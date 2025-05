José Mujica. El Hombre que Amo la Vida en su Forma más Sencilla.

Publicidad - LB2 -

El día de ayer 13 de mayo de 2025, el mundo recibió la noticia que José Alberto Mujica Cordano, mejor conocido como “pepe mujica” falleció a los 89 años tras una larga lucha contra el cáncer de esófago. Definitivamente su partida deja un vacío en la política a nivel mundial, pero también un legado imborrable de humildad, coherencia y valentía, un hombre de campo, amante de la naturaleza. desde muy joven era un hombre de profundas convicciones, Fue parte de un grupo de guerrilleros que luchaban contra la dictadura en Uruguay.

Fue arrestado en 1972 y paso 13 años en prisión, en condiciones extremas, el cual me trae a la mente algo que él dijo sobre esa experiencia. “la soledad, es tal vez lo peor después de la muerte, pero no sería quien soy, sino hubiera vivido toda esa etapa”. Tras su liberación en 1985, se dedicó a la política desde el Frente Amplio, logrando ser presidente en 2010.

Al asumir la presidencia, sorprendió al mundo al rechazar la residencia presidencial y vivir a las afueras de Montevideo. Su estilo de vida austero reflejaba su compromiso con la simplicidad y la honestidad, donaba alrededor del 90% de su salario a organizaciones benéficas y vivía sin lujos a lado de su esposa Lucia Topolansky, el conducía un viejo Volkswagen. Esta coherencia entre su vida personal y su discurso político le hizo ganar el reconocimiento internacional como “el presidente más pobre del mundo”. Pero para él no era cuestión de riqueza, todo es cuestión de felicidad.

Durante su mandato, Mujica marco un antes y un después en la república, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la marihuana para uso recreativo por supuesto de manera regulada. Promovió la legalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, consolidando a Uruguay como un referente en derechos humanos en Latinoamérica.

Más allá de sus logros políticos, lo que realmente distinguió a Mujica fue su integridad y su capacidad de conectar con la gente, sin adornos, sin hipocresías, sin falsas promesas o abrazos y sonrisas vacías con bajas intenciones como la mayoría de los políticos, siempre defendió la justicia social y su crítica al consumismo. Mujica no solo predicaba con la palabra, sino también con el ejemplo y es algo que he aprendido a través de sus mensajes, algo que me quedo muy claro es que a la vida hay que buscarle una causa, si no esa será una vida perdida. Y el demostró que la política puede ser una herramienta para el bien común. Lo que no es común es conocer políticos que piensen y actúen como el a excepción de AMLO quien ha seguido su ejemplo.

Hoy Uruguay y el mundo entero rinden homenaje a un hombre que vivió con coherencia, pasión y compromiso. José Mujica nos enseno que la verdadera riqueza no reside en el poder ni en el dinero, sino en la capacidad de servir a los demás con humildad y amor.

Su vida es testimonio de que otro mundo es posible, y que cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a ello, pero quizá el ejemplo más poderoso es vivir con amor. Amor a la naturaleza, a los otros, a uno mismo, amor sin adornos.

Gracias pepe, por ensenarnos otra forma de ser humanos y políticos.

