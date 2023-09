Entrega de 100 mil cartas de padres y madres de familia: Mensaje a la Gobernadora del Estado

Publicidad - LB2 -

En columnas anteriores he escrito sobre el derecho a la educación y la actitud de la derecha que históricamente se han opuesto siempre a la educación laica y gratuita, pero sobre todo a que sea impartida por el estado, a través de sus Instituciones como la SEP. En el estado de Chihuahua, estamos viviendo tiempos difíciles, los niños, niñas y adolescentes, aun no reciben los libros de texto, que por derecho les corresponden, desde el 28 de agosto, son 24 días sin trabajo en las escuelas. En todos estos días la sociedad no se ha dejado de manifestar en marchas multitudinarias, foros, etc. Y ahora una acción más de los padres y madres de familia, que firmaron 200 mil cartas; 100 mil dirigidas a la gobernadora del Estado María Eugenia Campos, y otras 100 mil dirigidas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Son 100 mil peticiones para que el gobierno de Chihuahua, entregue los libros de texto gratuitos.

En la plaza Hidalgo, enfrente del palacio de gobierno, permanecerá un plantón, para esperar la recepción y acuse de recibido de cada una de las cartas que lo padres y madres de familia le dirigen a la gobernadora. La acción permanecerá hasta que se reciban todas las cartas.

- Publicidad - HP1

Lo que la gobernadora del estado, ha mostrado todo este tiempo, es solo soberbia. La impresión de unos folletos que sustituyen a los libros de textos, ha sido su respuesta a las y los padres de familia. Folletos son verdaderamente infames y una vergüenza. Los contenidos son pésimos, y parecen libros de pintar. Será solo cuestión de tiempo para saber con certeza cuanto se invirtió en la impresión de estos folletos y a quien le adjudicaron el recurso para hacerlo.

Esperamos que pronto las solicitudes sentidas de 100 mil padres y madres de familia, tengan un eco en el gobierno del estado; porque las niñas, niños y adolescentes no pueden ser rehenes de las acciones políticas desproporcionadas y sin responsabilidad de la gobernadora del estado. Lamentablemente, no entienden que la educación es un derecho fundamental, plasmado en la constitución, y que nada puede estar por encima del derecho de las niñas y niños a recibir educación.

Libros Sí, Folletos No

Leticia Ortega Máynez Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.