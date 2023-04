Las Autonomías

Publicidad - LB2 -

“Un padre escuchó a su hijo, mayor ya de edad recién, y este le pedía a su padre que él ya tenía edad para ser autónomo dentro del ámbito familiar y podía ya tomar sus decisiones con libertad e independencia”.

El padre lo escuchó con interés y le contestó con firmeza, “tú serás autónomo e independiente cuando puedas pagarte tu propio costo de vida y, por lo tanto, si ya te consideras capaz de ello, toma tus cosas, sal y anda por tu libertad, por tu autonomía y tu independencia.”

La AUTONOMÍA se entiende como la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros, sujetándose a sus propios criterios para ejercer la administración y sus reglamentos más la rectoría de su autoridad hacia el interior del organismo.

AUTONOMÍA en términos generales, es la condición, el estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. Algunos sinónimos de autonomía serían soberanía, autogobierno, independencia, emancipación y potestad. Mientras que antónimos son dependencia y subordinación.

AUTONOMÍA se refiere también a cierta potestad o nivel de independencia que una persona u organismo tiene para actuar, hacer o decidir, dentro de ciertos términos. Así, una provincia, un municipio, un distrito, una universidad o un departamento pueden gozar de cierta autonomía siempre y cuando se mantengan dentro de los límites de las normas o las leyes que rigen la entidad superior de la cual son tributarios.

Ningún organismo en México es totalmente autónomo porque dependen directa, y únicamente algunos, de los recursos públicos que el Gobierno Federal les asigna anualmente a través del presupuesto federal aprobado por la Cámara de Diputados quien es el responsable de que el presupuesto cumpla con la normatividad federal en general emanada desde el Ejecutivo ya que es el ejecutivo quien presenta el presupuesto al poder legislativo para su revisión y autorización, por lo tanto no hay una autonomía total en ningún organismo que se determine como autónomo.

Al haber recursos públicos de por medio en la operación de los organismos autónomos no implica que no deberán rendir cuentas y deberán regirse bajo la normatividad contable y financiera aprobada por el Congreso de la Unión, por muy autónomos que se consideren en materia de recursos públicos asignados no lo son.

No se puede seguir confundiendo autonomía con PODER dentro de los TRES PODERES DE LA UNIÓN porque constitucionalmente no lo son, lo que ha sucedido en el INE donde se consideró incluso un PODER AUTÓNOMO a los tres poderes de la Unión debe ser corregido y definido en todos los organismos que han sido declarados autónomos porque han considerado la autonomía de operación y decisión como independencia.

Solo baste darse cuenta las declaraciones por ejemplo de la Diputada PANISTA Margarita Zavala de Calderón de cómo han venido manejando las cosas sobre la autonomía del INE, declaró la Diputada Zavala que ellos, los PANISTAS, defienden al INE pero no los excesos.

Ellos, los PANISTAS, fueron los promotores de que EL INE NO SE TOCA y se les señalaban los excesos en que incurría el presidente Consejero Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo y tan es así de que abusaron en exceso y posiblemente saquearon el patrimonio y recursos del INE que ya se les señala con desvíos y omisiones por más de 23,000 millones de pesos y en solo el 2023 se les señala con 1,400 millones, excesos y más excesos denunciado por Morena y sus seguidores, por los representantes del partido y de la Cámara de Diputados en el Consejo General.

Dos marchas llevaron a cabo para señalar que el INE NO SE TOCA a pesar de que se les decía que el INE era un botín y hoy, hoy el INE YA SE TOCA por los opositores porque ellos, los PANISTAS defienden el INE pero no sus excesos… de risa.

Le daban los opositores al INE de Lorenzo Córdova no solo autonomía, le regalaban la independencia y poco les importaban los señalamientos de excesos y abusos, de saqueo de recursos malgastados y ocultados, lo consideraban un poder dentro de los tres poderes de la Unión.

Eso sucede también con las UNIVERSIDADES de todo el país, se consideran totalmente autónomos en donde nadie los puede ni siquiera revisar cuando son receptoras de RECURSOS PÚBLICOS para la Educación.

La AUTONOMÍA UNIVERSITARIA es uno de los principios por los que se rigen muchas universidades. Expresa que los aspectos organizativos y de gestión se llevan a cabo de manera independiente de otros organismos y entidades, por ejemplo, el poder político, esta bien, es correcto esto pero deberían las UNIVERSIDADES ser mas democráticas y designar a sus RECTORES por votación universal de alumnos, maestros y trabajadores.

Enormes fortunas se han hecho con excusa de la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA por Rectores y ex Rectores de todas las Universidades del país, muy ricos han salido los liderazgos universitarios, directores de escuelas sin que nadie les ponga un alto con revisiones en la aplicación de RECURSOS PÚBLICOS, se autogobiernan con absoluta complacencia social y del gobierno federal que es quien les aporta los recursos para su operación.

Esto debe acabar definitivamente y en todo organismo, o entidad, que se considere autónoma con RECURSOS PÚBLICOS deberá existir un ÓRGANO DE CONTROL INTERNO designado por la Cámara de Diputados que vigile, supervise y audite a las AUTONOMÍAS generando un reporte anual hacia el pleno de la Cámara de Diputados y que de ahí se detone un certificado del ejercicio fiscal correcto al que corresponda, que el RECTOR comparezca ante los diputados para responder por su gestión y aplicación de recursos.

Las AUTONOMÍAS deberán ser revisadas profundamente después de la experiencia vivida por toda la sociedad con el INE, la excusa de la violación de las autonomías con RECURSOS PÚBLICOS deberá cambiar para el bien del país y de la conducción de los contra pesos del poder.

El decir estamos a favor del INE pero no de los excesos es una clara muestra de la hipocresía y lo corrupto del pensamiento de los opositores, AYER no se tocaba, HOY si se toca porque hay excesos… cuando los excesos de hoy fueron detonados por el INE de ayer.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.