Los temas financieros son interesantes al finalizar el año, pues permiten al individuo planificar la economía familiar, o los negocios.

Hoy atrajo mi atención el tema de la tarjeta FINABIEN.

(Financiera para el Bienestar) es un instrumento gratuito creado por el Gobierno de México para facilitar el envío de remesas y el acceso a servicios financieros, especialmente para migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Contexto y propósito

La Financiera para el Bienestar (FINABIEN) sustituyó al antiguo Telecomm y ahora ofrece esta tarjeta como parte de su transformación.

Su objetivo principal es evitar el cobro del impuesto del 1% en remesas que se aplica en EE. UU., ofreciendo una alternativa más económica y segura.

También busca fortalecer la inclusión financiera de los beneficiarios de programas sociales y migrantes.

Esto lo dio a conocer la presidenta de México, en la mañanera del pueblo.

Características principales:

Gratuita: No tiene costo de emisión ni de mantenimiento.

Uso internacional: Permite recibir remesas directamente en México sin cargos adicionales.

Acceso a programas sociales: Se integra con apoyos del Gobierno, como pensiones y becas, similar a la Tarjeta del Bienestar que usan beneficiarios de programas sociales.

Seguridad y confiabilidad: Respaldada por FINABIEN, una institución pública.

Versatilidad: Puede usarse como tarjeta de débito para compras y retiros en cajeros.

Un alarde de servicios.

La Tarjeta Finabien es una herramienta financiera pensada para mexicanos en el extranjero y sus familias, que les permite enviar dinero sin pagar impuestos adicionales y acceder a servicios financieros básicos. Se complementa con la Tarjeta del Bienestar, que atiende a quienes reciben apoyos sociales dentro de México.

Esta tarjeta es un ejemplo perfecto de cómo el Estado intenta reconfigurar los flujos económicos y simbólicos: un puente financiero que también es un gesto político hacia la diáspora mexicana.

Me gusta.

Seguramente a los enemigos de Sheimbaum, no, pero es un buen tema para comenzar el 26.

Deseo que mis lectores consigan todos sus deseos y que este 2026 sea má$ benéfico que el 25 que concluye.

Un abrazo.

