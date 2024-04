La señora X en el hoyo

Publicidad - LB2 -

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, ha caído en un hoyo del que le va a ser muy difícil salir.

Son innecesarios y hasta inútiles los esfuerzos de sus adversarios para fustigarla, para hacerla quedar mal, para meterla en ese socavón político en el que se encuentra. Para eso se basta sola. La peor enemiga de la candidata del PRI-PAN-PRD es la propia Xóchitl Gálvez.

Ya sea de manera espontánea o asesorada por su “brillante” equipo de campaña, no hay día en que la candidata de la derecha no ponga un nuevo clavo en el ataúd de su proyecto político. Cada clavo significa un revés, un serio daño que contribuye de manera significativa a su declive o fracaso.

Incapaz de reconocer que ese daño viene de su interior o, en su defecto, de las entrañas del grupo cercano de personas que la acompañan en esta… desventura, la señora X recurre a la victimización, que, por los resultados obtenidos hasta este punto de la campaña, vendría a ser más una especie de auto flagelación.

Así como un día llama huevones a los adultos mayores y se pronuncia por la desaparición de los programas sociales, apelando a la desmemoria de los ciudadanos, después jura, perjura y hasta firma con sangre que esos programas no van a desaparecer de ser favorecida por el voto de los mexicanos para hacerla llegar a la Presidencia de la República. Y todavía reclama por qué los ciudadanos no le creen si ya les prometió hasta con su sangre que no va a desaparecer los programas sociales. Pues por eso, porque miente como respira.

Pero no solo eso, desbarra constantemente. Presume ser ingeniera y le fallan los cálculos del porcentaje de acciones que poseen su esposo, hija y ella misma, al afirmar que tienen 30%, 20% y 80% respectivamente, lo cual da una suma de 130% y claramente es un error. En otro caso no supo establecer la diferencia entre kilowatts y megawatts y así, una tras otra.

Además, nada en la ambigüedad de reconocer su pertenencia al Partido Acción Nacional, lo cual es comprensible si se tiene un poco de conciencia social, pero es obvio que esa característica está ausente en su persona. Todos los cargos públicos que ha ocupado Gálvez Ruiz han sido a propuesta de ese organismo político. Reniega del PRI y de su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y luego no sabe como recomponer lo dicho, mientras que respecto del PRD simple y sencillamente se deslinda al querer aparecer como una candidata ciudadana.

Gálvez Ruiz trata de reinventarse todos los días, pero eso provoca que caiga de contradicción en contradicción, es decir, como mencionaba párrafos atrás, en la autoflagelación. Sus expresiones y acciones se convierten en un castigo o crítica para sí misma. Sin embargo, hay quienes quieren hacer pasar como virtudes sus descalabros, como cuando admitió que la “pendejió”, que apenas cursó hasta el tercer semestre de la carrera y que su título de ingeniera lo obtuvo tras un examen de suficiencia muy dudoso, acompañado de un reporte -que no tesis- totalmente plagiado.

La estrategia adoptada por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México al admitir sus errores de manera abierta y criticar sus propias decisiones con la finalidad de intentar recuperar la confianza pública, tratando de mostrar humildad o transparencia, o redirigir la narrativa política no le ha funcionado; al contrario, asumir ese riego la ha debilitado, ha minado la percepción ciudadana de que es una digna competidora en la contienda presidencial, y se ha llevado entre las patas a los partidos coaligados que apoyan su proyecto, aunque es claro que estos tampoco han hecho gran cosa para sacarla de ese agujero que cada día de campaña que transcurre es más ancho y más hondo.

Pedro Torres