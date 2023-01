Inmigración, emigración y humanidad…

«Tu Dios es judío,

Tu música es negra,

Tu coche es japonés,

Tu pizza es italiana,

Tu gas es argelino,

Tu café es brasileño,

Tu democracia es griega,

Tus números son árabes, tus letras son latinas

Soy tu vecino ¿Y todavía me llamas extranjero?»

– Eduardo Galeano

Esta joya de pensamiento la encontré en Internet, es muy adecuada al problema que representa el enorme flujo de inmigrantes en busca del sueño americano. Entiendo que no todos son buenas personas e incluso algunos pueden ser peligrosos, sin embargo, en la medida de lo posible seamos amables con ellos, el drama humano que sufren es enorme, y si nos mostramos solidarios con su dolor, no sabemos cuando nosotros o nuestros hijos pudieran estar en esas condiciones. Simplemente en nuestro país (mencionemos a Zacatecas), por problemas de seguridad y dominio del CO, muchos municipios se han convertido en pueblos fantasmas, sus habitantes han huido llevándose solo lo que llevan puesto, asimismo en varios estados del sur del país o en zonas rurales de estados del norte de México. ¿Qué es de ellos? Pensémoslo, millones de mexicanos han sufrido esa situación en los EUA…

¡Qué alguien me explique! Al más puro estilo de la filosofía «Derbeciana«, del promitente filólogo Eugenio Derbez. El pasado 02 de enero, supuse que iban a regresar a clase los alumnos de primaria y secundaria, no fue así, la estúpida SEP (Secretaría de Educación Pública), consideró correcto otorgar una semana de vacaciones y que estas se prolongaran hasta el lunes 09 de enero, me pregunto, ¿a expensas de qué? Alguien debería informarle a esa nefasta Secretaría que nuestros estudiantes de esos básicos niveles, son de los más atrasados del mundo. Entiendo que mi pensamiento puede resultar muy impopular, pero, alguien tenía que decirlo y sin miedo. Un alumno de primaria en nuestro país recibe un promedio de 600 horas/clase ANUALES, mientras que en otros países, en ese mismo nivel, la cantidad se triplica o cuadruplica. De esa manera, ¿saben cuando vamos a competir con países avanzados? Simplemente NUNCA.

- Publicidad - HP1

«El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas; el inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance»

Isabel Allende



«La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre»

Jonathan Hennessey

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.