La Rosalía, pan y circo

Tras el anuncio de que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), encabezado por la “corcholata” de MORENA, Claudia Sheinbaum, traerá a “la Rosalía” para un concierto gratuito, surgen opiniones divididas. Por un lado las juventudes, entre las cuales es muy popular dicha artista, celebran que se realice el evento; por el otro, grupos opositores señalan que el dinero se pudo haber utilizado en cosas más importantes, como por fin darle mantenimiento al metro.

Aunque es de celebrar que el gobierno brinde eventos para el esparcimiento de las juventudes, también es cierto que el metro de la CDMX se encuentra en condiciones deplorables. Y aunque por fin se está destinando dinero para el metro, la percepción es que se esta haciendo demasiado tarde, intentando más bien lavarle la cara a la jefa de gobierno, tras la tragedia de la línea 12.

Por supuesto que Claudia Sheinbaum tiene responsabilidad del descuido que se ve actualmente en el metro, por ser ella la actual jefa de gobierno, pero también carga y paga por la desatención de administraciones pasadas, que se remiten a cuándo Andrés Manuel López Obrador tuvo la jefatura del entonces Distrito Federal (D.F.).

Descuidado el metro o no, el gasto que representará traer a la Rosalía no es suficiente para darle mantenimiento. Dicen las malas lenguas que el gobierno de la CDMX le perdió el amor a $10,000,000 M.N. (diez millones de pesos, moneda nacional) para poder ofrecer el concierto, esa cantidad apenas y alcanza para darle mantenimiento a una sola estación. Además el dinero utilizado será tomado del fondo de cultura previsto en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, no hay nada fuera de regla.

¿Qué el concierto es un intento de Sheinbaum para ganarse a las juventudes rumbo al 2024?, probablemente si. Entonces cabe preguntarnos, ¿acaso el canciller Marcelo Ebrard traerá al zócalo a “Bad Bunny”?, o quizás el Secretario de Gobernación Adán Augusto traerá a “Peso Pluma”. Como sea, solo hay que esperar que otra corcholata quiera ganarse a “la chaviza” para que nos sigan dando pan y circo.

Juan José Casillas Regidor en el Cabildo Juvenil 2022 de Cd. Juárez. Estudió administración pública y ciencia política en la UACH Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.