Inercia, techo electoral y dinámica de los cuerpos

Seguramente han escuchado la sentencia hípica o bien rural, “Caballo que alcanza, gana“. Voy a tratar de explicar, el por qué, ese adagio es mayormente asertivo (sucede). Pero ampliemos el espectro, es también utilizable en: atletas, automóviles y en candidatos en situación de competencia política (entre otros). Eso sucede de acuerdo a la inercia y dinámica de los cuerpos (algo de física es aplicable). En una carrera, el que va adelante, va a una velocidad X, misma que le ha permitido liderar la competencia, esto quiere decir que quien lo alcanza, ha imprimido una velocidad mayor, lo que le sirve para alcanzarlo y ganar por simple efecto de la inercia, el razonamiento es muy simple.

Ahora trasladémonos al concierto de una competencia política, si el candidato que va adelante se estanca, eso querrá decir que ha llegado a alcanzar su techo electoral, es decir, la cantidad máxima de votos que habrá de obtener. Si, su más cercana rival, trae un paso ascendente (cada vez conquista más simpatía ciudadana e intención de voto), el resultado es previsible. ¿Se entiende ahora por qué es completamente posible un apabullante triunfo de Xóchitl Gálvez? Platicando con mi avezado colega en lides electorales Lic. en Economía, Abel Márquez, llegamos a la conclusión, relativa a que en una contienda política confluyen muchas disciplinas: Física, Matemáticas, Ética, Literatura, Derecho, Sociología, Psicología de las Masas, Lógica etc. Quienes ganen una contienda electoral, sin tener estos conocimientos adicionales, habrá ganado si, pero a lo TONTO.

Precisión semántica,. sin que en ello vaya la vida de por medio. No existe la palabra presidenta, lo correcto es presidente (él o la que preside), sea hombre o mujer. Como no existe: estudianta, inteligenta, residenta, oyenta, gerenta, valienta… etc. Incluso puede tener significado diferente. Ejemplo, marchante (el que asiste a una marcha), marchanta (término en desuso, relativo a una dama, cliente de un mercado popular). Esto me hace una vez más, ir contra corriente (como de costumbre), puesto que se utiliza con singular alegría la (según yo) inexistente (¿acaso será inexistenta?) presidenta. Otro uso generalmente utilizado es la palabra gentes, en lo particular, me rehuso a usarlo, simplemente porque gente ya implica plural. Ejemplo, es incorrecto decir, en X evento había muchas gentes, en lugar de, había mucha gente. Lo invito a sustituir, personas por gentes.

Religión, un tema espinoso.- “No creo que sea malo que un hombre no tenga religión, si no es un hombre malo. Sí sé que es peligroso un hombre que tiene demasiada religión“. La frase pertenece a, Armando Fuentes “Catón”.

Ese pensamiento, debe tomarse con precaución, no debe juzgarse a la ligera. Entonces, podemos deducir que todo depende de grado, por ello Catón utiliza la palabra “Demasiado“. Hace algunos años, pasó por mi negocio, una joven mujer de mediana edad, me llamó la atención que a cada 10 Mts. detenía su marcha, ponía los brazos en cruz y oraba, me intrigó, y le pregunto que hacía y me corroboró lo evidente, se detenía a orar. Quedé estupefacto, me pareció un exceso, no le comenté nada, porque las personas pueden orar lo que gusten, están en su perfecto derecho, por más que gente (no tan religiosa) como yo, lo considere una exageración.

El celular nuevo de Leticia Lara.- nuevamente está en mi artículo, esta valiosa, inquieta e incansable luchadora social. Lety, utiliza frecuentemente para sus “En vivo” su celular, aparato que debido al largo tiempo de uso rudo, ya había llegado casi al fin de su vida útil. Al no contar con el recurso para adquirir uno nuevo, decidió rifar una cena para dos personas en conocido restaurante local, el costo del boleto fue de $100 e hizo solo 60 números. Lo relevante de esto, es que los boletos se le vendieron en un abrir y cerrar de ojos, además con la condicionante de enviarle el costo del número vía transferencia, es decir, no salió de su domicilio. ¿Qué nos indica esto? La gran simpatía y reconocimiento social de la activista. En lo particular, reprocho a los candidatos a diferentes posiciones políticas, que no se lo hayan proporcionado y se haya visto en la necesidad de hacer la rifa. Espero que tengan la decencia de no invitarla a sus campañas políticas como les gusta, ¿cómo les gusta? De gratis.

“La poderosa máquina de pensamiento que él creía ser se despertaba al fin de su inercia”

Italo Svevo



“El lenguaje es el bien más precioso y a la vez el más peligroso que se ha dado al hombre”

Friedrich Hölderlin

“Tenemos bastante religión para odiarnos unos a otros, pero no la bastante para amarnos”

Jonathan Swift



