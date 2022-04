“Pensar diferente no te hace traidor, traidor te hace entregar la riqueza nacional a empresas y gobiernos extranjeros, eso es traición a la patria.”

“Hecho en México ¡y bien hecho!” así nos expresábamos al sentirnos orgullosamente producto mexicano, slogan que en 1978 nació como una estrategia comercial por iniciativa del Gobierno Federal para resaltar que quienes portaran ese logotipo se identificaban como orgullosamente mexicanos, el orgullo se manifestaba, se lleva en la piel.

Vaya y sí, para los consumidores era una seguridad de calidad de los productos HECHOS EN MÉXICO y para quienes consumíamos era sentirse orgulloso de que el producto que necesitábamos era hecho en la patria, y además bien hecho.

- Publicidad - HP1

El Logotipo Hecho en México fue creado como distintivo establecido por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría Economía (SE), para identificar los productos hechos en nuestro país frente a los productos provenientes del extranjero, era tanta la confianza en lo HECHO EN MEXICO que nos atrevimos a diseñar un logotipo que nos diferenciara y, además, nos diera orgullo por lo mexicano.

Desde televisores hasta autos y camiones se producían en industrias nacionales y en consecuencia su sello de HECHO EN MÉXICO se portaba como orgullo por lo nuestro, las exportaciones daban muestra de ello, todo lo hecho en México lleva su logotipo.

En el siglo pasado, y hasta avanzado la 7ª década, era orgullo el nacionalismo manifiesto en todo lo que se hacía, desde la expropiación petrolera a la nacionalización de la energía eléctrica era reflejo del amor a la patria y de los gobernantes por desarrollar con el espíritu de “México para los mexicanos” el desarrollo del país, un país potencialmente rico por donde se le viera, productor y autosuficiente.

Riqueza en su gente, en sus capacidades creativas, gente positiva, de impulso, de trabajo, gente de ciencia, de tecnología preparados y capaces, egresados orgullosamente de las Universidades públicas del país, gente educada con civismo y patriotismo, de respeto, de valores y orgullosamente mexicanos.

Un ejemplo bastaría, tal vez, para ejemplificar lo anterior, en 1963, el Ing. Guillermo González Camarena crea el Sistema Bicolor Simplificado que era más simple y asequible, un mexicano excepcional creador de lo que hoy mueve la televisión, el entretenimiento, la medicina y todo lo que lleve implícito la tecnología por televisión, un mexicano que dejó una huella imborrable en el mundo a través de la ingeniería y de sus diferentes inventos, todos HECHOS EN MÉXICO.

A este mexicano se le debe que en 1979, durante la misión del Voyager I, el Sistema Bicolor desarrollado por González Camarena fue utilizado por la NASA para fotografiar el planeta Júpiter por primera vez.

México es un país lleno de talento, desde pintores, escritores, abogados y diversos ingenieros mexicanos y más que han dejado huella en todo el mundo por su gran habilidad y sus destacadas aportaciones.

México es grandioso y sus hijos excepcionales, veamos otros ejemplos:

Jet pack inventado por Juan Manuel Lozano Gallegos.

inventado por Juan Manuel Lozano Gallegos. Tinta indeleble por Filiberto Vázquez Dávila.

por Filiberto Vázquez Dávila. Máquina de tortillas por Everardo Rodríguez y Luis Romero.

por Everardo Rodríguez y Luis Romero. Flotador del baño por José Antonio de Alzate.

por José Antonio de Alzate. Sistema GNOME por Miguel de Icaza y Federico Mena.

por Miguel de Icaza y Federico Mena. Píldora anticonceptiva por Luis Ernesto Miramontes en compañía del alemán George Rozenkranz y el austriaco Carl Djerassi.

por Luis Ernesto Miramontes en compañía del alemán George Rozenkranz y el austriaco Carl Djerassi. Tratamiento contra el cáncer por nano medicina catalítica por la Dra. Tessy López Göerne.

por nano medicina catalítica por la Dra. Tessy López Göerne. Automóvil eco vía que utiliza hidrógeno y fue diseñado por un grupo de Ingenieros Ambientalistas mexicanos.

que utiliza hidrógeno y fue diseñado por un grupo de Ingenieros Ambientalistas mexicanos. Concreto traslúcido por Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Omar Galván Cáceres.

por Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Omar Galván Cáceres. Tridilosa por el Ing. Heberto Castillo.

por el Ing. Heberto Castillo. Pintura antigraffiti por varios Ingenieros mexicanos.

por varios Ingenieros mexicanos. Hélice Anáhuac por Juan Guillermo Villasana.

