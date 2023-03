Fentanilo: La justificación

Publicidad - LB3 -

Estamos posiblemente ante el enfrentamiento de políticos norteamericanos más relevante contra México de los últimos años, o de los tiempos modernos, donde los políticos Republicanos y Demócratas tienen ante sí mismos la “Justificación perfecta” con el asunto del FENTANILO para intentar desestabilizar al gobierno del presidente López Obrador, la cometida de la derecha golpista internacional, los verdaderos gestores de que se intente detonar en el país el golpe blando, el evento tan anhelado por los opositores neoliberales comandados por Claudio X González y sus ejércitos diezmados del PRI-PAN-PRD y MC en afinidad.

Con el Golpe de Mercado primero, y con Golpe Blando ahora, hoy buscan encontrar la perfecta combinación para intentar formar una “Justificación Perfecta” apoyados con el asunto del Fentanilo los opositores de la derecha nacional, el FENTANILO el arma perfecta en contra de México, la excusa perfecta, la justificación para detonar la belicosidad norteamericana en contra de México y buscar que la derecha opositora mexicana retome el poder sin pasar por las urnas.

Pero ¿qué es el FENTANILO?

Hay dos tipos de FENTANILO en el mercado, el farmacéutico legal y el del narcotráfico e ilegal, y tan peligroso Y ADICTIVO es uno como el otro porque son lo mismo.

El FENTANILO es un opioide sintético que es aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como analgésico. Es considerado hasta 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más poderoso que la heroína.

El FENTANILO fabricado en laboratorio legalmente está APROBADO por la FDA para tratar el dolor intenso relacionado con la cirugía o con condiciones de dolor muy complejos como el del cáncer y cáncer terminal.

Por otro lado está el FENTANILO fabricado y distribuido ilegalmente («fentanilo ilícito») y otros opioides sintéticos fabricados ilegalmente han sido descubiertos con mayor frecuencia junto en el suministro de medicamentos.

Durante los últimos años el fentanilo, y las sustancias relacionadas al fentanilo, han contribuido a un aumento drástico de las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos, EL GRAVE problema que hoy se enfreta en ese pais y los tiene alarmados por la cantidad de norteamericanos que consume fentanilo, hoy se encuentra al alcance de todos los bolsillos, y de ahí la peligrosidad que denuncian las autoridades sanitarias de USA.

Sólo dos miligramos de fentanilo, que equivale a 10-15 granos de sal de mesa, se considera una dosis letal.

El FENTANILO farmacéutico y legal lo producen los grandes laboratorios en los Estados Unidos y el FENTANILO ilegal, o del narcotráfico, se produce en laboratorios rústicos e ilegales en los estados de la costa del pacífico mexicano y cercanos a los puertos de arribo procedentes de China principalmente y, el cual una vez producido, se interna por las fronteras mexicanas a los Estados Unidos, principalmente las de California, convirtiéndose en una droga de consumo ilegal en el vecino país del norte considerado como narcotráfico.

Los laboratorios clandestinos e ilegales en las costas del pacífico mexicano son los laboratorios que manejan LOS CARTELES y estos, los carteles, importan precursores químicos desde China que los suministran a sus laboratorios clandestinos para producir el FENTANILO y, la distribución y la comercialización ilegal de ese narcótico en los Estados Unidos lo manejan LAS PANDILLAS de los barrios bajos de las grandes ciudades.

Los efectos en el ser humano del FENTANILO se parecen a los de la heroína e incluyen euforia, somnolencia, náusea, confusión, estreñimiento, sedación, tolerancia, adicción, depresión y paro respiratorio, inconsciencia, coma y muerte.

La sobredosis de FENTANILO es mortal, el consumidor de la droga cada vez necesitará ir subiendo las dosis y eso lo llevará, forzosamente, a la sobredosis por lo altamente adictivo y demandante que es el FENTANILO.

¿México produce Fentanilo?

Si lo produce en toda la costa del pacífico, pero también se produce en Canadá en su costa del pacífico, que es donde reciben la materia prima desde China y entra a los Estados Unidos por sus fronteras norte y sur.

¿Cómo entra el Fentanilo a los Estados Unidos desde México?

Según estudios realizados por las mismas autoridades sanitarias de los Estados Unidos el 86% del Fentanilo ingresa al país por conducto de sus propios ciudadanos ya que no es difícil esconder una bolsa de 1kg con pastillas como la aspirina impregnadas de FENTANILO por los cruces fronterizos.

