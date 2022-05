Han pasado ya tres años y seis meses desde que el presidente López Obrador tomó el poder después de derrotar ampliamente en las urnas a los partidos de la derecha PRI-PAN en las elecciones federales 2018.

El presidente volvió a refrendar su aceptación a su gobierno y a su partido junto con sus alianceros en el 2021, y ahora vienen las elecciones 2022 donde se juegan SEIS gubernaturas donde el partido del presidente es favorito a llevarse CUATRO de ellas.

Los opositores al presidente hablan de polarización y crispación de la sociedad mexicana, lo remarcan asi de tal manera que manifiestan campaña de odio hacia ellos pero se les olvida que precisamente odio es lo que promovieron desde el principio de la administración federal y lo intentan combatir ahora que los hechos y acontecimientos los han señalado con índice de fuego de traidores a la patria.

Pero hay que señalar y puntualizar que los bandos políticos no son toda la sociedad mexicana, quienes están crispados y polarizados son los políticos opositores y sus seguidores enmarcados dentro de una bando político determinado que aglutina opositores, ya sea militantes ó simpatizantes.

Pero de ahí a que sea toda la sociedad mexicana, la polarizada y crispada, hay una enorme diferencia, solo es manifestado así por los opositores más por conveniencia política que por realidad, la sociedad mexicana no está polarizada ni crispada, la sociedad mexicana está dedicada a sus labores productivas diarias y conviviendo entre sí como entes y actores productivos iguales que generan la riqueza que mueve este país, en eso están los ciudadanos mexicanos, alejados de la política y el odio entre bandos.

La sociedad mexicana no está crispada, no está polarizada como nos lo quieren vender los opositores que hoy reclaman campañas de odio, la crispación, la polarización y el odio se encuentra en los bandos políticos que participan en las redes sociales y alimentados por los liderazgos desplazados del poder así como por los medios de comunicación que perdieron sus canonjías y privilegios que de forma ilegal y corrupta estaban disfrutando.

Las redes sociales principalmente están siendo utilizadas para provocar, desahogarse, atacar y esparcir odio, lo transmiten pero no todos en redes sociales caen en las provocaciones, no todos los que se informan en los medios caen en sus manipuleos, no todos los mexicanos están en redes, leen la prensa o escuchan los medios de comunicación y si lo hacen, no caen presa de sus intenciones de odiar, crispar, politizar.

“Estamos empezando a considerar la buena educación como un lujo”, afirmó recientemente la psicóloga social y escritora Amy Cuddy en una conferencia sobre liderazgo. Cuddy, que prepara un libro sobre el bullying entre adultos, cree que la agresividad en las comunicaciones es una tendencia al alza, no solo en las redes sino también en el mundo offline. La política, y los recientes debates televisivos, también nos devuelven habitualmente un reflejo crispado, y a veces maleducado, de la realidad, pero por supuesto no es todo el universo de ciudadanos como nos los quieren hacer ver.

Crispar es perder la capacidad de conectar con el otro y eso está pasando en el mundo virtual, independientemente de que una inmensa mayoría de los crispados promoventes en redes o son pagados o no existen, la crispación orgánica e inorgánica y las mentiras de, y en, los medios comunicación.

Para mantenerse activos los opositores se han propuesto crispar a sus seguidores, seguidores que representan una minoría de la minoría que representan en la ciudadanía, pero eso no es “toda la sociedad mexicana”.

Las redes opositoras, los medios de comunicación resentidos, los periodistas retirados del chayote son los promotores de las crispación en los bandos políticos que suman en la oposición, PRI-PAN-MC-PRD para mantenerlos activos y participantes, buscando además enganchar a los demás, enfrentándolos, retándolos, ofendiéndolos con la única finalidad de sacarlos de su estatus ecuánime y a los que muestran seguridad en las redes sociales de izquierda, el objetivo de la búsqueda de crispación política, explotada como universal en el país por los promoventes, sin siquiera asemejarse a una realidad.

La “estrategia de la crispación” y la tensión operan de forma sistemática desde la cúpula de mando que incluso se promueve desde cuestiones de mínima significación a mentiras estructuradas como verdades, cualquier suceso, momento o actividad la estrategia diseñada presenta como verídico situaciones con la firme intención de que causen irritación a quienes van dirigidos los mensajes, abiertamente en redes sociales soterradamente en los medios de comunicación.

Pero ¿Por qué se pone en marcha deliberadamente una estrategia de la crispación?

Hay analistas que la identifican directamente con la cercanía de procesos electorales. Sin duda ello es una condición necesaria, pero no la explica del todo, hay muchos momentos en la historia de las democracias en los que se celebran elecciones sin una crispación añadida.

Por tanto, hay que añadir otros elementos al análisis y estos pueden ser:

El nulo avance de los opositores por medio del convencimiento social.

La sistemática actitud de rechazo a programas sociales y modificaciones de nación.

La carencia absoluta de una disponibilidad para el entendimiento.

Modelos diferentes de país.

Recelo contundente por los logros y obras.

Los principales actores se niegan a reconocer el veredicto social de las urnas.

La atmósfera de crispación como estrategia permanente favorece en mayor medida a que a su adversario responda y aumente los niveles de crispación social, la política de provocación.

Una de las herramientas en México hoy que detona la crispación política en los adversarios es el método conocido como LA MAÑANERA del presidente López Obrador.

LA MAÑANERA es el antídoto efectivo en contra de la mentira, difamación, engaño que los opositores han desarrollado como campaña de manera permanente hacia las acciones de gobierno pero principalmente en contra y directamente de la figura presidencial.

No se estaba acostumbrada la oposición, como gobierno en su oportunidad, a que nadie, absolutamente nadie respondiera desde el poder a los opositores, simplemente los reclamos opositores de la izquierda se perdían en el silencio del poder, de los medios de comunicación y de los periodistas, hoy HAY RESPUESTA desde el gobierno federal directamente por el presidente de la república y eso, definitivamente eso, por supuesto incomoda a los hoy GRUPOS POLÍTICOS OPOSITORES y les causa mucho encono que transmiten hacia toda la red social en que participan.

Desgraciadamente para los opositores a los que han crispado han sido a sus propios seguidores, y no más.

Es por eso que afirmo que la crispación social solo se da en los BANDOS POLÍTICOS y no en toda la sociedad.

Nada más imagine usted que todo el país en verdad estuviera crispado.

Si hubiese crispación en toda la sociedad NO HUBIERA 70% de aceptación al presidente, así de sencillo.

Desgraciadamente los opositores han buscado crispar a los mexicanos actuando y deseando que nos vaya muy mal a todos.

Creen que con la CRISPACIÓN SOCIAL van a retomar el poder desde las cenizas de país que resultaría de ello.

Es muy difícil dar marcha atrás, los puentes están rotos… creo que 18 años de persecución indiscriminada y descarnada también afectan las más férreas voluntades, lo hicieron desde el poder, lo hacen desde la oposición.

Negarlo es cobardía, en política no hay perdón.

Los Bandos Políticos no están dispuestos, ninguno, a bajarle dos rayitas a sus intenciones, los bandos opositores están muy crispados.