México siempre ha tenido, además de riqueza natural, la abundante riqueza de su gente que han aportado al mundo los elementos necesarios para formar parte de la transformación de las herramientas al servicio de la sociedad.

Pero, llegaron al poder los amantes de todo lo extranjero, los súbditos de la corona y del imperio quienes a partir del 1º de Diciembre de 1988 comenzaron el desmantelamiento de la riqueza del país y la entrega de los bienes a los bandidos de la banda del inquilino de Los Pinos, y a los extranjeros a cambio de canonjías de por vida en sus empresas.

Buscaron desmantelar la industria nacional y las empresas paraestatales para hacer la transferencia neta de los recursos que generaban a los bolsillos del grupo de Alibaba comandado por Carlos Salinas de Gortari.

El pretexto fue que no eran productivas cuando ellos, en el transcurso de la historia moderna de México, fueron los administradores únicos del país hasta el 2018 que se dio el cambio total de rumbo.

Durante todo ese tiempo se dieron a la tarea de eliminar todo lo profundo que encerraba el concepto HECHO EN MÉXICO porque con sus políticas económicas enterraron a la industria nacional y a las empresas privadas nacionales, los científicos del CONACYT en lugar de crear ciencia e innovación se dedicaron a conocer el mundo con los recursos del instituto, dejando de ser creativos.

El espíritu nacionalista, el gran constructor del México moderno hasta hoy, fue relegado y extirpado de la política económica del país, se volcaron a cambiar la producción y la autosuficiencia mexicana por la IMPORTACIÓN porque, según ellos, era mucho más barato y durante 30 años aniquilaron el espíritu de orgullo por lo mexicano, ese es el gravísimo problema de México hoy, la dependencia del extranjero impuesta por los TRAIDORES A LA PATRIA que gobernaron al país de 1988 al 2018.

Son ya 211 años de la consumación de la Independencia política de México, la economía nacional enfrenta una alta dependencia económica del exterior; sobre todo hacia Estados Unidos, señaló el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) como resultado del ejercicio en el poder de los graduados en las Universidades prestigiosas de los Estados Unidos.- Hoy el fracaso fue anunciado con mucho de anticipación, un rotundo desastre fueron de esas políticas aplicadas por los entreguistas de Harvard, Yale, etc. que hoy también se exhibe lo fallido precisamente en la cuna de su “educación”, en los Estados Unidos, Gran Bretaña y los países europeos.

Los hoy opositores administraron el país durante los últimos 36 años y acabaron con él.

Hoy domingo se deberá llevar la votación en la Cámara de Diputados para aprobar o rechazar la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada por el presidente López Obrador intentando reconstruir nuestra riqueza energética y retomar nuestra soberanía nacional en la producción de energía.

No nos dejan los extranjeros, no quieren que retomemos el camino de la autosuficiencia y de la dignidad nacional, apoyados por una minoría rapaz que demostró con contumacia su pésima administración del país y la carencia absoluta de patriotismo, se metieron a luchar a un mundo globalizado cuando la realidad no lo era, eran las redes del imperio para apoderarse de nuestras riquezas, no fue conquista, fue TRAICIÓN A LA PATRIA llevada a cabo por despatriados voraces por migajas.

Cada día es más de lo menos que se ve el orgullo de poner el logo de HECHO EN MÉXICO, porque cada vez producimos menos bienes e insumos nacionales.

Menospreciar lo mexicano es la constante de esa generación de bandidos que gobernaron el país y que su administración llevó a desaparecer la mayor parte de la riqueza nacional que hoy se trata de recuperar.

Hoy quieren el LITIO, y es una de sus razones por lo que los opositores no aprueban la Reforma Eléctrica, el LITIO es riqueza nacional asediada por poderosas empresas y gobiernos extranjeros, es el petróleo blanco, el oro de este momento en disputa en la Cámara de Diputados.

Ya cedieron los opositores en que se le liberen los “amarres” a la CFE, pero definitivamente NO QUIEREN que el LITIO sea explotado, transformado y comercializado únicamente por el ESTADO MEXICANO porque las empresas extranjeras así se los demandan.

Los opositores quieren que las empresas extranjeras exploten, transformen y comercialicen el LITIO argumentando que los MEXICANOS no tenemos la capacidad de hacerlo, y lo grave, menosprecian la grandeza del pueblo de México, siendo mexicanos ellos también.

Los entreguistas opositores son hombres de pequeña estatura, y de enormes rodillas.

HECHO EN MÉXICO

Orgullo que se demuestra.