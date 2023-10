Gobierno y sana distancia

Publicidad - LB2 -

Esto apenas inicia, el proceso electoral se antoja para que sea una de las batallas electorales más radicales en donde los argumentos no son pensados, las difamaciones al orden del día, las descalificaciones por encima de las propuestas, un país que se divide cada día porque así conviene a unos y a otros. No hay un discurso que una a la gran nación mexicana y entonces la pregunta es ¿Queremos eso para nuestros niños?



Faltan 8 largos meses para saber quién será el presidente de México o la presidenta. Se ha querido vender como en un mercado de frutas, sandías o melones, cuando sabemos que en un mercado hay variedad de productos, cada uno con sus respectivas temporadas y en donde los gustos rompen géneros. Dentro de la Programación Neurolingüística (PNL) el tema es abordado. ¿Por qué tratar de vender sólo una visión a blanco y negro de un país cuando sabemos que la vida tiene diversos colores y tonalidades?



La falta de acuerdos y de un líder que una al país ha provocado que en los vecindarios, las familias e incluso entre amigos la disputa de la arena política llegue a afectar las relaciones interpersonales. Los adjetivos calificativos son inapropiados, más cuando se usan desde el poder político por el peso personal que le imprime la figura presidencial. Muchas acciones y actitudes de los ciudadanos se expresan de manera ofensiva y escalan a un nivel de odio y resentimiento donde los más perjudicados son los mismos ciudadanos.



La tolerancia ha dejado de ser un principio de la democracia y si no se piensa igual que los otros, se ve como un ser que invade los espacios propios. Los principios de los cuales nos enorgullecemos los mexicanos empiezan a ser diezmados, se trata de ideologizar desde textos de educación con errores, minimizando el avance científico y cultural, exponiendo conceptos que incluso los mayores de edad no comprenden por lo complejo, no porque no deban ser conocidos o aprendidos.



En lo académico no se refuerzan los temas de escritura y comunicación oral y escrita, que requieren atención y precisión. Los errores sirven para aprender de ellos, corregirlos, retroalimentar el proceso cognitivo del ser humano, pero no debe ser sobrevalorado al grado de convertirlo en un “valor”. Lo mismo pasa con las matemáticas, que no son sólo números, son lo que dicen esos números y que en los procesos de abstracción nos indican como sociedad, la generación de conocimientos. Tenemos una generación que odia a las matemáticas y que se olvida de escribir “bien” porque piensa que no le sirve de nada ese conocimiento y ven poca aplicabilidad en las tareas de la vida diaria.



En idiomas, con el tema educativo, también se requiere atención, igualmente en el tema de las tecnologías. Son oportunidades para avanzar en el desarrollo del país y de las regiones.

Un proyecto de desarrollo sostenible implica el reconocimiento de lo que queremos en el presente y futuro. En el caso de Ciudad Juárez, vemos que falta un proyecto de ciudad, incluso, el derecho a la ciudad está fuera de los discursos.



El gobierno debe dedicarse a eso, administrar los recursos, obra pública, limitar su atención a los asuntos públicos y de gobierno. Les recordamos el llamado a pintar una raya clara de división entre el poder que se ostenta y la lucha en la arena de las campañas electorales.

Marcar la sana distancia que en 1994 se pidió, debe ser hoy, casi treinta años después el mismo reclamo. Los poderes de la unión, los gobiernos locales deben sacar las manos de los procesos electorales.



