y alimentará más su odio, su incomodidad será mayúscula.

Y pasamos a la explosión de las incomodidades, el Tren Maya y para poder entender lo que sucede del porqué de las incomodidades nos tenemos que remontar a los tiempos anteriores al inicio de la construcción cuando los potentados de la zona al conocer el proyecto se lanzaron a la compra de terrenos para posteriormente vendérselas al gobierno federal, por ejemplo compraron a 10 y querían venderle al gobierno a 1,000 de ahí vinieron todas las presiones judiciales en contra del Tren Maya y, al no lograr detenerlo, o presionar al gobierno federal para que cediera, les explotó la ira y el odio, la inconformidad que a los políticos y a empresarios los incomodó porque sabían que corrían el riesgo de la expropiación y, al no lograrlo y al conocer la decisión de “Seguridad Nacional” en el desarrollo del Tren Maya y no poder pararlo, se detonaron las “complicidades” con el poder judicial para que por la vía de los amparos se detuviera esta importantísima obra para el futuro de la región.

Si se expande la visión de lo que se está detonando en la región centro sureste del país, podremos observar que la visión emprendedora del presidente detonará con el tiempo, y la continuidad, en una zona potencialmente generadora de riqueza para el país pero, hay más, esa zona interconectará vía ferrocarriles de carga y pasajeros a todo el país, el Tren del Pacífico irá hasta el norte de los Estados Unidos y lo mismo sucederá con el Tren del Golfo.

El Tren Maya con el tiempo, durante dos o tres sexenios más, bajo la misma visión política y emprendedora, cubrirá hasta el norte de Centro América, detonando la conectividad con toda esa zona olvidada y por supuesto comenzará a verse en la realidad el proyecto del presidente López Obrador que es el proyecto de contención de la migración hacia los Estados Unidos, llevará tiempo, pero se estarán sentando las bases para las inversiones millonarias que detonen en empleos que contengan la migración.

En el mundo hoy más que nunca se necesita la ingeniería de la eficiencia de los costos en la industria y el mayor consumidor del mundo son los Estados Unidos, nuestros vecinos, nosotros los mexicanos podremos llegar a ser los principales proveedores de las grandes industrias Norteamericanas, estamos desarrollando un factor vital para los costos de las industrias y estos son los costos de la conectividad terrestre, marítima y aérea (Los trenes, El Corredor Interoceánico, el AIFA).

Ha habido una clarísima visión empresarial integral del presidente López Obrador a lo que se tiene que hacer hoy para detonar un futuro mucho más promisorio para el país y que nos permita ser una alternativa muy importante para los inversionistas de todo el mundo, no se ha utilizado la petición de “ven y hazlo” sino el “ahí está e invierte”.

Es por todo lo anterior que el presidente y la 4T causan tantísima incomodidad y odio, rencor, envidia en los opositores quienes han venido haciendo todo para detenerlo, no quieren los opositores que se hagan las cosas que se están haciendo.

Su única oportunidad que han tenido los opositores para intentar hacerlo es EL PODER JUDICIAL de la Federación por conducto de la SCJN, solo basta recordar, y saber, que todas las leyes aprobadas por el Congreso presentadas por la 4T han sido echadas abajo buscando con ello detener el avance del país ya que esas leyes derogadas forman parte muy importante de la transformación del país que los opositores odian, no quieren que el país avance porque el país debe ser vendido al extranjero como lo hicieron en sus tiempos de gobierno desde Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Fox y Calderón.

El LAWFARE tomará más impulso en lo que resta de este año y hasta el próximo antes de las elecciones presidenciales, estamos inmersos en ese proceso donde el PJF busca copar al poder ejecutivo y al poder legislativo, es la única alternativa que les queda a los opositores.

Y para variar los opositores tienen frente de sí mismos un panorama sumamente complicado donde se jugarán todo por todo para poder sobrevivir, unos, y otro definitivamente desaparecerá.

Lo complejo de su panorama para el 2024 ya les llegó a su campaña política presidencial.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.