La marcha de los mapaches

Solo en México se ve tan atroz hipocresía exhibida por los grandes mapaches electorales de siempre marchando para defender al INE que está ávido de que salgan a defenderlo, no al instituto en si, sino a los personajes que son los que para los opositores valen, los operadores oficiales del sistema democrático del país, los mapaches incrustados en el INE, los que tienen la llave del simulador que altera el algoritmo electoral, la estructura secuencial que altera un resultado modificándolo de acuerdo a las instrucciones matemáticas dadas, el que siempre han utilizado aun cuando los resultados aplasten la secuencia afectando la realidad final de los conteos de votos.

En el 2018 intentaron el fraude electoral y lograron desviar más de 2.5 millones de votos hacia los candidatos opositores pero, la aplastante ola de votación a favor de Andrés Manuel López Obrador no les permitió consumar el fraude, los opositores tendrán en el 2024 los beneficios y prerrogativas de esos 2.5 millones de votos dado por los mapaches del INE a los partidos opositores sin ser realmente votos emitidos hacia ellos, por lo tanto lo intentaron pero no pudieron lograr hacer perder al candidato López Obrador, hoy presidente de México.

La mapachería clasista y rapaz han intentado justificar que el INE fue el que consumó la democracia al declarar triunfador a López Obrador en el 2018, una gran mentira que ni ellos se la creen, sencillamente tratan de robarle el mérito al pueblo de México siendo esa su característica principal, el robar.

Entendiendo el término de mapache se refiere a aquella persona que se dedica al fraude electoral en cualquiera de sus formas. El apodo se da por las costumbres del animal (mapache) de robarse las gallinas o animales de corral y por el antifaz de bandido, porque eso es lo que son…. BANDIDOS.

Claudio X González a convocado junto con Roberto Madrazo (LatinUS) y Santiago Creel Mirando (PAN) a una marcha pro defensa del INE buscando lograr que se frene la transformación del INE hacia uno más Autónomo y más sensibilizado hacia la democracia y, sobre todo, que no tenga compromiso con grupos políticos y de poder como hasta hoy lo ha venido teniendo, que sea un organismo AUTÓNOMO comprometido fuertemente con la democracia y no con la simulación y el fraude.

Recordemos unas declaraciones hechas por el propio organizador de la Marcha pro INE Roberto Madrazo Pintado donde declaró (Madrazo), quien además de candidato era el representante por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en aquel año, dijo que “si el Instituto Federal Electoral (IFE) hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha” y obviamente se quedó callado porque sabía que era momento crítico de negociar con el PAN el reconocimiento por parte del PRI.

Acepta Roberto Madrazo que el INE cometió fraude en el conteo de los votos en contra de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, sin recato alguno lo declaró y por supuesto exhibió la intencionalidad de siempre del INE que respondió a los intereses del gobierno de Fox y a la Derecha beneficiando al candidato del PAN.- Felipe Calderón Hinojosa es la prueba viviente de un mega fraude electoral para evitar que la izquierda asumiera a la Presidencia de la República.- Roberto Madrazo dijo, como presidente nacional del PRI en su momento, que “En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón. La tendencia es que iba arriba”, recordando que el PRI negoció el reconocimiento de Felipe Calderón como presidente electo, fueron cómplices activos en el fraude electoral consumado más grave de este siglo.

Y por si fuera poco, habrá que recordar cuando Vicente Fox declaró a los medios que “él hizo todo lo que sabía, y tenía a su alcance, para evitar por cualquier medio que López Obrador llegara a la Presidencia de la República”.

Y por si fuera poco también vale la pena recordar que el mismo Felipe Calderón ante el asedio en entrevista televisiva respondió diciendo “haya sido como haya sido yo soy el presidente electo de México”.

Los tres, Madrazo, Fox y Calderón pusieron al descubierto con toda la soberbia que les caracteriza el cómo controlaron y ejecutaron acciones donde el INE fue el instrumento para fraguar el gran fraude electoral en el 2006, confirmando que el INE ha sido el brazo ejecutor de la democracia en México, el gran simulador y manipulador de las voluntades de los mexicanos.

Más aún el mapache de LatinUS, Roberto Madrazo, remarcó en aquellas declaraciones “impusieron al Presidente y él, para legitimarse, le declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y desde entonces hay mucha violencia en México”, la desvergüenza y el cinismo que ha caracterizado a la clase política, hoy opositora, desde siempre.

Hay que recordar también que en 1994 Roberto Madrazo se robó la elección a Gobernador con la anuencia de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, alteraron los resultados electorales a su favor, la historia del organizador de la marcha de los mapaches está plagada de robos electorales.

