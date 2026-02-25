Entre el Golpe y la Negociación

Publicidad - LB2 -

La captura y muerte del “Mencho“, sin duda que es un hito en la historia reciente del país. Guste o no, es el fin de la política de los abrazos y no balazos del anterior régimen.

Hay quienes buscan demeritar lo que se hizo y lo califican de “nimiedad”, en comparación de la operación que en el mundo significaba el que “ElMencho“, la dirigiera. Pudiera ser, pero no si tomamos en cuenta que nada, pero nada se había hecho en favor de la población mexicana, en cuestión de combate a la narcoviolencia.



Claro, no la violencia no se ha terminado. Las carreteras siguen siendo inseguras. Ejemplo de esto es el asesinato este martes del hijo de la presidente municipal de Bacanora, Sonora, señora Norma Alicia BiebrichDuarte (PT), en la carretera federal Hermosillo–Mazatlán.



Seguro que la inseguridad no termina con el “Mencho“. Ahora toca seguir por la misma línea. Veremos si lo hacen o sólo fue algo para mantener alejado al Sr. Trump.



Porque aquí hay que decirlo con claridad: un operativo puede ser histórico; una estrategia tiene que ser permanente. Pero si no hay continuidad, no hay política pública, hay espectáculo.



Pero en México no hay un sólo tema. Y mientras la atención pública se concentra en el golpe al crimen organizado, otro movimiento se cocina en paralelo: la Reforma Electoral de la presidente. Y aquí aún no hay humo blanco.



No porque la oposición esté bloqueando la propuesta, sino porque el freno está dentro del propio bloque oficialista. El Partido del Trabajo y el Partido Verde no han dado su aprobación definitiva. ¿La razón? Muy sencilla: el dinero y el poder local.

La iniciativa – propuesta incluye recorte a sueldos de diputados locales que ganen por encima del Ejecutivo federal, reducción de regidores en municipios sobredimensionados-lo que sea que esto signifique-ajustes a la representación proporcional y disminución del financiamiento a partidos.

Suena bien. Austeridad. Racionalidad. Recorte a privilegios. Pero vamos a números.



México tiene alrededor de 1,124 diputados locales. Si el 30% gana por encima del tope y el ajuste promedio fuera de 20 mil pesos mensuales, el ahorro anual rondaría los 81 millones de pesos.



Si 200 municipios reducen cinco regidores cada uno —con sueldos promedio de 40 mil pesos mensuales— el ahorro anual estimado sería de 480 millones de pesos. Proyección total aproximada: 561 millones de pesos al año. ¿Es dinero? Sí. ¿Es estructural frente al presupuesto federal? No.



Entonces, ¿qué está en juego realmente? Control territorial. Estructura política rumbo a 2027. Capacidad de movilización local. Presupuesto para operadores.



No es una discusión ideológica. Es una discusión de poder. Los llamados partidos “rémora”, (PT y Verde). no defienden principios; defienden posiciones.



La presidente no tiene las mayorías automáticas que muchos suponen. Necesita negociar. Y cuando se negocia, se cede. La pregunta es cuánto.

Seguridad y reforma electoral no son temas aislados. Son dos caras del mismo tablero: control del territorio y control del poder.



El país vive un momento bisagra. Un hito en seguridad y una disputa interna por el poder político local.

Por ahora, no hay humo blanco. Ni en la seguridad… ni en la política. Así es, El Meollo del Asunto.

- Publicidad - HP1

Daniel E. Valles Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana. Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.