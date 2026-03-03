Entre el Informe y la Realidad: La Disputa por el Verdadero Resultado en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Hay algo que suele pasar cada vez que se presenta un informe de gobierno: el discurso oficial pinta un estado que avanza con orden, inversión y estabilidad; la oposición, en cambio, describe un estado que no siente esos avances en la vida cotidiana. Esta vez, el contraste entre el informe de la gobernadora Maru Campos y el contrainforme de la senadora Andrea Chávez no fue superficial. Fue un choque directo sobre qué significa realmente “dar resultados” en Chihuahua.

Maru apostó por una narrativa de firmeza y continuidad. En su Cuarto Informe de Resultados, el mensaje central fue que Chihuahua no se entrega y que su gobierno ha privilegiado el orden financiero, la inversión y la institucionalidad. Entre los anuncios más destacados estuvo la afirmación de que se destinarán cinco mil millones de pesos anuales a infraestructura, presentada como una cifra histórica para el estado, según la comunicación oficial del gobierno estatal. Ese tipo de anuncios cumple una función política clara: demostrar capacidad de gestión, mostrar obra y proyectar control.

La infraestructura importa, nadie lo discute. Pero la discusión no termina ahí. Porque la política no se gana únicamente con montos anunciados; se gana cuando esos montos se traducen en mejoras tangibles en seguridad, servicios públicos, movilidad y economía familiar. Ahí es donde el discurso comienza a tensionarse con la percepción ciudadana.

Andrea Chávez entendió que el punto débil no estaba en negar la obra pública, sino en cuestionar el marco completo del informe. Su contrainforme no fue simplemente un acto de oposición retórica; incorporó señalamientos concretos en materia de deuda pública, impuestos y resultados. De acuerdo con la cobertura de medios locales, sostuvo que la deuda estatal supera los 61 mil millones de pesos y que durante la actual administración se han contratado nuevos financiamientos por miles de millones adicionales. También habló de incrementos impositivos y de una distancia entre el discurso oficial y la realidad que viven muchas familias chihuahuenses.

Aquí está el punto político fino. Si el gobierno habla de estabilidad y orden financiero, la oposición no necesita gritar corrupción para debilitar ese mensaje; basta con colocar preguntas incómodas: ¿cuál es el costo financiero real del endeudamiento?, ¿cómo impacta en el largo plazo?, ¿esa inversión en infraestructura está resolviendo los problemas más urgentes o solo los más visibles?, ¿la percepción de seguridad coincide con el optimismo del informe? Cuando esas preguntas empiezan a resonar, el debate deja de girar en torno a la cifra y empieza a girar en torno al impacto.

El informe oficial habló de lo que se construye. El contrainforme habló de lo que se paga y de lo que no se siente resuelto. Esa diferencia es clave. La obra pública puede ser cuantificable; la percepción ciudadana no. Y cuando hay una brecha entre ambas, quien logre apropiarse del concepto de “realidad” tiene ventaja.

Andrea, al pedir un cambio de rumbo y al poner el foco en deuda, impuestos y resultados cotidianos, logró algo estratégico: no aceptó el marco del informe. No discutió dentro de la narrativa del gobierno; la cuestionó desde afuera. Eso, en términos políticos, es mucho más efectivo que simplemente responder punto por punto. Redefinir el debate siempre es más poderoso que reaccionar al debate.

Además, su discurso conecta con una parte del electorado que no se mueve por cifras macroeconómicas, sino por experiencias diarias. El ciudadano promedio no vive en el presupuesto estatal; vive en su colonia, en su trayecto al trabajo, en el costo de la canasta básica, en la seguridad de su entorno. Cuando el contrainforme logra vincular la deuda y las decisiones fiscales con esa vida cotidiana, el argumento se vuelve más tangible.

¿Significa esto que el informe oficial sea irrelevante? No. Significa que la disputa no está en si hay obras o no, sino en si esas obras justifican el costo y si están alineadas con las prioridades más urgentes. Ahí es donde el discurso de Andrea encuentra fuerza: en el contraste entre el anuncio institucional y la experiencia social.

Al final, el ciudadano no vota por el mejor discurso ni por la cifra más alta; vota por la percepción de quién entiende mejor su realidad. Y cuando la oposición logra sembrar la duda razonable sobre si los resultados presumidos coinciden con lo que se vive todos los días, ya movió el tablero.

La gobernadora presentó estabilidad. La senadora cuestionó el precio y la eficacia de esa estabilidad. En ese contraste, más que un pleito personal o partidista, lo que vimos fue una disputa por el significado mismo de “resultado”. Y en política, quien logra redefinir ese significado suele tener la ventaja en el siguiente capítulo.

Alvin Álvarez Calderón Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.