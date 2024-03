Entre el Desprecio al Pueblo y las Vagas Prioridades. La Indiferencia Presidencial

Publicidad - LB2 -

“…les pido a los ciudadanos que no me busquen”. En tono de mofa, el presidente pidió a los ciudadanos que no lo buscaran durante su gira de campaña, hábilmente disfrazada de supervisión de obras de la infraestructura de salud, en 23 Estados del país. Pide a los ciudadanos que no lo busquen, para que el INE no vaya a pensar que está en campaña y lo “regañen”.

El presidente, vestido con su ridícula guayabera decorada con la simulación de insignias militares, el que presumía no necesitar de la protección del Ejército porque “el pueblo lo cuida”, es el mismo que prefiere realizar sus reuniones y conferencias en instalaciones militares de acceso restringido durante sus visitas a diferentes zonas del país. Lo irónico es que sí hay ciudadanos que lo buscan, pero no por cuestiones electorales, sino para exigirle que cumpla con su deber y busque a los miles de desaparecidos. Nunca los ha recibido. Es evidente su indiferencia hacia las miles de familias víctimas de la desaparición de sus seres queridos.

- Publicidad - HP1

Familias enteras secuestradas en Sinaloa; pequeños comerciantes y choferes de transporte de pasajeros siendo humillados y golpeados por delincuentes por negarse a seguir pagando las extorsiones. En San Miguel Allende, Guanajuato, dos jóvenes hermanos que acababan de abrir un negocio fuero cruelmente asesinados por no pagar “derecho de piso”. Una activista por la búsqueda de desaparecidos asesinada en Tijuana. Más de 4 mil desplazados en Chiapas, pueblos enteros, pero al presidente le parece que: “Son poquitos, no es significativo, los adversarios todo lo exageran”.

Miles de casos, cientos de vídeos circulando en las redes sociales evidenciando el nivel de indefensión en el que se encuentra el pueblo de México y el flamante “héroe de los más necesitados” en la pendeja diciendo chistes y haciendo estupideces en su programa de chaquetas mañaneras. Inventando farsas con “capturas infraganti” en los pasillos del modesto Palacio Nacional trabajando desde muy temprano.

A una madre le dice: “Te saludo, no te bajes; ya recibí tu carta”. Por saludar a la famosa señora fue fuertemente criticado, incluso dentro de sus círculos cercanos, pero estos en voz baja porque no se atreven provocar su furia vengadora contradiciéndolo. El “guardián de la investidura presidencial” se justificó: “Un adulto mayor merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo”. No, pues estaría a toda madre, si no fuera porque a otra madre, pero esta busca a su hijo desaparecido, no la ha querido recibir, a ella le dijo: “No queremos que nos usen”. Que poca madre. Al final el mandamás se dignó a darle un “rayo de esperanza” a la madre buscadora: “La voy a recibir, pero en su momento”.

Es deprimente ver cómo el presidente prioriza la búsqueda de restos de un supuesto revolucionario en el extranjero, utilizando gran cantidad de recursos públicos, mientras ignora las demandas de las familias que claman justicia sobre la desaparición de sus seres queridos. En cumplimiento a otro de tantos caprichos presidenciales, hace un mes un buque de la Armada de México con 80 integrantes del Ejército, Marina y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas zarpó de México hacia Panamá para buscar los restos de un supuesto revolucionario tamaulipeco protagonista de uno de su libros. La expedición durará alrededor de tres meses y medio. El señoritingo de Palacio Nacional movilizó al cuerpo diplomático para conseguir los permisos de Panamá y a elementos del Ejército, Marina y personal forense de la Comisión de búsqueda nada más para confirmar que lo que él escribió en su libro es cierto.

La madre buscadora que no ha querido recibir se expresó al respecto: “Es candil en la calle y oscuridad de su casa. Enfóquese en su País, que se le está cayendo a pedazos”. “Debe de buscar a los desaparecidos que están en el país, en el tiempo que entró a este Gobierno, no a personas que ni siquiera desaparecieron cuando no estaba”.

No es el único desdén hacia el pueblo de México. Ha enviado ayuda a otros países más rápido y más completa que a zonas afectadas aquí en México. Ha contratado a supuestos médicos cubanos en lugar de beneficiar a los médicos mexicanos. Ha comprado y vendido productos a Cuba y Venezuela en obscuras transacciones.

México no merece este desprecio por parte de sus gobernantes. Las prioridades se deben enfocar en resolver los problemas internos que realmente importan, en lugar de distraerse con agendas personales y relaciones internacionales cuestionables. Los ciudadanos merecen un liderazgo que los represente y trabaje verdaderamente por su bienestar, dejando atrás las ideologías inservibles y obsoletas que solo producen sufrimiento al pueblo.

Seguimos sin saber cuándo será cuanto.

Aly Corany Abdallah Liberal, apartidista, socialdemócrata.

Licenciado en Desarrollo y Gestión Empresarial. Licenciado en Derecho (en proceso de titulación). TSU en Comercialización Inmobiliaria. Se desempeña como Asesor Profesional Inmobiliario y Asesor Profesional en Seguros. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.