La carrera por el sucesor presidencial y los desafíos de la oposición

Las apuestas ya se abrieron en la carrera por el heredero del trono presidencial, el domingo pasado quedaron establecidas las reglas para el piso parejo y de llevarse el proceso en santa armonía habremos de saber el día 6 de Septiembre quién será el sucesor de San Andrés.

Hay una remota posibilidad de que me equivoque y, no hay sesgo alguno en mi análisis, que coincide con el de centenares de analistas y observadores políticos, el elegido o elegida como Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, será de facto el o la próxima Presidente de México, por más esfuerzo que haga el conglomerado opositor.

Hoy mismo, todas las encuestas muestran a la Dra. Claudia Sheinbaum como puntera, seguida por el Lic. Marcelo Ebrard y, más allá, en tercera y cuarta posición Fernando Noroña y el Mtro. Adán Augusto López Hernández.

La carrera 2024 ha comenzado ante los ojos de toda una nación que aún no tiene idea de qué va la oposición a no ser de denuestos y guerra sucia.

Tengo desde 2021 diciendo en persona a diversos actores del bloque opositor, y en diversas columnas que su error principal es mantenerse como antagónicos, que su principal bandera sea una campaña para detener a Andrés Manuel López Obrador, Morena y/o la Cuarta Transformación, sin presentar proyecto de nación.

Son gritos vacíos, que si bien inciden en mermar la imagen política, también fomentan el sentido gregario de los bandos, la polarización y el desencuentro entre connacionales, quizá movidos por la máxima del emperador romano, Julio César, divide et vinces.

Ser reactivos, frontales, antagónicos, no es malo per se, no se malinterprete, pero recuerda a un PAN enclavado en los confines de 1987 y 1988 en la que jugaba un papel de resistencia ¿y cual fué el resultado? El despertar de las izquierdas…

En aquella época más que genuina oposición, les era imperativo sobrevivir al embate que suponía el PRI, como partido hegemónico, y el Frente Democrático concebido del summum de todas las fuerzas de izquierda del país y algunos emanados a su vez de las filas del PRI tras abandonar su espíritu central demócrata.

Entonces, Manuel J. Clouthier, ya siendo el candidato del PAN hizo un llamado a sus oponentes para conducirse con civilidad y firmar un acuerdo “contra triunfos fraudulentos”, llevar “campañas políticas de altura” e instar a la población “a resistir y a desobedecer a los que en el abuso del poder pretendan seguirlos oprimiendo”

Fue el episodio negro electoral conocido como “la caída del sistema” en la que el partidazo arrebataba, a la mala y con apoyo del albiazul, según el propio Manuel Bartlett, la victoria a la izquierda mexicana encabezada entonces por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, sería entonces la primera vez, que quedaba documentado, que el PRI y el PAN se confabularon, en torno a un contrincante político común.

Fue el tiempo en que las izquierdas mexicanas dieron un salto en las preferencias populares reconociendo que debían trabajar juntas, a pesar de sus diferencias ideológicas.

Se había despertado el tigre.

Así nace el PRD como resultado de una amalgama de izquierdas, liderados por disidentes de la extinta corriente democrática del PRI, abrazando a la militancia del Partido Mexicano Socialista, que cede su registro para la naciente fuerza política y que a su vez se originó de la fusión del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Patriótico Revolucionario (PPR), Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), Unión de la Izquierda Comunista (UIC) y del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Llegamos a nuestra época y entendiendo lo anterior podemos entender de manera muy simplista:

Que Morena se funda de las huestes obradoristas que son esencialmente las fuerzas de izquierda que dieron cuerpo al PRD, dejando en él, tras su salida, a la esencia emanada del PRI. Porque el PRD se suma al PAN y al PRI. Y porque hay tantas “tribus” y facciones dentro de Morena.

En mi percepción particular, estas grietas son tan profundas que podemos hablar de diversos partidos dentro del partido. Sin embargo, son pocos los que ven con apertura y preocupación crítica los riesgos de estas profundas fracturas ideológicas, qué son las mismas que llevaron a Morena, al PT y al Verde a no presentar en tiempo un candidato de unidad dividiendo la intención de voto de la izquierda en Coahuila.

El Morena de Chihuahua no es la excepción vive enfrentado entre sí, pero no solo las cabezas, también los feligreses que en la intentona por convencer que su “gallo” es el bueno, arremeten con todo y contra todo, sin detenerse a pensar que si el objetivo es ganar adeptos para superar al contrincante, enfrentarlos los aleja para siempre. ¿De donde van a sacar más votos?

Tan fácil que es conciliar diferencias en pro de un bien mayor, si el bien mayor les importara, ¡claro!

En la realidad lo que impera es la denostación, el descrédito y la descalificación desde Juan Carlos Loera de la Rosa hacia Cruz Pérez Cuéllar y ahora también hacia Adriana Terrazas, que si bien no nacieron en las izquierdas, hoy militan en estas…

¿Están seguros que eso ayuda a su movimiento?

El presidente ha mencionado en repetidas ocasiones que «el pueblo se cansa de tanta pinche tranza», lo cual es un recordatorio de que incluso las bases pueden agotarse si continúa la intolerancia y la guerra sucia.

De seguir así, recuérdenlo, la intemperancia será la causa de su caída. Solo repasemos la historia.

Agradezco a usted, amable lector, y a la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez por el reconocimiento otorgado a ADN A Diario Network. Es un honor recibir distinciones que nos motivan a continuar brindando información relevante y análisis imparciales para el beneficio de nuestra audiencia.

David Gamboa Lic. en Mercadotecnia por la UVM. Es un profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Actualmente es Editor y Director General de Juárez a Diario y Consultor en temas mercadotecnia.