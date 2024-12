Incrementar el predial para pagar espectaculares, el peor vicio de los malos gobernantes

Publicidad - LB2 -

Se les ha hecho vicio a los malos alcaldes aumentar el predial, se les ha hecho el peor de los vicios el querer financiar sus campañas anticipadas e ilegales a costa de sangrar los hogares de los chihuahuenses.

Hoy en Ciudad Juárez y la capital, la palabra abuso se queda corta, la palabra infamia, se queda corta, cuando se les quiere volver a incrementar el predial, sin piedad, con una ausencia absoluta de empatía, para derrochar el dinero de los juarenses en tapizar el estado de espectaculares, en regalar a otros municipios el esfuerzo de las familias.

Es por eso que he lanzado un reto, a estos alcaldes enfrascados en campañas ilegales, a que no le incrementen el predial a las familias, a que demuestren que están del lado de los chihuahuenses, de las familias, de los juarenses que se levantan a trabajar a las 4 de la mañana, para sacar adelante a su ciudad, para llevar el sustento a su mesa.

Cada peso derrochado en ilegales espectaculares, cada acto anticipado de campaña, las giras inútiles por el estado, hoy debería invertirse en obra, hoy debe regresarles a las familias en infraestructura.

Basta ya de sangrar a los hogares, basta del vicio de incrementar el predial año tras año, sin importar nada, sin importar el abandono, la inflación que lacera, y lo peor de todos, incrementar el predial sin dar resultados.

Al ser el primer servidor de los chihuahuenses, estoy obligado a alzar la voz por los que no tienen poder político, a estar del lado de los que nada tiene y hasta eso se les busca quitar. A emplear todas las armas de la ley y el derecho para proteger el patrimonio de los chihuahuenses. Desde la Bancada Naranja he promovido la iniciativa de reforma para que se estipule en nuestra ley la imposibilidad de que los gobiernos incrementen el predial por encima de la inflación. No hay un motivo para hacerlo, porque no existe una justificación de que el impuesto crezca más de lo que crece el costo de vivir.

Poner un tope al incremento al predial es estar del lado de las familias, es demostrar que nos importa el futuro, que su esfuerzo es recompensado, demostrar que Chihuahua es primero que todo.

Estoy incondicionalmente con las familias chihuahuenses para defender los hogares de los hombres y mujeres de bien. La defensa de su patrimonio será total y hasta las últimas consecuencias, mediante el uso de la razón y la ley.

