Se estima que habría 1.95 de trillones de barriles de petróleo y 8 trillones de pies cúbicos de reservas de gas natural en el mundo al año 2020, < y las cifras no son certeras porque en el subsuelo podría haber mucho más >, las cifras son derivadas de estudios y aproximaciones de las grandes compañías petroleras del planeta, son cifras que ellos toman para calcular sus inversiones en exploración, extracción, refinación y comercialización del petróleo.

El consumo mundial de petróleo se estima en 30,000 millones de barriles anuales, de gas natural se estima en 132,000 millones de pies cúbicos al año.

Los escenarios más negativos indican que tenemos en el mundo petróleo para 50 años adelante, lo que indica ese escenario que para el año 2070 andaremos ya en otras energías para mover el mundo, un escenario más positivo, para el petróleo, indica que las reservas comprobadas de petróleo nos son suficientes para abastecer de energía al mundo 100 años adelante, o sea para el año 2120.

- Publicidad - HP1

Otro dato importante, pero ahora desde el punto de vista del negocio petrolero, tenemos que la rentabilidad del petróleo está en su transformación, ya que por cada empleo derivado de la extracción se generan tres más para REFINARLO y 20 para producir petroquímicos, por lo tanto la parte importante del negocio petrolero es la REFINACIÓN.

El petróleo es un producto esencial para muchas industrias, y es de vital importancia para el mantenimiento de la misma civilización industrializada, por lo que se considera una industria crítica en la mayoría de las naciones.- El petróleo alimenta un porcentaje muy alto del consumo de energía del mundo, entre el 32% de Europa y Asia, hasta el 53% de Oriente Medio.- En otras regiones geográficas el peso energético del petróleo es el siguiente: Sudamérica y América Central (44%), África (41%) y Norteamérica (40%).

De nada sirve tener petróleo y no poder REFINARLO por lo que la REFINACIÓN es la parte mas importante de la integralidad de la Industria Petrolera en el mundo, los neoliberales nos quitaron nuestra capacidad instalada de REFINACIÓN.

Dato importante en la composición del negocio petrolero, durante la década de los años 60, compañías multinacionales tales como Mobil, BP y Shell tuvieron acceso a más del 80% de las reservas globales de gas natural y petróleo. En la actualidad compañías multinacionales de occidente controlan solamente el 10 por ciento del petróleo del mundo, mientras que firmas operadas por gobiernos tienen el control exclusivo de más o menos el 80 por ciento, de acuerdo al Instituto James Baker de la Universidad Rice, el resto, o sea 10 por ciento, lo controlan capitales mixtos de privados y gobiernos.

El petróleo y el gas que producen la energía que mueve al mundo hoy es considerada como de SEGURIDAD NACIONAL por ello son manejados esos recursos por los gobiernos de los países productores en su mayoría, quienes no lo consideraron como de SEGURIDAD NACIONAL hoy son embestidos por el control y los precios que se les impone para la energía.

Veámoslo si no es así, la economía mundial se ha desarrollado gracias al petróleo como su sangre vital durante más de cien años.- Se sabe que éste es responsable de aproximadamente el 2,5% del PIB mundial y representa un tercio del suministro de energía primaria de la humanidad.

Ahora bien, el principal objetivo económico de la REFINACIÓN consiste en maximizar el valor agregado en la conversión del petróleo crudo en productos terminados, un país que sabe aprovechar su riqueza petrolera es aquel que REFINA su propio petróleo y obtiene los derivados para satisfacer, en primera instancia, su MERCADO INTERNO y eso le dará soberanía en el control de los energéticos, por lo tanto la REFINACIÓN reducirá el riesgo de desabastecimiento de combustibles y protegerá la producción de combustibles independientemente de factores externos.

En la actualidad la capacidad instalada de REFINACIÓN en el mundo es de más o menos 95 millones de barriles de petróleo por día.

En el mundo se están construyendo 80 REFINERÍAS, por lo que se necesitarán combustibles fósiles hasta el año del 2050 con muy amplias probabilidades de que se extienda hasta el año del 2070.

Y debemos tener presente que las corporaciones trasnacionales como BP y ExxonMobil, ven los futuros escenarios de la gasolina y de los combustibles derivados del petróleo que continuarán siendo mayoritarios, y seguirán siendo, para el transporte en sus diferentes modalidades: terrestre, aéreo y marino, no se alcanza a ver una caía en las necesidades de derivados de petróleo en el largo plazo, no al menos en los próximos 50 años.- Cuando veamos volar un jet con energía únicamente eléctrica hasta entonces estaremos entrando a la verdadera alternancia de combustibles, antes el petróleo es rey.

Derivado de los acontecimientos como la pandemia y la guerra de Ucrania con Rusia y, como consecuencia de ello, la guerra de los energéticos como el gas, la gasolina y diésel la demanda de esos derivados creció aunado la incapacidad de REFINACIÓN para obtener combustibles en el mundo y satisfacer la demanda, principalmente en Asia y Rusia que se convirtieron en los grandes compradores del petróleo Ruso, producido en gran parte por la desincorporación de activos de las grandes compañías petroleras tradicionales.

