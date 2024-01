Guerrero, ¡un peligro latente!

Publicidad - LB2 -

Las señales son más que claras, son muchos años de marginación, atraso y pobreza en ese estado, dando como resultado que la gente mayormente de la montaña baja tome acciones de franca insurrección.



Aparece en Twitter (X), una captura de pantalla donde se lee lo siguiente, «Hola buenas tardes gente de Taxco Gro. y poblados, ¿se animan a hacer una gendarmería? Quien tenga armas, machetes o algo por el estilo hay que hacer justicia por nosotros mismos y no dejarnos de esos hijos de su «#%&$=?. Anímense raza, si un poblado de Chiapas pudo, nosotros también podemos» (el mensaje original está plagado de errores ortográficos, ya corregidos para su mejor comprensión).



Desde mi personal punto de vista esta arenga es sumamente grave y el germen de una posible e indeseable revolución armada en nuestro país.



Otra más, desde hace 2 días también en Guerrero, en la misma red social (X) y portales de noticias, han aparecido fotografías y videos de niños armados de entre 10 y 12 años, para defender a sus familias. No se a usted estimado lector, a mi me preocupa que esto se generalice, se desate la violencia y un baño de sangre, enlute aún más los hogares de esas personas que ya lo han perdido todo, hasta el miedo…

NO LO SÉ.- me asombra, perturba y finalmente divierte la cachaza de la senadora suplente y ex ministra de Economía, Tatiana Clouthier, quien fue invitada al programa de entrevistas con el agudo periodista Fernando del Collado para Latinus, de nombre «Tragaluz«. La entrevistada, batió récord, nunca invitada alguna había contestado 26 preguntas con esas tres palabras, «NO LO SÉ«. Me pregunto, ¿entonces a qué fue? ¿Qué es lo que si sabe? Lo que hemos de reconocer es su valentía kamikaze, no cualquiera se atreve a ir a un programa que privilegia la inteligencia, los reflejos y conocimientos a exhibirse de esa lamentable forma. No le auguro mucho futuro y dudo que entrevistador alguno se interese por ella, salvo para cotorrearse y divertirse de lo lindo.



Azucena Uresti, es usted una grande del periodismo.- por ese mismo motivo, su voz ha sido silenciada de Milenio TV, aunque la seguiremos escuchando por Radio Fórmula. Esta mujer de una sola pieza, tenía el noticiero estelar, «Azucena a las 10«. La recuerdo por su destacada conducción de debates políticos, toda una profesional. Ella le dio voz a madres buscadoras y demás colectivos digamos incómodos. Su luz no se apaga, más aún, es posible que brille con más intensidad, como aquella romántica canción de los 60’s del italiano Doménico Modugno, La distancia es como el viento. «La distancia sabes, es como el viento, apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes fuegos«.

Envejecer con donaire, dignidad, elegancia… Me ha costado años este proceso y recién ahora lo estoy entendiendo. Quiero compartir mi experiencia para todos aquellos y aquellas, quienes han perdido la fuerza y lozanía de los años mozos y se niegan a aceptarlo. De estar en ese grupo de inconscientes, les comento que incluso es peligroso, intentar realizar maniobras que antes nos eran sencillas. Aceptemos que el paso de los años han dejado su huella, quitémosles preocupaciones a nuestros seres queridos y por el contrario, démosles tranquilidad y consejos por la experiencia que hemos acumulado en nuestro paso por la vida.

En mis tiempos, con los ríos de testosterona que me eran naturales, me atrevía a todo tipo de actos temerarios, hoy… eso quedó en el pasado.

«Es peligroso aquel que no tiene nada que perder»

Johann Wolfgang von Goethe

«La ignorancia es la noche de la mente: pero una noche sin luna y sin estrellas»

Confucio



«Ser un empleado de un medio para contar la verdad del dueño en lugar de la tuya, es algo terrible»

Luis del Olmo

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.