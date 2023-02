¿Juzgando a México?

Publicidad - LB3 -

México es un país con una determinada área geográfica y una entidad políticamente independiente, que cuenta con su propio gobierno, administración, leyes, fuerzas de seguridad y, por su puesto, población y todos los que nacimos y vivimos en esa área geográfica somos MÉXICO, todos.

Por lo tanto nuestra patria, es un país maravilloso y extremadamente generoso y, tan lo es, que lo fue en extremo con quienes nos gobernaron hasta el 2018 al haber permitido con toda impunidad el formar fortunas a los que gobernaron a México desde las post revolución hasta el más corrupto de los regímenes modernos, el de Enrique Peña Nieto con toda su servidumbre y cómplices donde ahí, precisamente junio del 2018, la ciudadanía despertó y dijo basta, llevándolos al juicio electoral y sacándolos del poder, repitiendo la receta en el 2021 y en el 2022.

Mal o bien, hasta que llegó Miguel de la Madrid al poder (PRI) se gobernaba para todos y no se generaban políticas y cambios que golpearan a los ciudadanos, eran más sutiles y menos hipócritas hasta que llegaron los jóvenes consortes del presidente y se comenzaron acomodar en las estructuras del poder hasta coparlo para la decisión presidencial de 1988, logrando imponer al padre del neoliberalismo mexicano Carlos Salinas de Gortari en donde, por primera vez, el PRI tuvo que utilizar el robo electoral para poder instalarlo en la presidencia de la república, llegando al poder los más perversos bandoleros y criminales de cuello blanco, y estudiados en las escuelas de negocios para bandoleros y ladrones en el extranjero, comenzando el saqueo a las arcas, y a la riqueza nacional, más grande de la historia después del saqueo de los Españoles en la Colonia, tal vez más grande aún, quizá.

No conforme con los saqueos, robos, fraudes y corrupción que los alimentaba también recurrieron a negocios criminales como el narcotráfico en los sexenios del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón, sin menospreciar a los del PRI que lograron acomodarse y ser los mentores de los PANISTAS.

En el juicio a García Luna, que por cierto los corruptos, y cómplices, de los medios de comunicación han tratado de minimizar y hasta ocultar, han salido nombres de “honorabilísimos” señores que se enriquecieron junto del narcotráfico en México y que aumentaron su riqueza de origen criminal porque se consideraban inmunes a cualquier posible acto de justicia, sus cómplices y servidumbre están dentro del sistema judicial del país y de los órganos que imparten justicia además de la clase política criminal y su servidumbre cómplice de los partidos políticos PRI y PAN, juntos formaron la COFRADIA CORPORATIVA de narcotraficantes que envilecieron a los jóvenes del país y del mundo y, en consecuencia, se enriquecieron aún más con los dineros del Narcotráfico.

Narcotraficantes iban y venían mientras los políticos criminales y las autoridades corruptas se seguirían enriqueciendo con la llegada de los nuevos, nunca perdían al contrario, aumentaban sus criminales ganancias, caían los contrarios mientras los socios criminales se fortalecían.

Es cuando Felipe Calderón llega a la presidencia se inicia la gesta de la idea de “controlar” al narcotráfico en forma de corporación, de tal manera que fueran los criminales narcos del gobierno los que estuvieran en la cúpula de mando y es cuando nace la hipócrita, y maquillada, guerra contra el narcotráfico.

García Luna fue el promotor, conductor y representante del interés de Los Pinos por controlar el narcotráfico para beneficio de los involucrados todos en el gobierno o sea el presidente Calderón y todas las jerarquías de gobierno, fueron beneficiados con criminales recursos otorgados por los narcotraficantes para proteger la corporación criminal, los que no estaban dentro de la corporación del narcotráfico de Calderón fueron a los que se les persiguió, encarceló, se les incautó drogas y armas así como sus narco fortunas o los desaparecían, lo mismo sucedía con las autoridades que no quisieran cooperar con los designios del presidente Felipe Calderón… ejemplos hay muchos y muy conocidos de gobernadores que no cedieron sus estados al narco, o al menos no a los grupos de la corporación del narco de Calderón.