¿Qué tan lucrativo es el Fentanilo en los Estados Unidos?

De acuerdo con Michael McDaniel, en entrevista a la revista Forbes, director del programa de Áreas de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad en Houston (HITDA, por sus siglas en inglés), un kilogramo de fentanilo puede producir un millón de píldoras falsificadas con un contenido de un miligramo de fentanilo; 750,000 píldoras con 1.5 miligramos, o 500,000 píldoras con 2 miligramos, considerada ya una dosis letal y aún asi entran al mercado de consumo.

“Actualmente en Houston, Texas, se puede comprar un kilogramo de fentanilo por un precio promedio de 25,000 a 30,000 dólares. Este mismo kilogramo de fentanilo en la costa del pacífico (México) se podría comprar a un precio promedio de 13,500 dólares. Actualmente, el precio de una pastilla de fentanilo en Houston oscila entre 6 y 65 dólares. Por lo tanto, una inversión ilícita de 30,000 dólares o menos podría resultar en un retorno de 6 a 32.5 millones de dólares” tan solo por un kilo de fentanilo, de ese tamaño es la comercialización ilegal de Fentanilo. Ahora bien, trasládelo en cifras en todo el país … increíble la cifra será lo que vale el mercado ILEGAL del Fentanilo, muy, pero muy superior al valor del mercado legal, el mercado legal es juego de canicas comparado al valor del mercado ilegal… ¡¡el meollo del fondo de la realidad de este asunto¡¡

La frontera sur de los Estados Unidos es sumamente permeable al fentanilo, entra con muchísima facilidad por lo fácil que es su transporte y ocultamiento, les entra el fentanilo por sus narices y no pueden pararlo, o no quieren.

El fentanilo legal lo puede usted comprar con el farmacéutico (USA) previa recete médica o en las farmacias especializadas (México) principalmente en el ramo oncológico.- El fentanilo ilegal usted lo puede conseguir en la esquina de cualquier barrio del bajo mundo, y del alto también, con toda facilidad.

El fentanilo legal, o farmacéutico, es exactamente lo mismo que el fentanilo ilegal, o del narcotráfico, ambos se consideran opioides sintéticos, pero la diferencia vital radica en sus formatos de elaboración y los precursores utilizados para lograr el fentanilo pero, por ambos caminos, se llega a la misma droga opioide y sintética.

Los Congresistas norteamericanos, representantes de la derecha golpista en todo el mundo, han encontrado la viabilidad de poder obtener la autorización de que las fuerzas armadas ingresen a territorio nacional para combatir de frente a los Carteles productores de fentanilo porque, según ellos, los tienen perfectamente bien ubicados.

Tomado como base lo anterior entonces si su inteligencia los tiene ubicados ¿porque no tienen perfectamente bien ubicados a los Diller del fentanilo en los mismos Estados Unidos? ¿Porque su servicio de inteligencia no los ubica y los destruye?… ¿Qué hace la DEA al respecto en su propio país?… ¿Por qué en México si y en Estados Unidos NO?

Suponiendo, sin conceder que se pudiera lograr, que ambos países se dedicaran en realidad a desbaratar y destruir la producción, la distribución y la comercialización del fentanilo… ¿Qué pasaría con la “Malilla” de la inmensa cantidad de norteamericanos adictos?

La respuesta seria que tendrían que virar hacia el fentanillo legal los norteamericanos, producido por su industria farmacéutica.

De todo este asunto de querer invadir al país a quedado muy claro, por un lado, quienes definitivamente y mayoritariamente están en desacuerdo total y, por el otro lado, los minoritarios opositores del PAN quienes si secundan y aplauden la idea a los Congresistas norteamericanos.

No es complejo entender el asunto conociendo a los norteamericanos pero, si estoy de acuerdo en que nuestro ejército ejecute un plan para aniquilar totalmente las fábricas de fentanilo en el país y cerrar las puertas, en los puertos de arribo, a los precursores Chinos.

Lo anterior como consecuencia de la acción de los Estados Unidos de aniquilar las redes de importación, distribución y comercialización del fentanilo y endurecer la vigilancia a la industria farmacéutica norteamericana.

Los fabricantes de fentanilo mexicano ilegal tienen con que defenderse y están bien armados para enfrentar a cualquier ejército y, precisamente con armas ilegales provenientes de los Estados Unidos.

