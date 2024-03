Las campañas no son iguales.

Publicidad - LB2 -

La historia de los procesos electorales en México y quizá a nivel internacional nos han enseñado que las campañas son diferentes en cada uno de sus momentos. Una coincidencia que tienen todos los partidos políticos que participan en un proceso electoral es la búsqueda del poder. También es una falacia, de acuerdo con la escuela italiana en el pensamiento de Gaetano Mosca que las mayorías mandan.



En este sentido, entonces, la clase gobernada delega el poder a la clase gobernante para que dirija los destinos de una nación, de un estado o de un municipio como en el caso mexicano. Los partidos políticos entonces, son entes de interés público como lo establece la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y buscan el poder a través de procesos democráticos (aunque a veces se violan las leyes que los regulan) y así escalar en la pirámide de la teoría de las elites de la mencionada escuela italiana a la que pertenecen Pareto y Mosca.



Para lograr una presencia real y competitiva, los partidos políticos deben acercarse a las nuevas tecnologías de la información, a las aplicaciones que permitan una cercanía positiva con los posibles electores y sobre todo deben tener una escucha que sea atractiva para que no le cambies de canal al momento de mandar un mensaje político sin que este sea totalmente político.

Para entender estos conceptos hay que revisar el texto de Roberto Izurieta, para cambiar el paradigma de la comunicación política.



Otro elemento importante es la planeación de una campaña, pues como dice Sun Tzu, el que no tenga una estrategia está condenado al fracaso electoral. La improvisación, como en algunos casos que estamos viendo en la práctica juarense, dará como resultado malos o nulos números electorales. Reconocer las fortalezas y las áreas de oportunidad son esenciales tanto al interior como al exterior de los propios partidos políticos.



La propaganda electoral se hace sobre las rodillas, son pocas las agencias de marketing serias que ofrecen servicios de alta calidad. Los candidatos abrazando viejitas, o tomando sobre sus brazos a bebés, son algún acartonado, no hay propuestas, no hay mensajes, no hay contenidos, es más, no hay una fotografía profesional que retrata la vida común y corriente de los juarenses.



La propuesta es entonces sacar campañas políticas diferenciadoras, no sólo atacar lo que otros hacen, debe haber propuesta con sentido común, establecer mecanismos para garantizar que las propuestas de campaña se materialicen cuando lleguen al poder y no nos salgan que eran solo propuestas irrealizables.

¿Queremos un Juárez bonito? Sí, pero se quedó sólo en una promesa de campaña.



La importancia del voto radica en varios campos, primero, no sólo votar por un partido político, o un candidato, también hay que valorar las propuestas. En segundo término, valora si le darás todo el poder a un grupo (élite de poder) político, religioso, económico y/o militar, hay que equilibrar los poderes para evitar la tentación de un autoritarismo de estado que vulnere los derechos humanos, políticos y sociales que actualmente gozamos.



En conclusión, las campañas políticas son diferentes, pero los partidos buscan lo mismo: el poder político. Las estructuras de poder se reducen a una casta gobernante que se impone a los intereses de las mayorías y por tal efecto un mecanismo de autorregulación se fundamenta en la teoría del voto diferenciado para que ningún gobierno tenga el poder absoluto en México, ya que la tradición histórica nos indica que ha sido en las décadas anteriores un mal por el que hemos pasado como nación. No le des todo el poder a un solo partido político.

Eduardo Borunda Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte. Máster en Administración y Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ex Consejero Presidente de la Asamblea Municipal Juárez del Instituto Estatal Electoral, Ex Consejero Electoral para el IFE y IEE. Actualmente Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, institución de la que fue director del 2005 al 2010.