Obviamente la exportación de la droga no podría darse sin la complicidad de las autoridades de primerísimo nivel del mayor consumidor de drogas, los Estados Unidos, no podría darse sin la complacencia de las agencias antidrogas del vecino país.

La corporación del tráfico de drogas en los Estados Unidos funciona y funciona muy bien, la quisieron replicar en México desde finales del sexenio de Fox y lo aplicaron en el sexenio de Calderón.

Ante el poder del narcotráfico, poder que nacía en Los Pinos, los intereses derivados de ello son infinitos, uno de ellos lo que se debe, y no se debe, comunicar a la sociedad de tal manera que los medios de comunicación establecieron en sus AGENDAS, junto con periodistas, columnistas y comunicadores, la AGENDA DEL NARCOTRÁFICO, de ahí la gran parte de las fortunas que ostentan hoy.

Todo ese grupo y asociados criminales se sirvieron del poder y con el poder durante mas 12 años porque se sentían intocables, poco les importaba el daño que ocasionaban y la seguridad de la sociedad, NADA LES IMPORTABA.

Ahora que en el juicio de Genaro García Luna salen a flote sus nombres con argumentos y pruebas contundentes se repliegan para aplicar una estrategia de defensa y de demérito al juicio, no para comprobar su inocencia sino para demeritar y crear cortinas de humo que distraiga a la opinión pública.

Raymundo Rivas Palacio es uno de ellos y es quien se atrevió a señalar que el juicio de García Luna es un JUICIO CONTRA MÉXICO.

Señala en su columna “El prestigio de García Luna no es lo único que quedará en ruinas. Es a un país entero al que los fiscales están destruyendo en Brooklyn” así lo escribió en El Financiero que con su columna intenta lavarse la cara por los señalamientos que lo incriminan como uno de los beneficiados con dinero del narcotráfico.

No se destruye al México de todos porque no todos los mexicanos, la inmensa mayoría, somos narcotraficantes y mucho menos fuimos beneficiados por ese criminal negocio.

Los Fiscales de Estados Unidos van por los que se beneficiaron y que representan un pequeño grupo de mexicanos que se enriquecieron con recursos provenientes del criminal y envilecedor negocio del narcotráfico, pudiéramos aceptar que van por el MEXICO de ellos si, pero no el de nosotros los mexicanos de bien, el MEXICO de todos, el de la gente decente y trabajadora, honrrada y esforzada, los que caminan todos los días dentro de la filosofía de la cultura del esfuerzo.

Hicieron sus fortunas criminales y hoy quieren protegerse como que ellos representan al MÉXICO de todos, ¡que desvergüenza y que cobardía¡

Les falta hombría el afrontar las consecuencias de sus actos y asumir sus consecuencias, el pensamiento escrito en la columna de ese analista político es el pensamiento de todos los involucrados, el buscar cubrirse con el manto sagrado de nuestro querido MEXICO.

Entre ellos buscan protegerse, cubrirse y lavarse la cara y si le queda duda vea el discurso del coordinador parlamentario de MOVIMIENTO CIUDADANO al usar la tribuna legislativa para defender lo indefendible… a Margarita Zavala de Calderón… bandidos protegen bandidos.

No saben cómo salirse bien librados, no tienen escapatoria para ser juzgados por la historia del país… y por la justicia de los Estados Unidos.

Nos quieren embarrar en sus actos criminales, pero no somos iguales.

El abogado defensor de García Luna quiso en el juicio embarrar al presidente López Obrador y el mismo delincuente y criminal de quien quería la incriminación lo puso en su lugar diciéndole “no diga cosas que yo jamás he dicho”… sabe el abogado defensor que si lograba embarrar al presidente, el juicio contra García Luna mediáticamente estaba ganado.

Ante la intentona, el presidente López Obrador declaró en la mañanera: “Lo de ayer es una muestra clara de quererme involucrar este abogado falsario, calumniador, chueco. Resultó más derecho Zambada”.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.