Impostergable, la reforma al poder judicial

El primero de julio del 2018, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y del movimiento de regeneración nacional, se abrió el camino a la transformación de la vida pública de México, 6 años después vemos que el trabajo se ha hecho y se ha abierto el camino para el segundo piso de la transformación en México. El presiden López Obrador, indiscutiblemente pasara a la historia como el mejor gobernante de la historia moderna de México, sus logros hablan por él.

El pueblo de México decidió de forma contundente, y el pasado dos de junio, el pueblo de México se manifestó de forma contundente, por la continuidad del proyecto de nación de la cuarta transformación. Esto incluye por supuesto, la reforma al poder judicial, que no puede postergarse más tiempo, pues es una demanda de la sociedad mexicana. Y es impostergable debido a que el poder judicial, ha venido trabajando sin ninguna reforma importante desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Recordemos que Zedillo, de un plumazo, disolvió la suprema corte de justicia, para volverla a integrar. Y desde entonces se estableció la forma actual y vigente de elegir a jueces, magistrados y ministros, que cosiste en elegirlos directamente por cuotas políticas partidarias. Estas designaciones siempre fueron a cambio de impunidad para la clase política que los puso en estas posiciones.

Es evidente que el poder judicial no ha estado a la altura del pueblo de México, y habrá juzgadores y juzgadoras que son la excepción, pero en lo general la impartición de justicia no ha sido una realidad en México.

Desde el triunfo de la Dra. Claudia Sheinbaum, la presidenta electa ha mencionado la importancia de reformar al poder judicial, y llevar a cabo el plan C. Y también desde que la derecha perdió las elecciones con su candidata Xóchitl Gálvez, se han visto como una oposición sin dirección, culpándose unos a otros de la tremenda derrota. Ahora lo que hace la derecha, es defender al poder judicial, y es lógico pues es el último reducto que utilizan políticamente para seguir golpeando al gobierno de la transformación, que encabeza nuestro presidente, López Obrador.

Lo que no es aceptable es la forma en la que descalifican la propuesta de reforma, expresando mentiras que no están formuladas en el texto de la reforma. Como ejemplo, tenemos las expresiones de total ignorancia de la gobernadora de Chihuahua, Campos Galván, manifestando que se perderían garantías individuales y los derechos humanos que tiene el ciudadano, plasmados en sus derechos civiles, libertad de expresión, libertad de transitar, garantía de audiencia, libertad para defenderse. Todo lo que dijo la gobernadora no tiene razón de ser, y lo único que demuestra es que no ha leído ni estudiado la propuesta de reforma, la cual no tiene nada que ver con su declaración.

Por el contrario, los objetivos de la reforma judicial son:

Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eficiencia, austeridad y transparencia en el Máximo Tribunal.

a) Se reduce el número de Ministras y Ministros, de 11 a 9 integrantes.

b) Se reduce el periodo de su encargo, de 15 a 12 años.

c) Se eliminan las dos Salas. La Corte sólo sesionará en Pleno y sus sesiones deberán ser públicas.

d) Se elimina la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros ministros y ministras.

e) Sus remuneraciones deben ajustarse al tope máximo establecido para el Presidente de la República, sin excepción.

Elección popular de ministros, Magistrados y Jueces. Legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia. En 2025 se realizará una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, Jueces y Magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones. Las y los ministros de la SCJN, Magistrados del Tribunal Electoral y Magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.

El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas; El Poder Legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada Cámara (Diputados y Senadores), por mayoría calificada; El Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de 6 votos.



Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Órganos administrativos y disciplinarios independientes. Nuevas reglas procesales. Justicia expedita y equilibrios entre Poderes.

Es importante conocer la reforma, estaremos en las colonias y plazas públicas explicando a las y los ciudadanos en que consiste la reforma, no podemos permitir que la desinformación, prevalezca con las opiniones sin sustento que la derecha ha estado difundiendo. El dos de junio se voto por la continuidad de los procesos de transformación y del plan C, para reformar el poder judicial y por fin que la impartición de justicia sea una realidad para todas y todos los mexicanos.

Llego el tiempo y la reforma judicial es impostergable.

