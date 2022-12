Debo confesar que tengo serios problemas para definir la nueva frase “Igualdad Sustantiva” y es que si me voy al diccionario de la ideología de género me encuentro que si la defino como aparece ahí tendría que explicar muchas de las nuevas palabras que a su vez tendría que tratar de explicarlo con otras y así nos llevaríamos semanas, así que con el perdón de la audiencia voy a usar las palabras que aprendí en el barrio que vienen de los años 30s y otra que viene desde el siglo XVI.

Igualdad Sustantiva es una serie de propuestas y adiciones a la constitución mexicana para convertir al país en “Jotilandia” o usando términos futbolísticos en “Putolandia”, esto es, dejarle el control absoluto del país a los putos, “astedes” perdonen las palabritas, pero me pierdo en toda esa nueva terminología sin sentido que han inventado los ideólogos del género y siendo honesto creo que una gran parte de los que lleguen a leer este artículo también ignoran todo ese lenguaje engañoso y rebuscado que se han inventado para ocultar las depravaciones que encierran.

Bueno, de aprobarse estas leyes o decreto que manda el ejecutivo, El criterio para cualquier cosa será el género, esto es, que depravación tienes.

Cito textualmente el decreto:

Está Constitución, y las leyes que de ella emanen, garantizarán el ejercicio de la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y la interculturalidad, en todas las políticas públicas de los diversos órdenes de gobierno; así como la paridad en el acceso a la función pública de los poderes de la unión, de los diversos órdenes de gobierno y de los organismos constitucionales autónomos federales y locales.

Como ven muy elegante y emotiva, pero podrida por dentro porque no dice que entiende por Igualdad Sustantiva, pero si leemos los artículos que la integran entenderemos que significa Igualdad Sustantiva.

Artículo 2…

“…garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad y paridad;”

Para ellos el hombre no existe es solo el patriarca opresor que hay que exterminar, ¿Qué significa eso de votar en igualdad y paridad? ¿solo votarán partes iguales? ¿Serán votados por partes iguales todos los géneros? ¿Un hombre, una mujer, un homosexual, una lesbiana, un trans, un queer… y 120 más?

Ya se había aprobado la igualdad entre hombre y mujer, cosa que han aprovechado hombres para hacerse pasar como mujeres o trans y mujeres que se declaran hombres para ocupar la candidatura, esto significa que no nos van a dirigir los mejores sino los depravados y tendremos los espectáculos como el diputado trans que glorifica la prostitución y pasa videos de su sexo oral.

Artículo 3

Las universidades; “deberán integrar sus estructuras de gobierno interior con paridad de género”; adiós a los méritos y capacidades, a la basura las maestrías y doctorados para ser rector solo se necesita ser puto.

Artículo 6.

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, reproduzca estereotipos de género que menoscaben o impidan el ejercicio de derechos de las personas,” ¿y que significa “reproduzca estereotipos de género? Pues que manifiestes las relaciones normales, hombre y mujer, porque ¿sabes?

La pareja normal ofende a la pareja de jotos, tortilleras, trans, bi… y eso se debe de castigar faltaba más. Ahora los reyes son los putos y hay que inclinarse ante ellos (iba a poner parejas homoparentales, pero no se que sea eso)

Artículo 25

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, sustentable, equitativo, con perspectiva de género teniendo como objetivo la realización de los derechos humanos”

Ahora los jotos marcarán la dirección del país y ustedes súbditos irredentos tendrán que obedecer.

Artículo 26

La planeación será democrática, deliberativa, incluyente, y con perspectiva de género. (Sin comentarios)

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, “igualdad e inclusión, para garantizar el levantamiento de información estadística considerando la identidad de género” ¿Estadísticas mariconas? Oooralé esa no me la sabía.

C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, asegurando la inclusión, la igualdad y la no discriminación como principios rectores.”

Artículo 27 …

XX. El Estado promoverá con un enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad, las condiciones para el desarrollo.

Artículo 52

La Cámara de Diputados, “La integración final de la Cámara garantizará el principio de paridad.”

Un zoológico fascinante.

Artículo 56

El Senado de la República “e. La integración final de la Cámara garantizará el principio de paridad entre los géneros.”

Artículo 89…

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, debiéndose cumplir la paridad de género en todos estos nombramientos.

¿Quiere ser embajador? Cambie su sexo

Artículo 95…

Nombramiento de juristas: En la designación se garantizará en todo momento una integración paritaria entre géneros.

Artículo 96

“Para nombrar a las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, debiendo respetarse la representación paritaria en la integración”

Si quiere ser ministro cambie su género a queer porque los otros ya están ocupados.

Artículo 102

Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; la impartición de justicia sea pronta, expedita y con perspectiva de género;

Entiendo lo que quieren decir con justicia pronta y expedita pero… ¿como se aplica la justicia con perspectiva de género? ¿Atenderán primero a los jotos o se les dará siempre la razón?

¡Mi no entender!

“La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República.”

OJO sacan al INE de la jugada.

“También contará con áreas de diagnóstico y de estadísticas, que deberán generarse con perspectiva de género.”

De nuevo “estadísticas mariconas “ nuevo invento, de Iztapalapa para el mundo ¡AJUA!

Artículo 116…

” La planeación, programación, presupuestación y ejecución de los recursos públicos, deberá realizarse con perspectiva de género, intercultural e interseccional.”

Adiós a la infraestructura, educación, salud, todo va para hormonas, operaciones de cambio de sexo, abortos etc ¿Hay algo más importante? No me vaya a decir que si porque lo denuncio por discurso de odio, los jotos son primero.

“Las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados, se garantizará la paridad de género, y en su formación se aplicará la perspectiva de género.”

A formar LGBT faltaba más, ellos son los que mandan.

X. Las Constituciones de las entidades federativas garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género.

Todo el peso de la ley para el que se atreva a decir algo en contra de los poderosos LGBTs, la supremacía de la mariconería sobre la sociedad normal.

TRANSITORIOS

Quinto.

En las postulaciones a que refieren los artículos 95, 96 y 102, siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberán encaminarse a garantizar la integración paritaria.

Aclaración importante

El uso de palabras como puto, joto, mariconería jamás serán un lenguaje de odio, seamos honestos son las palabras que hemos usado por décadas e integran el sentimiento popular por lo que las palabras describen de ahí que el lenguaje popular tiene el poder de almacenar sentimientos generacionales y darle el verdadero sentido a las cosas.

