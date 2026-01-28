Escopeta Azul

Publicidad - LB2 -

Repetitivo, reiterativo, redundante, el golpeteo de la presidenta del PAN, Daniela Álvarez, contra el alcalde de Ciudad Juárez.

Anunció que para variar, prepara una nueva denuncia sobre nepotismo.

- Publicidad - HP1

La estrategia es la misma… Si se mueve tantito a la derecha, le pega; un pasito padelante, le suena.

Hemos visto que esa táctica del golpeteo sistemático no funciona.

No hay creatividad.

Sun Tzu dijo… La mejor defensa es un buen ataque.

Así que el alcalde le volteó el chicote por el palito.

CADA LUNES, ALCALDE EXHIBIRÁ NEPOTISMO DEL PAN.

Cruz Pérez Cuéllar anunció que cada lunes exhibirá públicamente casos de nepotismo y peculado atribuidos a militantes del Partido Acción Nacional tras los señalamientos recientes por presunto nepotismo dentro del gobierno municipal.

El presidente municipal negó irregularidades en el DIF, explicó que su esposa Rubí Enríquez no percibe salario por ser un cargo honorario, y aseguró que aplicará el mismo criterio político a funcionarios panistas del estado desde ahora.

En su conferencia semanera, mencionó a César Komaba, dirigente estatal del PAN en la capital y subsecretario de Movilidad de la SSPE, asi como a Jesús Manuel Álvarez Flores, recaudador de rentas en Nuevo Casas Grandes, por cierto, padre de Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, y prometió revelar nombres semanalmente sin denunciar, lo cual acusa como tráfico de influencias.

“Siguiendo su lógica jurídica, cada lunes, de todo el estado, voy a estar dando a conocer nombres. No presentaré denuncias porque no comparto ese criterio legal, pero en honor a su visión jurídica cada semana daremos a conocer estos casos”, comentó en su conferencia semanal.

Y así, cada lunes, Juárez tendrá su misa política: el sermón del alcalde exhibiendo pecados ajenos, mientras la presidenta del PAN repite letanías de nepotismo como si fueran rosarios.

El resultado es un duelo de espejos: ella denuncia lo que él aparentemente refleja, y viceversa .

Una tragicomedia donde la creatividad brilla por su ausencia, pero la rutina se convierte en espectáculo.

Al final, el ciudadano común ya no sabe si está en una conferencia de prensa o en un programa de variedades.

Lo único claro es que, con tanto chicote y palito, el nepotismo terminó convertido en piñata de lunes… y todos invitados a la fiesta.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Visita XPRESSNEWS.MX el sitio oficial de Raúl Ruiz. Ahí encontrarás todo el contenido del maestro de maestros: Letras y Piel, Consensum, DLX... Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.