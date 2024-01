La Unidad partidista.

Publicidad - LB2 -

«Unidad puede significar el valor humano de mantenerse unido y solidario con otros grupos de personas dentro del ente político en común. Unidad dentro de los entes en común también se refiere a la unión de los componentes políticos con una cierta homogeneidad, identidad o filosofía, principios y valores.”

Imagen tomada del portal español ABC-Opinión.

Investigadores de la conducta humana han concluido que “en el momento mismo que un político habla de unidad se deja ver que existe desunión,” más sin embargo es muchas veces vital y extremadamente necesario promover la UNIDAD en los momentos más cruciales, donde todos los integrantes del ente político al que pertenecen, y por diferentes razones y frentes, enfrentan el asedio o embestida brutal de los adversarios con la firme propuesta de debilitarlos y desunirlos, buscando las voces de cara oculta para que dentro del mismo ente político se reviente la unidad.

Considero que las diferencias en política se aceptan y comprenden, y hasta se justifican entre rivales y adversarios, pero no entre los mismos miembros de un grupo, equipo o ente político, y por mucho menos desde el enfoque electoral, o en momentos decisivos buscando la trasformación del país.

La UNIDAD entre las fuerzas políticas internas de los componentes (partidos) políticos siempre tendrá al acecho la sombra de la desunión esperando el momento justo para partir la UNIDAD y provocar los enfrentamientos que lleven irremediablemente a rompimientos internos de los partidos políticos.

La afectación de intereses personales al no ser “las cosas como me convienen que sean” forman parte muy importante del ingrediente principal para que las voces de cara oculta comiencen buscar reblandecer los cimientos de la UNIDAD, o la nominación electoral no dada a militantes coincidentes buscando restarle a los nominados la fuerza que necesita de UNIDAD, pero buscando mantenerse dentro del partido político, manteniendo el bajo perfil pero golpeando y afectando a quienes considera no son de su interés personal y definitivamente, dando pie a los adversarios para enderezar sus fuerzas para buscar dividir y debilitar a los nominados.

Lo que los adversarios políticos de Morena buscarán siempre es debilitar la UNIDAD partidista y romper la disciplina interna del partido adversario buscando a las voces de caras ocultas para utilizarlos como caballitos de Troya, o aplaudirán con fuerza las inconformidades manifestadas por algún militante que mediáticamente las exhiba porque puede ser una apertura hacia los adentros para provocar la desunión e incrementar las inconformidades e ir debilitando.

Pero lo más imperdonable será que desde la misma base militante un integrante busque quebrar la UNIDAD necesaria para debilitar a compañeros de partido que no necesariamente le son afín, o que mantienen rivalidades.

Al cubrir la reunión con las bases militantes de Morena para apoyar a la fórmula de Senadores escuché repetitivamente la palabra UNIDAD, más sin embargo lo que constate es que la UNIDAD existe, y muy fuerte, entorno a los candidatos a Senadores por Morena para Chihuahua, incluso hasta para dejar la piel en defensa de la fórmula Senatorial y la 4T.

Entonces, ¿porque esta columna?

Necesariamente se tiene que saber que los liderazgos golpeadores contra sus “adversarios” internos existe soterradamente dentro de Morena, no están alineados hacia los objetivos supremos del partido y la lucha por las posiciones electorales son soterradas pero brutales porque ninguno quiere exponerse a que pudieran ser exhibidos pero tienden puentes hacia los campos opositores.

Mas sin embargo es en los liderazgos, mas no en la militancia, porque la militancia está muy UNIDA sabedores que darán batallas en contra de los adversarios de afuera y consientes están que será de muchísimo trabajo de campo y proselitismo, que el adversario externo tiene el control político del estado y eso también habrá que vencerlo con votos.

Los que tienen que corregir el rumbo son los liderazgos y gente con poder dentro de la esfera de Morena, están obligados, y forzados, a promover la UNIDAD que predican y sumarse, como sus bases militantes, a los objetivos supremos del partido y de la 4T, de lo contrario sobre sus hombros cargaran con la derrota en Chihuahua y se les exhibirá con toda claridad y prontitud después de las elecciones para que quede constancia.

El ataque externo será brutal y si los liderazgos no corrigen serán rebasados y señalados, no es momento de interese personales, es momento de definiciones y de triunfos.

Hay que entender con toda puntualidad y claridad que lo que ha puesto en estado de derrota absoluta a los partidos opositores, además de su pésima candidata, es precisamente los intereses personales encontrados y la desunión y rechazo a sus nominaciones por algunos importantes liderazgos y militantes.

O no lo han comprendido los liderazgos y la gente de la esfera de Morena o ¿están considerando que eso les dará margen suficiente para arrasar por completo en las elecciones 2024?

Si así lo consideran entonces no hablen de UNIDAD cuando no la practican.

El Norteamericano Michael Walzer, un experto en Filosofía Política y de izquierda, considera que en la política hay momentos para la suma y la UNIDAD pero también llegan los momentos de las restas y de SEPARAR.

Y yo coincido íntegramente en ello, serán momentos de decisiones políticas.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.