Enseñar a pescar: ser maestro y ser mamá.

Mayo es un mes para reflexionar sobre dos de los roles más exigentes y transformadores de la vida: ser mamá y ser maestro. Ambos tienen en sus manos una de las tareas más importantes que existen: enseñar a vivir, formar personas. Enfrentan el mismo desafío: no solo alimentar el presente, sino enseñar a pescar para toda la vida.

No es sencillo. Ser madre no viene con manual, y ser maestro no se trata solo de pararse frente a un aula. Ambos requieren paciencia, constancia y, sobre todo, conciencia. Conciencia de que educar va más allá de dar respuestas: se trata de enseñar a pensar, a decidir, a resistir y a construir. Es preparar a los hijos y alumnos para un mundo complejo, donde la información está al alcance, pero el criterio y la empatía son escasos.

Dar herramientas no es lo mismo que imponer caminos. A veces, como madres, nos abruma el deseo de proteger; como maestros, el impulso de cumplir metas. Pero la verdadera formación viene cuando ayudamos a descubrir talentos, a enfrentar frustraciones y a encontrar el valor del esfuerzo.

Por eso, en este mes de mayo, es importante detenernos y reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas. Que como padres, debemos tener la humildad de pedir ayuda cuando nos rebasa un problema. Y como docentes, recordar que enseñar no es cumplir con un horario, sino con un propósito.

Capacitarnos, actualizarnos, buscar nuevas estrategias no es un lujo, es una necesidad urgente. La formación continua debe ser parte de nuestra responsabilidad afectiva y profesional. Porque lo que enseñamos —en casa o en el aula— deja huella. Y en esa huella, nuestros hijos y alumnos buscarán guía cuando ya no estemos.

Enseñar a pescar requiere tiempo, atención y amor. Este mes, reconozcamos el valor de esa labor. Y más que felicitaciones, asumamos el compromiso de ser mejores cada dia.

Nora Sevilla Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.