Dato importante para analizar quienes marcharán para defender al INE el de Roberto Madrazo al ser descubierto haciendo trampa en un maratón en Berlín Alemania donde lo descubrieron defraudando a los demás competidores y fue bajado del pódium de los ganadores… el mapache trae en su ADN el robar, defraudar, tomar lo que no es suyo, arrebatar.

El INE es la última oportunidad que tienen los opositores para poder intentar de nueva cuenta manejar las cifras electorales y poder encubrir su verdadera realidad electoral y proteger así con ello la posibilidad de no perder canonjías y privilegios como partidos y mantener los negocios que les brindan las nominaciones plurinominales.

Los políticos que se han sumado a la marcha y han pedido asistir el domingo a defender al INE son Vicente Fox, Felipe Calderón, Claudio X. González, Gustavo de Hoyo Walter, líderes del PAN y legisladores de la oposición.

Y recordando que Claudio X González y su padre fueron los patrocinadores en el sector empresarial que promovieron el reconocimiento de Felipe Calderón y desconocieron la situación de acusaciones de fraude por parte del INE, tenían el poder para poder desoír los reclamos de fraude electoral y controlaban los medios de comunicación como hasta ahora.

Todos ellos se suman a defender el INE, todos ellos han sido actores importantes y claves para que el INE haya actuado en contra de la voluntad de los mexicanos en las urnas.

Todos ellos desoyen los resultados de las mismas encuestas propuestas y pagadas por el mismo INE donde se señala por la sociedad que están de acuerdo con la reforma electoral del presidente López Obrador, desoyen sus propias encuestas buscando imponer su muy particular, y única, voluntad sobre el resto mayoritario de los mexicanos.

Es increíble como manipulan las situaciones los MAPACHES ávidos de poder mantener el control del nido mapachil y lo más increíble es como hay quienes se lo creen.

Solo bastará ver las cadenas cabeceras de la marcha para darse cuenta con bastante claridad quienes son los liderazgos y organizadores, cada uno tiene una historia muy tenebrosa en el sistema electoral.

Dato curioso, el único orador en el evento del mapachismo tradicional de hoy domingo será José Woldenberg quien fue el beneficiario de la transformación del IFE a INE y ahí si permitió que el IFE “SI SE TOCARA” al ser él el beneficiario directo cuando en aquel entonces los promoventes era todo el mapacherismo electoral del PRI en tiempos de poder del PAN.

Engañan porque bien saben que el presidente López Obrador no tiene la mayoría calificada para llevar la Reforma Electoral a rango constitucional y en consecuencia de ello NO NECESITA negociar posiciones ni gubernaturas para que sea aprobada porque de antemano sabe que no pasará por las afectaciones profundas a los partidos políticos, y estos no lo aprobarán por supervivencia política electoral, el presidente no es un iluso.

Si pasa la Reforma Electoral México, el presidente y su partido gana, si no pasa la Reforma Electoral México, el presidente y su partido gana… ¿pero porque?

Increíble el engaño mapachero pero México y el presidente ganan de todas todas por la simple razón que el próximo año hay cambios de consejeros (4) y teniendo la mayoría del Congreso será suficiente para que nombre a los 4 consejeros que salen, y 4 que entran + 3 que se quedan le dan la total mayoría en el INE para poder cambiar toda la estructura podrida que actualmente existe… los mapaches encabezados por Claudio X González y su servidumbre lo saben, a ellos lo que les importa son las canonjías y los recursos de las prerrogativas que el INE por ley les otorga a los partidos y la Reforma Electoral del presidente las elimina.

Pero no se lo dicen a sus convocados porque están urgidos los mapaches de las fotografías y la acción mediática que correrá en los medios de comunicación el mismo día de hoy domingo y mañana lunes.

Todos los convocantes tienen su historia mapachera, todos están manipulando y engañando a sus convocados que, por cierto, serán los mismos de siempre los que caminarán en la marcha, si es que no están fastidiados de seguir siendo perdedores ya.

La simulación y el engaño es la fuerza práctica de los Mapaches electorales y todos ellos estarán en la línea de cabecera de la marcha, los identificará usted claramente porque de todos ellos son muy conocidos por sus trapacerías electorales.

La organización civil “Unidos para Mejorar”, uno más de los membretes de Claudio X. González, principal convocante a la marcha informó que estas ciudades se suman al movimiento de hoy domingo 13 de noviembre: Cancún, Chihuahua, León, Monterrey, Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, Mérida, Morelia, Querétaro, Xalapa.

Los MAPACHES cuidando su nido.

Raúl Sabido