La colateralidad de las vacunas Covid y la pandemia, ¿silencio en el sistema de salud?

“Se han denunciado los efectos colaterales originados en las personas que recibieron las vacunas del COVID, al menos tres, y han comenzado a encenderse las alertas en algunos sectores médicos en los Estados Unidos y la Argentina, sin dejar de mencionar que ya las alertas sonaron en gran parte de todo el mundo”

Ahora nos pudiéramos estar enfrentándonos a un problema serio, que no es fácilmente aceptado y menos reconocido además de muy complicado el comprobar, es tan complejo que es muy difícil encontrar los elementos para sustentarlo para poder hacer una denuncia formal en las cortes del mundo occidental, los ciudadanos del mundo vacunados nos enfrentamos a un gran dilema de entre la verdad, la mentira o la manipulación de los grandes intereses internacionales que controlan la industria farmacéutica mundial y su gran aliado la OMS.

Una de las secuelas que hoy más se manifiesta por la aplicación de la vacuna del Covid es la formación de coágulos sanguíneos, incluso quienes están dedicados a la investigación de las consecuencias de las vacunas afirman que sus estudios han encontrado pacientes con enormes coágulos de sangre formados en las extremidades inferiores o superiores provocando graves cuadros de trombosis que incluso han llevado a la muerte a unos y a otros los han dejado con grandes daños en su calidad de vida.

Los coágulos sanguíneos no son nada nuevo en la post pandemia ya que durante los tiempos muy críticos del Covid se descubrió que no solo era afectaciones pulmonares, sino también aparecían coágulos sanguíneos con frecuencia en los pacientes, formaban parte del cuadro crítico constante en algunos pacientes con la enfermedad.

Desde el 2020, se han administrado en todo el mundo más de 13,500 millones de dosis de vacunas que si enfrentamos esa cantidad de vacunas aplicadas en seres humanos hacen mínimos los efectos colaterales de las vacunas anti Covid que han investigado y detectado los investigadores como daños y secuelas de las vacunas, si lo vemos desde el punto de vista estadístico, no es representativo para poder puntualizar que las vacunas Covid están dando ya señales alarmantes de secuelas y daños irreversibles en quienes se las aplicaron, más sin embargo especialistas del Global Vaccine Data Network (GVDN) realizaron un estudio que identifica siete enfermedades, o efectos secundarios, directamente relacionados con las vacunas contra Covid- 19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

Global Vaccine Data Network se caracteriza por colaborar en estudios de seguridad y eficacia de vacunas, utilizando datos de salud de todo el mundo, es una red de investigación multinacional dirigida por investigadores con intereses principalmente en el área de las vacunas, es la única organización que tiene este nivel de capacidad de respuesta a estudios de fármaco vigilancia posteriores a la introducción de las vacunas.

Un dato duro es que al término del año 2023 un poco más del 68% de la población mundial había recibido la vacuna anti Covid 19.

Mas sin embargo, las cosas son diferentes hoy en día por el tiempo trascurrido, llamando la atención (la fecha) que en 2020, se formuló una lista de posibles Eventos Adversos de Especial Interés (AESI) de la vacuna contra la COVID-19, desde antes de iniciada a ser aplicada la vacuna.

Los eventos adversos de especial interés como resultado de la aplicación de la vacuna anti Covid son resumidas en: neurológicas, hematológicas y cardiovasculares, sobresaliendo que el estudio fue realizado antes del inicio de la aplicación de las vacunas, en 2020, los primeros casos de COVID 19 fueron identificados en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, la emergencia mundial por la pandemia del Covid 19 fue declarada el 30 de enero de 2020, condición que se mantuvo hasta el 5 de mayo de 2023, que fue cuando la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria.

Las consecuencias reconocidas de afectación neurológica son: Síndrome de Guillain-Barré (GBS), Mielitis transversa (TM), Parálisis facial (de Bell), Encefalomielitis aguda diseminada (ADEM), Convulsiones (convulsiones generalizadas (GS), Convulsiones febriles (FS).

Las consecuencias reconocidas de afectación Hematológica son: Trombosis del seno venoso cerebral (CVST), Trombosis de la vena esplácnica (SVT), Embolia pulmonar (EP).

Las consecuencias reconocidas de afectación cardiovascular son: Miocarditis Pericarditis.

Ya en el campo los estudios con aplicación de vacunas las enfermedades desarrolladas en cada vacuna fueron:

Pfizer/BioNTech: Parálisis facial, trombosis del seno venoso cerebral, miocarditis.

Moderna: Encefalomielitis aguda diseminada, embolia pulmonar, miocarditis, pericarditis

Astra Zeneca: Síndrome de Guillain-Barré, trombosis del seno venoso cerebral, miocarditis.

El resumen ejecutivo del estudio señala que la mayoría de los efectos secundarios son raros, y que los beneficios de las vacunas superan ampliamente los riesgos.

Se considera que el objetivo principal era evitar la mortandad por Covid 19 más sin embargo como han avanzado los tiempos el espectro de las consecuencias de las vacunas Covid 19 cada día va siendo más amplio, incluso mortales.

En el tiempo efectivamente el efecto de la inmunidad por la vacunación cada día del avance de la pandemia fue siendo menor la gravedad y la mortandad de los infectados, como también hoy no se sabe, o no se quiere saber, la periodicidad de la vacunación post Covid 19, recodemos que hoy los vacunados al ser contagiados por el virus y sus variantes del Covid la enfermedad se convirtió en una “gripa” que puede ser tratada en casa.

Pero, las consecuencias post vacunación Covid en la población comienzan a crecer, la mortandad por las consecuencias comienza a ser de espectro creciente, enfermedades que van creciendo y la mortandad también.

Entonces podemos concluir que la enfermedad Covid fue superada con la vacuna y estamos ante las crecientes manifestaciones de las consecuencias de la vacuna donde podemos observar que ha quedado únicamente en estudio por los investigadores pero, la atención oportuna y de calidad ante las consecuencias y secuelas de las vacunas no hay indicios de que se esté preparado para afrontar, ya no la prevención, sino la atención ante la sintomatología de las enfermedades consecuentes para evitar la mortandad y las secuelas graves en la población vacunada.

Los sistemas de salud en nuestro país NO están preparados para atender oportuna, y anticipadamente, cuando ante las primeras sintomatologías que manifiesten los pacientes sean atendidos con prontitud por que los médicos deberían conocer, y estar preparados, en protocolos a ejecutar pero NO EXISTEN PROTOCOLOS en los sistemas públicos de salud en nuestro país, ni hay la orientación de los síntomas de las enfermedades en consecuencia para que los derechohabientes y pacientes detecten oportunamente el desarrollo de una de las consecuencias en su cuerpo, no hay concientización de ello porque se busca ocultar la verdad de que hay consecuencias y son graves.

No nos informaron a los ciudadanos para que con conocimiento de causa decidiéramos la aplicación, o no aplicación de las vacunas, se conocían las consecuencias desde 2020….

Dato curioso, los laboratorios y los científicos médicos conocían las consecuencias.

Nos resta solamente a todos estar atentos a las manifestaciones de nuestros cuerpos y buscar estar bien documentados para proceder con prontitud y rapidez, la responsabilidad es nuestra únicamente, a nuestro sistema de salud pública y a las instituciones de seguridad social no les interesamos, no tienen la más mínima intención de detonar protocolos de acción ante evidencias en un paciente de una de las consecuencias de la vacuna COVID que se les desarrollen.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.