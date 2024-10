La provocación: El “golpe aguado” contra la 4T

Publicidad - LB2 -

Por enésima ocasión, la derecha mexicana que se pone el traje del PRIAN, que a su vez se pone la máscara de Norma Piña, intenta descarrilar la construcción de la 4T 2.0 y en una evidente y burda provocación para medir a la presidenta de México, se atreven a cuestionar el proceso legislativo mediante el cual se aprobó la ya constitucional reforma judicial e incluso formulan y aprueban a granel “amparos” contra el proceso que sigue su curso, por ejemplo, en la próxima elección de magistrados y jueves por voto popular.

Invadiendo así, de forma antidemocrática, inconstitucional, rompiendo el obligado y sano equilibrio y la autonomía entre los poderes y todo porque no quieren perder el control del único poder que les queda y/o también sus jugosos salarios.

- Publicidad - HP1

Dicho intento provocador, que seguramente nació en las retorcidas mentes de algunos “genios” que pagan los conservadores, como un factible y posible golpe de estado blando, que iba a doblegar al gobierno mexicano pero que terminará, como acertadamente lo calificó la Doctora Claudia Sheinbaum, como un “golpe aguado” por lo débil, ilegal, absurdo y desesperado de sus argumentos y, sobre todo, por la clara falta del apoyo popular.

No tengo duda, van a fracasar en ese nuevo ataque pues están moral y políticamente derrotados y en el lado incorrecto de la historia, pero tampoco tengo duda de que lo van a seguir tratando de hacer, quieren que la 4T fracase, que regresemos al anterior régimen de privilegios y de castas divinas, lo traen en su ADN, para ellos no importan las personas, solo importan sus intereses, sus ganancias.

Debemos tener claro que por lo pronto ahorita van a usar el pretexto de la reforma judicial, como en su momento usaron para confundir el aeropuerto de Texcoco, o la refinería, o el tren maya o el AIFA, etc, lo importante es que no nos bajemos la guardia, es verdad ganamos la elección del 2 de junio, si, se logró el plan C, pero aún tenemos mucho por hacer.

Mantengamos la lucha por un mejor futuro para todas y todos en las calles, sigamos informando casa x casa y colonia x colonia, organicemos comités de defensa de la 4T en todas las secciones electorales, ganemos el debate en todos los espacios posibles, incluidas las redes sociales, cerremos filas alrededor de la presidenta.

Por el bien de la Gente defendamos el legado del mejor presidente de México.

In memoriam de la maestra Ifigenia Martínez

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.