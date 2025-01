Ética, una asignatura dentro de cada asignatura

Publicidad - LB2 -

¿Cuántas vidas no se perderían si cada edificio se construyera con ética y profesionalismo? Imposible saberlo, pero lo cierto es que muchas tragedias se podrían evitar. Cuánto se podría reducir la contaminación ambiental producto de los residuos industriales si los operadores de esas industrias lo hacen de forma profesional, ética y consciente del daño que puede ocasionar esta contaminación: enfermedades respiratorias, probables cánceres entre otros. Podemos mencionar una amplia variedad de ejemplos de catástrofes tanto nacionales como internacionales que se hubieran podido evitar si el agente humano hubiera actuado con el profesionalismo ético que se amerita. Como caso internacional, podemos mencionar la catástrofe en una planta de pesticida establecida en Bophal, donde la noche de 1984 una fuga de pesticida mató cerca de 6000 personas y afectó cerca de 600000 personas. Pero ¿por qué operaba está planta cuando su programa de mantenimiento no cumplía con los estándares de aquellos tiempos? ¿Por qué operaba esta planta cuando su diseño de protección contra fugas era defectuoso? ¿Estaría operando bajo el velo de la corrupción?

No es de extrañarnos que nuestro país; México, tenga una cultura de corrupción como es característico de algunos países latinoamericanos. A través de la historia de nuestro país se han visto como las prácticas desleales de profesionistas y solapados por el paraguas de la corrupción y el hambre a las utilidades económicas han contribuido a una amplia variedad de problemas ambientales y de pérdidas humanas. Solamente echemos un vistazo a las notas periodísticas sobre la cantidad de ríos que son contaminados; matando miles de especies marinas por los desechos tóxicos de las industrias; y aunque los habitantes cercanos a los ríos se quejen y lleven conflicto ante un árbitro judicial, casi siempre gana “don dinero”. Ahora, también se entiende que vivimos en tiempos del consumismo en donde solo le damos valor a lo que se mide y el profesionista solo es parte de este gran sistema de producción. Esta conducta monetizada puede conducirnos a despreciar la vida humana, viendo las pérdidas humanas como daño colateral. Así, por ejemplo, con respecto a pérdidas humanas ocasionadas por derrumbes que se pudieron evitar si no hubiera estado la sombra de la corrupción, está el caso de un colegio en México el cual se colapsó durante el sismo del 2017 en nuestro país causando la muerte de veinte y seis niños y siete adultos; el peritaje concluye que el colapso fue provocado por castillos débiles y sobrepeso en su estructura. Pero ¿fue construido y operaba porque violaron algunas licencias de construcción? Así como este, hay una amplia variedad de casos que se pueden mencionar en donde sale a relucir el fenómeno de la corrupción y la falta de ética profesional.

Para hacer frente al problema de la corrupción la cual resalta en casi cualquier actividad industrial por falta de ética profesional, es importante que los actuales y nuevos planes de estudio promuevan la conducta ética no como una materia dentro de los planes de estudio; si no, como parte integral dentro de cada materia, es decir, como el docente de la asignatura de matemáticas puede promover el ejercicio de la ética dentro de su materia; o, como el docente de Ingeniería económica puede promover una conducta ética dentro de la carta descriptiva de su materia. Realizando esta práctica de ejercitar la ética en todas las materias del plan de estudio se podrá pulir la conducta y buenas prácticas del egresado; y, así contribuir a la sociedad con profesionistas competentes en sus áreas particulares, pero; además, hombres virtuosos que contribuyan con buenas prácticas a la sociedad. Por ejemplo, en la clase de estadística; al analizar un conjunto de datos referente a uno u otro candidato de algún partido político, ¿cómo afecta al votante si sesgo la información relacionada con los datos en beneficio de un candidato? Otro ejemplo más, en el caso de la materia de mecánica de materiales, se puede en clases discutir los siguientes aspectos éticos: El proveedor ofrece materiales más baratos con especificaciones por debajo de lo requerido. Se pueden omitir algunas pruebas de control de calidad para acelerar los procesos de construcción. Finalmente, la ética en cada una de las asignaturas de un plan de estudios no afecta a nadie, y, si puede contribuir a que el profesionista se desempeñe con la responsabilidad requerida dentro de la sociedad fomentando una actitud profesional en sus actividades diarias.

Lázaro Rico Pérez Doctor en Ciencias en Ingeniería Industrial por Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial en Instituto Tecnológico de Orizaba. Ingeniero en Mecánica en Instituto Tecnológico de Veracruz. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.