Ente la alza de precios del petróleo y la incapacidad de REFINAR los derivados del petróleo, en especial gasolina y diésel, el panorama de los energéticos en el corto plazo es demasiado complicado para la economía mundial y los ciudadanos, la REFINACIÓN sólo está cubriendo una parte muy importante de la demanda, pero no el total, por lo que los precios de los combustibles no tienen perspectiva de bajar de precio.

Hoy es un EXCELENTE negocio redondo el producir y REFINAR petróleo, es altamente rentable y produce suficiente liquidez para aquellos países que tienen la infraestructura para hacerlo, son las oportunidades de negocio que el mundo les brinda a los grandes visionarios como México.

En el mundo hoy sobra petróleo y hace falta REFINACIÓN, quien tenga capacidad de PRODUCCIÓN Y REFINACIÓN estará frente a una oportunidad que les generará riqueza a raudales.

México tiene Refinerías y tiene Petróleo pero no podemos aprovechar esta ola de oportunidades porque PEMEX aún no puede abastecer el mercado interno de gasolinas y combustibles, sigue siendo importador y por ahí se van las utilidades que estamos obteniendo por la venta del petróleo, compramos gasolinas al precio internacional y no las vendemos en el país al precio internacional como aplicación de las medidas del gobierno federal para contener la inflación.

Muy grave se nos pondría si USA decide cerrar las exportaciones de gasolinas para presionar la baja del precio en su país como ya está la propuesta en la mesa, siendo esto una consecuencia gravísima para México por la dependencia energética absoluta que nos recetaron los neoliberales y, que hoy, este gobierno está buscando revertir a la mayor brevedad que sea posible y convertir a México en autosuficiente en energéticos, se está por terminar la Refinería Olmeca de Dos Bocas Tabasco, se está modernizando la Refinería de Tula Hidalgo y el resto de las CINCO Refinerías mexicanas están en proceso de mantenimiento correctivo y las están llevando hacia su capacidad instalada de producción.

Si nosotros hoy EXTRAEMOS, REFINAMOS Y COMERCIALIZAMOS nuestro petróleo y sus derivados seremos una economía fuerte y habremos de salir muy pronto del bache energético de dependencia en que nos sumergieron los gobiernos del PRIAN… pero todavía no podemos hacerlo, seguimos importando combustibles, seguimos sin la autosuficiencia buscada.

Ha sido un proceso de TRES AÑOS el crear las bases para la autosuficiencia energética, con muchísimos obstáculos para avanzar más rápido, obstáculos puestos por la gente y los partidos de Claudio X González, el PRI-PAN Y PRD y sus organizaciones civiles.

La Refinería Olmeca pudiera entrar en funciones reales hasta el primer trimestre del próximo año, la producción de combustibles en las otras seis Refinerías está creciendo y Deer Park ya empieza a suministrar gasolina a México derivado del petróleo mexicano.

Mantener los precios de los combustibles hoy es de vital importancia para el desarrollo de México, hasta hoy lo ha podido hacer el gobierno por las grandes ventajas que le da la REFINACIÓN de su propio petróleo y la venta del CRUDO, pero nuestras gasolinas en su mayor parte siguen siendo importadas.

Se necesitan más REFINERÍAS en el mundo para poder abastecer la demanda mundial de derivados.

Al menos otras 80 refinerías se encuentran actualmente en construcción, con la expectativa de entrar en operaciones en 2025. La mayoría están en Medio Oriente y Asia.

China se convertirá en el nuevo gran exportador de combustibles fósiles, de acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, lo que ya va generando un cambio muy importante en el mercado de los combustibles en el mundo.

Los grandes consorcios petroleros tradicionales del mundo hoy se arrepienten de haberse desprendido de una parte de sus refinerías, Estados Unidos mismo hoy sufre de capacidad para refinar y de ahí viene la propuesta de prohibir la exportación de gasolinas al mundo para poder cubrir su mercado nacional y lograr bajar los precios, de graves, muy graves, consecuencias serían para México el cierre de las exportaciones de gasolina a México.

Hoy la REFINACIÓN es un excelente negocio y México está en ese trayecto de buenos negocios porque la demanda mundial de combustibles trae de crecimientos anuales del 3%.

En general, los países en vías de desarrollo y productores de petróleo han tejido una estrategia encaminada a continuar la refinación de combustibles a medida que la demanda de estos continuará en sus regiones, mientras que los países desarrollados –principalmente Europa y Estados Unidos–, así como la mayoría de las petroleras privadas han decidido abandonar de manera paulatina sus labores de refinación, para enfocarse en la producción de petroquímicos, combustibles con bajos niveles de azufre o abrir su abanico de inversiones hacia las energías renovables.

Mientras unos apuestan al negocio de la REFINACIÓN petrolera otros lo están abandonando, dos visiones diferentes del futuro del petróleo en el mundo.