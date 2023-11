Lapsus linguae o Lapsus mentís

Publicidad - LB2 -

El Lapsus linguae es una manera amable de señalar una equivocación al hablar cuando se está consciente de que lo es, pero se sabe que no se debió decir. El Lapsus linguae es el resbalón de lengua que se da porque gana la realidad sobre la irrealidad al hablar con tanta mentira dicha, se enrola la mente en un lapsus que se tropieza el consiente entre la realidad y la mentira, la mente percibe el momento de decir verdad, cuando no es momento de decirla y no debe ser dicha.

Lapsus es cuando no conectas la lengua con el cerebro.

Los errores al hablar los cometen todos los hablantes de forma ocasional,​ se pueden producir con mayor frecuencia cuando los hablantes están cansados, ansiosos, nerviosos, estresados o intoxicados, se desconecta de la realidad del momento y se mezclan instantáneamente lo que la mente conceptúa como verdad contraria a lo que se le alimentó con una mentira, descorderándose la intención del mensaje hablado porque les gana el peso de la verdad que el consiente no puede esconder en ese momento.

El Lapsus mentís es el resbalón de la mente y lo representan los olvidos, generalmente momentáneos, o las equivocaciones al intentar recordar cuando se generó un vacío, un lapsus, al estar hablando y dices lo que sientes en el lugar donde no lo debes de decir, el lapsus se da cuando tratas de reprimir en fracción de segundos, o milésimas, algún sentimiento que no debe de aflorar y se te olvida que no lo debes decir.

Por lo tanto los lapsus son discordancias en tu realidad que tú mente, en un momento determinado, no alcanza a detener y se dice, siendo esto una manifestación del inconsciente en forma de un equívoco que aparece en la expresión consciente, apareciendo una condición negativa consistente en la supresión, o en la relajación del control, de la voluntad y de la atención.

Cuando existen repetidos lapsus es manifiesto del resultado que la persona no tiene control de sus emociones en su consiente…. Lo reprimido aflora.

Todo lo anterior nos lleva a revisar la cantidad de lapsus que ha venido exhibiendo en forma continua la candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, la Señora «X».

Dentro de todos sus lapsus exhibidos predominan los señalamientos negativos hacia el PRI, el partido que la tiene postulada a la presidencia de la república, y en especial los que manifiestan animadversión en contra del dirigente nacional de ese partido y, son tantos, que ya le es muy difícil justificarlos con lapsus, considerándose ya como serios señalamientos de inconformidad en su acompañamiento en la alianza electoral opositora.

La verdadera personalidad de la señora “X” es en extremo confusa al encontrarse continuamente entre la mentira, el engaño y la ignorancia y en donde muy probablemente este exhibiendo su verdadera personalidad donde esta predominantemente exhibida la incoherencia y la inseguridad, reflejando el terrible miedo a perder la remuneración final, y que no es precisamente ganar la presidencia.

La señora “X” es una mujer lista, y sabía muy bien que le sería más que imposible ganar la presidencia pero, se consideraba con la posibilidad de lograrle a la oposición más votos que los que pudieran obtener con otro candidato que no tenían y, los que pudieran ser, no se quisieron arriesgar a ser perdedores, entre ellos dos gobernadores PANISTAS, esa fue su ventaja de la señora “X” quien negociando y asumiendo se perfiló a ser la candidata, le hicieron buena oferta…. Una fuente me dijo 50 pero otra me aseveró que eran 125…. Solo los involucrados saben la exactitud.

Lo que no se dice es que tenían el proyecto de que con la Señora “X” podrían crecer más en votos y estos les traerían a los opositores mayores recursos derivados de las prerrogativas por los logros electorales, les significaría mucho dinero, buscando además la posibilidad de lograr más posiciones en las cámaras para contra restar la mayoría de Morena, lo sabía así la Señora “X” y aceptó la oferta, consideró que podría hacerlo.

El desarrollo de la campaña de la Señora “X” en los últimos días ha estado plagada de garrafales errores que la exhiben como insegura, vacía y sin la capacidad de nada que no sea más que leído, se ha exhibido solita frente a sus “seguidores” mostrando ya un nerviosismo muy contrastante a las “bufonadas” iniciales y, si lo observamos bien, se intensifica su nerviosismo y estrés desde que saltó a la palestra la posibilidad real de Samuel García por MC como candidato a la presidencia de la república.

Desde aquel “huevones, ladrones y pendejos” hasta sus declaraciones actuales de que “ni con bandidos como Alito” la ponen en una situación de burla porque se rodea de liderazgos partidarios que encajan perfectamente en las tres categorías de personas que supuestamente ella no quiere.

La Señora “X” presenta ya en forma muy constante “actos fallidos” porque ha puesto de manifiesto una expresión diferente, e incluso contraria, a la intención política consciente que ella exhibe. El acto fallido puede presentarse en la acción, en el discurso verbal o en un gesto y el resultado obtenido no es el que explícitamente se perseguía alcanzar por la Señora “X”, sino que ha ocurrido un rechazo que escapa de la consciencia de ella porque ha hecho mella en el ego del liderazgo ofendido, no suma, está restando su volubilidad e inmadurez, la “listes” de la Señora “X” no le alcanza para reparar los daños hacia adentro del Frente.

Esos “lapsus” le han ocasionado enojos y distanciamientos principalmente en el PRI a quienes conscientemente ha intentado exhibir como los malos de la película opositora.

Una persona sabia, inteligente, consiente, política y segura no haría declaraciones como las que ha hecho la Señora “X” donde demerita a sus aliados.

La candidata del Frente Amplio Opositor esta totalmente desubicada en lo que quiere y busca como resultado de enfrentarse ya a su realidad política, recordemos las críticas, señalamientos y denostaciones hacia las acciones y programas del Presidente López Obrador que hoy se han convertido en reconocimientos al señalar de que todos esos programas y acciones están bien y ella los continuará buscando retomar lo que perderá con la nominación del candidato de MC.

A la señora “X” le aturde el perder su recompensa final.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.