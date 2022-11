Las amistades nos definen

Me gustaría primeramente definir con precisión el término amistad, mismo que excede por mucho un conocimiento superficial de una persona (ellos son conocidos, no amigos como tal). La amistad implica, conocimiento, afecto, empatía, comprensión, cercanía y un tanto de admiración por el que se considera amigo. ¿Es posible la amistad entre un hombre y una mujer? Lo considero perfectamente factible. Mencioné que nuestras amistades nos definen, porque son una especie de radiografía de nosotros mismos, para un avezado seleccionador de personal, las amistades de un prospecto a ser empleado, le indican el grado de confiabilidad, incluso capacidad, organización, alcances y honestidad del solicitante, más allá de las cartas credenciales que exhiba.

Los seres humanos tendemos a congregarnos con los iguales o semejantes, por esa razón, raramente encontrará una persona tímida o/y débil en un grupo de agresivos, o bien, ¿qué tendría que hacer una persona que no consuma alcohol en una reunión de la respetable AA? De la misma manera, hay intereses afines de lectores de libros con quienes comparten ese hábito, asimismo por quienes son aficionados a tal o cual deporte o alguna otra actividad lúdica, política o de trabajo.

La amistad pues, es un lazo profundo. Se dice que los parientes nos son impuestos, sin embargo los amigos son elegidos. En lo particular, mis amigos son motivo de orgullo, me precio de tener entre ellos a hombres sabios con altísimo desarrollo humano, algunos otros con avanzados conocimientos y uso de tecnología, así como apreciados amigos sin instrucción alguna, pero todos los anteriores, absolutamente todos, son… buenas personas. No me veo siendo amigo de: tiranos, ladrones, asesinos, habría que reconocer que a estos últimos, ninguna falta les hago como amigo. digamos que como dijera, Charles Darwin, «Es una selección natural de las especies«.

- Publicidad - HP1

Quiero terminar con un sentido consejo a los jóvenes, elijan cuidadosamente a sus amistades, eso define su presente, pero lo más importante, definirá su futuro en todo tipo de ámbitos: social, laboral, humano.

Para todos los apreciables lectores, tengan un espléndido domingo y posteriormente, gran inicio de semana.

«Entre los individuos, la amistad nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente»

Simone de Beauvoir



«Una amistad noble, es una obra maestra a dúo»

Paul Bourget

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.