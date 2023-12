Inauguraciones a lo pend…4T

Publicidad - LB2 -

Como la nueva Mexicana de Aviación, línea aérea que operará con pérdidas (como todo lo que hace este gobierno) que pagaremos todos y dentro de algunos años, cuando haya ganancias, serán para las fuerzas armadas. ¿A quién se le puede ocurrir, inaugurar una línea aérea sin aviones? A quien más, sino al verbo encarnado, al del cerebro prodigioso, aquel que cuando nació, nacieron todas las flores. Para subsanar la carencia de aeronaves, tomaron 3 de ellas del ejército y las improvisaron como aviones comerciales. Enseguida el relato del demencial vuelo inaugural: Salió (con retraso) del CHAIFA con destino a Tulum Q.R. eso si, con mucho entusiasmo, algarabía y desmadre muy propio de los adoradores del impoluto, del insigne, del bordado a mano. No faltó el diabólico y fuera de lugar, «Eees uun hoonor estar con Obrador«, luego, aduciendo un banco de niebla (niebla que solo afectó al vuelo referido, otros si aterrizaron ahí) se desvió a Mérida Yuc. luego se descubrió que el avión sufrió una fuga de combustible, esa fue la verdadera razón del infortunio. Total, se hicieron 9 1/2 Hrs. en una travesía de 1.50 Hrs. Por cierto, cancelaron la venta de vuelos, ¿debut y despedida? ¿Más cómico, imposible?

Si, cambié de opinión, ¿causal de divorcio? Una «Verdadera» periodista le preguntó al supremo que si había cambiado de opinión acerca de lo prometido en campaña, de regresar al ejército a los cuarteles. El soberano respondió, «Si, cambié de opinión«, fácil, con desparpajo. Me gusta incluso como causal de divorcio «Maginensen» (así dice el ínclito), cuando le pregunten al cónyuge promovente del divorcio la causal y responda simplemente, «Cambié de opinión«, ¿y los hijos? Bien, gracias.



¿Es qué no van a respetar… ni a Tabasco? El fin de semana pasado, el otrora edén tropical, inmortalizado en el, «Ven, ven, ven, vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén«, Decía, ese fin de semana se vio envuelto en violencia con: 20 vehículos (algunos de carga) incendiados, 2 motines en reclusorios de esa entidad, varias tiendas de conveniencia reducidas a cenizas y un sinfín de narco bloqueos en importantes vialidades. Cuando le preguntaron al monarca en su Show mañanero, fiel a su costumbre, minimizó los acontecimientos y echó culpas a diestra y siniestra, entre ellos a los periodistas, a la luna y por supuesto (no podía faltar), a Felipe Calderón.

Lenia Batres, de mentadora de madres, a Magistrada a la SCJN.- con una exhaustiva difusión en diferentes redes sociales y medios de comunicación, aparece esta señora en un video, con un vocabulario digno de La Merced, Peralvillo o La Bondojito (todos ellos barrios bravos), si, mentando madres a una desafortunada vecina. Esperé pacientemente que salieran a desmentir la autenticidad del video, pero al parecer es verídico. Admiro la valentía de Lóquez, ¿cómo se atreve a imponer a una mujer con ese comportamiento en la SCJN? Pregunto.

Encuestas vacilonas.- con motivo de estas festividades navideñas, aparecieron unas encuestas, podría asegurar que amañadas, donde Claudia Sheinbaum, resulta claramente ganadora en 1er lugar, con un aplastante 70%. El 2do lugar, el Niño Dios con un 18%. En 3er lugar Santo Clos con un 9%. En 4to y último, Los Reyes Magos con un mísero e insignificante 3%.



¿Esther Mejía candidata para a la alcaldía de Cd. Juárez? Debe ser una pésima broma, a quienes la conocemos nos provoca risa, debido a su nula preparación y desempeño atroz de su encargo como síndica municipal. En un municipio «Normal«, no gana ni en sueños, pero estamos hablando de una ciudad entregada a Morena, así, de entrega total, de «Pégame pero no me dejes«, de una población que renunció a su libertad de elegir. Peor aún, precisamente la ausencia total de luces de esa señora, la pueden catapultar como candidata de un partido (Morena) que no se caracteriza por escoger correctamente a sus candidatos. Muchas veces pienso que deliberadamente elijen a lo peor que tienen (EDOMEX dixit), ganan y humillan al rival.



Para mis (espero) asiduos lectores.- este es el último artículo del esperpéntico (en muchos sentidos) año 2023. Deseo que nos sigamos encontrando por estos caminos del Señor en el 2024. Para todos ustedes, anhelo que El Gran Arquitecto Del Universo les provea de todo tipo de éxitos y metas cumplidas.

