La identidad mexicana en la era digital: unas reflexiones optimistas.

Uno de los temas que más me han apasionado es la identidad mexicana, la cual he estudiado a partir de la historia nacional. Este es un argumento que como ciudadano de México me importa mucho para entender el país en el que nací y la gente con la que vivo. Así mismo para entender el por que de los conflictos que sigue habiendo. Por otra parte, como profesor, el punto de vista de mis estudiantes es importante ya que sería una incongruencia enseñar temas fuera de la realidad. En la materia de Formación Cívica y Ética, abordamos la Identidad Mexicana.

Cuando recibí los trabajos de mis estudiantes, hubo uno que me llamó mucho la atención y es de la autoría de la alumna Ivana Moreno de tercero de secundaria del Colegio Hispano Inglés. Sin duda hasta ahora, creo que es el trabajo más lucido que he recibido, tanto en ideas como en estructura. No tengo mucho que comentar, solo invitar a la lectura de dichas reflexiones por parte de una joven de 14 años en una ciudad fronteriza con una visión nacional y global. A continuación, lo reproduzco:

La identidad mexicana ha sido objeto de reflexión y análisis a lo largo del tiempo, abordada por intelectuales como Antonio Caso, José Vasconcelos, Samuel Ramos y Leopoldo Zea, quienes han contribuido a la comprensión de lo que significa ser mexicano. En la actualidad, las nuevas generaciones enfrentan dificultades debido a la globalización y la influencia de culturas extranjeras. Explorare como los jóvenes mexicanos perciben y viven su identidad en un mundo tan conectado hoy en día, gracias a factores como la globalización, las redes sociales y la evolución de las tradiciones mexicanas a lo largo de los años. Con esto busco comprender si la esencia de lo que significa ser mexicano se mantiene intacta o si esta en constante cambio en manos de las nuevas generaciones. Esto es importante debido a que podría separarnos completamente no solo como generaciones, sino como personas, dividirnos y ser menos comprensivos el uno con el otro, solo terminado siendo unidos por nuestra sangre mexicana en vez de lo que realmente nos forma como nación e identidad.

La globalización ha permitido una conexión entre culturas, lo que ha influido en la forma en que nosotros construirnos nuestra identidad a lo largo de los años, especialmente en los adolescentes y nuevas generaciones. Las redes sociales, en particular, juegan un papel crucial al ser plataformas donde se comparten y consumen contenidos de diversas partes del mundo.

La exposición contante ante culturas extranjeras puede disminuir o enriquecer la identidad nacional de México, bueno, dependiendo de cómo se apliquen estas influencias, sin mencionar aún más en los jóvenes. “La identidad de la juventud de hoy es múltiple y diversa y esta atravesada por procesos históricos y dimensiones sociales que la estructuran en amplitud, contenido y forma.” Por ejemplo, recientemente mis amigas han estado interesadas en la cultura coreana, y yo en la japonesa, aunque también la coreana. Muchos de mis amigos también escuchan más música de habla inglesa, o hasta portuguesa e italiana. Pero todo eso no cambia el hecho de que disfrutamos la comida, música, idioma y las tradiciones mexicanas, y que las festejamos al igual que nuestros mayores.

“Las tradiciones y festividades mexicanas han sido como el pilar de la identidad nacional durante siglos. Sin embargo, con la influencia de la modernidad y las nuevas generaciones, muchas de estas tradiciones están experimentando transformaciones, o al menos dentro de los jóvenes. Pero no se confundan, estas no desaparecen, se adaptan a los contextos actuales, manteniendo su esencia, pero cambian, sin embargo, podrán seguirse practicando gracias a que las nuevas generaciones las van conociendo y de esa forma las niñas y niños se apropian de los modos de vida de su comunidad.”

Puede que no parezca de esa manera para las generaciones más mayores, pero siempre han existido este tipo de temores a través de generación en generación, temores de que desvanezcan los legados, las tradiciones, los recuerdos. Pero nunca se ha perdido nada, solo ha cambiado. Pero muchos le temen al cambio, ya que es diferente y desconocido, eso sí, pero no necesariamente malo.

La forma en que nosotros, los jóvenes de hoy en día, percibimos nuestra identidad esta influenciada por múltiples factores, desde el tipo de educación que recibimos hasta experiencias personales y cercanas. Mientras algunos se mantienen firmes a sus raíces de donde vinieron, otros pueden experimentar una identidad más globalizada, donde lo mexicano es solo una parte de su multifacética identidad que desarrollaron a lo largo del tiempo por exposición externa. Sin embargo, todavía prevalece en la vida cotidiana, ya que muchos de nuestra generación saben que es y todavía palabras como: “apapacho” o “tianguis”, que en realidad son de origen náhuatl, así que creo que estamos lejos de “abandonar” por completo lo mexicano.

La identidad mexicana es una construcción compleja influenciada por diversos factores culturales, económicos, políticos y sociales. Aunque la globalización y nuevas tecnologías han introducido elementos extranjeros en la vida cotidiana, esto no necesariamente implica una pérdida de identidad. Muchos integran estas influencias de manera que enriquecen y transforman la cultura mexicana, adaptándola a los tiempos actuales que nosotros conocemos. La educación y la transmisión de tradiciones aseguran que, a pesar de las transformaciones que se realizan a medida que crece la nueva generación, la esencia de lo que significa ser mexicano perdurará y evolucionará con cada generación. “Las tradiciones son mecanismos para transmitir nuestros valores y manifestaciones culturales, enseñándoles a las nuevas generaciones a apreciar nuestras raíces”. Nunca se podrá olvidar o desvanecer algo que conmemoramos, celebramos y cuidemos. Los aprendizajes y recuerdos se quedan marcados en algunas personas se van transmitiendo, y el orgullo que tenemos por lo que si somos prevalecerá.

Cada nueva persona, cada nueva generación, tiene su propia y única forma de pensar, de ver las cosas a su alrededor, estas a veces pueden contradecir lo que enseñan y dicen las generaciones mayores. Porque por años y siglos, siempre hubo conflictos generacionales, disputas, dilemas, asuntos no resueltos, malentendidos, entre otras cosas. Nuestras diferencias pueden llegar a separarnos, ya que en este mundo hay tantas cosas que nos pueden dividir: nacionalidad, religión, edad, género, orientación sexual, apariencia física, gustos, localidad, etc. Pero al igual que nos pueden separar, tenemos la capacidad de unirnos de nuevo.

La identidad mexicana es un concepto vivo, que evoluciona con cada generación sin perder su esencia. Lo que realmente define nuestra identidad no es la resistencia al cambio, sino la capacidad de adaptarnos sin olvidar nuestras raíces. El temor a la transformación cultural no es nuevo. Pero la historia nos ha demostrado que la identidad no desaparece, sino que se renueva. Más allá de las diferencias entre nuevas generaciones anteriores, lo que de verdad importa es el reconocimiento que nos une.

Nuestra identidad no depende únicamente de símbolos culturales, sino del orgullo con el que los llevamos y de nuestra voluntad de transmitirlo por muchos años más. En un mundo lleno de divisiones, el objetivo no es aferrarnos a una única visión del pasado, sino encontrar puntos de encuentro que nos permitan seguir adelante juntos, poder conectar, entender y empatizar con otras culturas y naciones, sin perder de vista quienes somos y de donde venimos.

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.