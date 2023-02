La Cruz del Predial

Publicidad - LB3 -

Todos los ciudadanos que votaron por el PAN unos, y otros que votamos por Morena, los primeros por la Gobernadora mitómana y los segundos por “cobrón” del presidente municipal de ciudad Juárez debemos estar arrepentidos por nuestro voto sin razonar porque a ambos políticos los conocíamos de sus mañas y corruptelas, tan bandido uno como el otro.

Las acciones reales de los políticos corruptos se conocen cuando nos acercamos a las ventanillas para lograr hacer nuestros pagos a nuestras obligaciones y nos damos cuenta que no nos va alcanzar lo destinado para pagar la “TENENCIA” y el PREDIAL, es cuando nos damos cuenta con toda claridad de la voracidad y la hipocresía, en este caso, de la gobernadora y del alcalde de Juárez.

Las dos obligaciones deben incidir directamente sobre el estado de la ciudad porque en ella construimos (PREDIAL) y en ella transitamos (TENENCIA) y esta última obligación se la sustrae el gobierno del estado sin que invierta un peso en Juárez… nomas veamos el trasporte urbano Bravo Bus, Vive Bus, Eco Bus totalmente abandonados con inversiones abandonadas con complacencia de la Cruz de Juárez.

El impuesto PREDIAL es una ocurrencia de los neoliberales (y Morena no lo es, el PAN si) que su historia, y la esencia del concepto del impuesto predial, proviene de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que dicta que todos los habitantes de sus países afiliados deben pagar una tarifa especial al Estado por contar con un inmueble en su propiedad.

En el caso de México, los gobiernos municipales efectúan el cobro del impuesto predial, el cual se cobra a los contribuyentes con inmuebles a su nombre de acuerdo con el registro de inmuebles a nivel municipal del Registro Público de la Propiedad.

La finalidad de su cobro es financiar las obras en beneficio de la población, como la instalación y/o mejora del equipo urbano, la provisión de servicios públicos y el mantenimiento de las instituciones públicas como escuelas, hospitales y oficinas de gobierno municipal.

El impuesto PREDIAL se calcula con dos aspectos, el primero es el valor del suelo: área de valor, enclave de valor, corredor de valor y el segundo por el valor de la construcción: tipo de inmueble, número de plantas del inmueble, superficie del terreno del inmueble, superficie construida, edad del inmueble.

El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo (neoliberal) estable también el criterio de lo que es, y para lo que se usa el PREDIAL, y dice: que se debe pagar al municipio cada año y tiene la finalidad de dotar de recursos a las autoridades para asegurar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad.

Pero vemos en la realidad que el impuesto PREDIAL se ha venido usando para todo lo que el presidente municipal quiera y le venga en gana pero JAMAS para mejorar la calidad de vida, y ciudad, para los ciudadanos y con toda claridad tenemos la prueba, y el ejemplo contundente, de las condiciones en que se encuentra CIUDAD JUAREZ.

Este Ayuntamiento y todos los que lo han precedido han cobrado PREDIAL y los recursos medio se han invertido en la ciudad con una realidad, las grandes cuentas de los grandes ricos, Y LOS AMIGOS Y COMPROMISOS POLITICOS, no pagan PREDIAL, lo generan pero no lo pagan porque las autoridades cómplices se hacen las omisas porque para eso están todos los demás cautivos del PREDIAL, usted y yo.

El cobro jurídico (embargo) solo beneficia a quien el presidente municipal quiera beneficiar pero nunca lo será el contribuyente, le quitan su propiedad, el valor del predial prácticamente lo desaparecen y el valor comercial se lo embolsan, es la ganancia de la Cruz, y el calvario de los que pierden sus casas y terrenos.

Ciudad Juárez es una ciudad olvidada y saqueada por los gobiernos estatales todos, en complicidad con los presidentes municipales todos también, los que han pasado por esa autoridad, es una ciudad llena de hoyos, sucia, con infraestructura deteriorada por el tiempo, desincronizada en sus vialidades, colonias sin servicios básicos menos con calles asfaltadas al menos, una ciudad que en las lluvias se destruye, una ciudad donde las corporaciones de vialidad obedecen al afán recaudador del señor de la Cruz, una ciudad afectada por el crimen organizado que deberían enfrentar las corporaciones equipadas para tal efecto como las policías municipales y del estado, una ciudad que arropa el narcomenudeo y al migrante ilegal con todas las consecuencias que ello detona para la ciudad.

Pero este último presidente municipal emanado de Morena no tiene perdón de dios al tomarse todo el tiempo que no hubo incremento en el predial (6 años) para él soplárselo de un jalón todo en lugar de justificarse, debió abocarse a justificar el aumento desde antes de recetárselo a los ciudadanos, no hay nada que nos haga hacer sinergia a los Juarenses con la administración municipal que hoy gobierna CIUDAD JUAREZ.

La administración municipal de Juárez de hoy es una administración igual o peor que las demás que han pasado por ahí, donde la misma ciudad le “rompe la jeta” con el solo transitar él mismo (alcalde) por ella, desde la entrada al sur como hasta los puentes al norte.

¿Recibimos los que vivimos en Juárez en reciprocidad por lo que pagamos de PREDIAL? Por supuesto que no, nos sale debiendo muchísimo la autoridad municipal, más lo que se le acumulará.

Pero la culpa no la tiene el indio de la Cruz, la culpa la tenemos todos los que vivimos en esta ciudad porque si nos pusiéramos de acuerdo para suspender el pago del PREDIAL mientras no haya trazos vistos de avances y voluntad de aplicarlo correctamente, otra cosa sería Juárez y en consecuencia otro gallo nos cantaría.

Tenemos los Juarenses la oportunidad de aplicar la REVOCACIÓN DEL MANDATO al presidente municipal de Ciudad Juárez, lo podemos hacer, tenemos que hacer el trabajo para lograrlo.

Mientras no vean voluntad ciudadana la Cruz de Juárez se seguirán riendo y mofando de los Juarenses, mientras se van enriqueciendo más y más cada día, una fortuna que no podrán jamás justificar… y solapados por MORENA.

O MORENA le quita el respaldo a la Cruz de Juárez o MORENA pagará las consecuencias políticas y electorales de no hacerlo…

Los veo tibios y temerosos a los Morenos.

Lo que desconoce, o no entiende, la Cruz de Juárez es la Austeridad Republicana que implica una conducta que todos los poderes y órganos autónomos deben acatar para “lograr combatir la desigualdad social, la corrupción y el despilfarro de bienes a través de una administración eficiente y transparente de los recursos públicos”

Desde el 2012 hasta el 2022 los ciudadanos reprueban el estado de la ciudad y su pavimentación, y con una caída constante año tras año lo que quiere decir que la percepción ciudadana es que CIUDAD JUAREZ se va demeritando, y deteriorando, constantemente sin que exista autoridad que lo detenga.

Hasta los fondos del cobro de peaje de los puentes internacionales nos arrebataron y ninguna autoridad municipal hasta el día de hoy ha hecho valer el decreto que establece que los fondos recaudados serán para infraestructura urbana de Ciudad Juárez.

Los ciudadanos debemos actuar en consecuencia para lograr a comenzar a construir una ciudad que nos merezcamos.

