En temas de inseguridad, reflexionar antes de hablar

Luego, el lunes 20 de junio ocurrió el homicidio de dos sacerdotes jesuitas y dos personas más en el poblado de Cerocahui, municipio de Urique, en el corazón de la sierra tarahumara. Imposible en este caso aludir a un enfrentamiento entre bandas criminales, por lo que el deslinde se dio vía acusación contra el ex gobernador de Chihuahua, el también panista, Javier Corral Jurado, a quien se señaló como protector del presunto responsable de los asesinatos, José Noel Portillo, alias El Chueco.

Es un hecho, de acuerdo con versiones de habitantes de esa zona serrana, que este personaje gozó de impunidad durante la anterior administración, pero también es cierto que esas condiciones perduraron hasta el actual gobierno. La realidad es que El Chueco sembraba el terror sin que nadie, de ningún nivel de gobierno, le hiciera frente; hechos como el antes narrado eran comunes, actuaba en un ambiente de total impunidad a pesar de que había órdenes de aprehensión vigentes en su contra. Sus actos fueron del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional hasta que la calidad de sus víctimas, en el caso de los dos sacerdotes jesuitas, le dio esa relevancia. De lo contrario, hubiera pasado como un hecho violento habitual.

Otro evento relevante en materia de inseguridad fue el homicidio de cinco hombres y una mujer en la colonia Sahuaros de la ciudad de Chihuahua. En este caso, el alcalde Marco Bonilla Mendoza responsabilizó a priori a la federación; no obstante, la gobernadora Maru Campos se fue en su contra al señalar que ella como alcaldesa dejó una policía municipal muy capacitada, con muy buenas herramientas que, al parecer, no estaba haciendo bien su trabajo y se atrevió a declarar que durante su gestión como presidenta municipal, casos como el expuesto no se presentaban porque ella y su jefe de la Policía, Gilberto Loya Chávez, no lo permitían. Nunca se refirió a cuál era la responsabilidad de la autoridad estatal en el caso Sahuaros, pero Bonilla no se quedó callado, le contestó a la mandataria estatal que debía poner más atención en la capital y la acusó de haberse llevado a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua a Juárez.

Total que para los panistas en funciones de gobierno es más fácil el deslinde que asumir su responsabilidad en materia de Seguridad Pública y buscar el trabajo coordinado con las autoridades de los tres niveles de Gobierno, porque si la responsabilidad debe ser compartida, las estrategias para encontrar una salida a esta problemática deben ser elaboradas de manera conjunta, no solo de manera directa entre entes de gobierno sino con el apoyo decidido de los ciudadanos de bien, quienes estén interesados en cambiar el estado de cosas. No hay de otra.