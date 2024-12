La Libertad según la Derecha

Publicidad - LB2 -

“A los zurdos de mierda hay que regresarlos a la coladera…”, es lo que recientemente vocifero Ricardo Salinas Pliego, en la Conferencia Política de Acción Conservadora, en Argentina. Yéndose claramente a imitar el comportamiento estrambótico, de quien él llama el mejor líder del mundo, Javier Milei. Ahora, Salinas Pliego, busca en su estrategia de “copy-cat”, utilizar los insultos y el desparpajo mental para llamar la atención de los ciudadanos. Y con esto, quiere lograr en México, lo que en Argentina consiguió Javier Milei, tener la preferencia electoral. Javier Milei, es ahora presidente de Argentina, y llego a la presidencia utilizando esta estrategia de descalificación, ofensa y mentira, ejemplos de sus dichos son: “pedazo de mierda, por qué no estudiás, h.d.p.”; “zurdo de mierda, te aplasto, sorete, gusano arrastrado, pelado asqueroso de mierda”; “por qué no te vas a la c. de tu madre”; “tontito, bobito, pedazo de pelotudo, te hacés el boludo, la c. de tu madre, estúpido, idiota”; etc. El llamado empresario, Salinas Pliego, evidentemente quiere seguir el gran ejemplo, que para el significa el presidente de Argentina.

Los Libertarios, así se llaman ahora los lideres de las derechas en el mundo. Hablan de la libertad en general. Y hacerlo de esta forma, es engañoso. Estos personajes dicen que existen tres tipos de libertarios; los clásicos, los Minarquistas y los Anarquistas. Básicamente, lo que buscan, y defienden es la mínima intervención del Estado, en lo que ellos llaman la libertad de los ciudadanos. Para ellos, el Estado solo debe hacerse cargo de la seguridad. Los libertarios más famosos son Ayn Rand, Milton Friedman y Ron Paul; quienes defienden la filosofía del objetivismo y la libertad individual; la economía de mercado y la libertad individual y la limitación del poder del Estado.

Para estos personajes, incluyendo a Salinas Pliego el Estado no debe de intervenir en salud, educación, y mucho menos en el establecimiento de políticas sociales. Es el microestado el que proponen. Pero la realidad, es que las políticas de la economía neoliberal, que ha sido implementada en el mundo desde los años 80s, ha dejado como resultado un mundo polarizado. Es decir, el 50% de la nueva riqueza acumulada, esta acaparada en las manos de los super ricos. Los multimillonarios incrementan su riqueza al día en 2700 millones de dólares; mientras que al mismo tiempo 1700 millones de trabajadores y trabajadoras del mundo, reciben salarios paupérrimos, insuficientes para satisfacer las necesidades básicas.

Si pudiéramos aplicar un impuesto a la riqueza de hasta el 5% a los más ricos del mundo, se podría recaudar alrededor de 1.7 billones de dólares cada año. Esto permitiría que 2000 millones de personas salieran de la pobreza.

La realidad es que los más ricos, no quieren pagar impuestos. En México el ejemplo emblemático es Salinas Pliego, que tiene décadas sin pagar sus impuestos. Al momento debe al Estado mexicano, 63,000 millones de pesos.

Obviamente, los llamados “Libertarios”, definen el concepto de libertad, como el derecho de hacer lo que les venga en gana; como instalar empresas que contaminen, en países ajenos; pagar salario de miseria, y al mismo tiempo ufanarse de que dan empleo; tener la libertad de hacer negocios al amparo del poder público; saquear los recursos naturales, sin ser sancionados o reconvenidos.

En fin, la libertad, de la derecha o los “Libertarios” se trata de la libertad del zorro en el gallinero.

Leticia Ortega Máynez Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.