El triángulo del huachicol en Cd. Juárez

Publicidad - LB2 -

San Juanico y Guadalajara.

“La irresponsabilidad es lo contrario, o el antivalor, de la responsabilidad. La irresponsabilidad de las personas demuestra lo poco importante, la comodidad y el desinterés que les genera cumplir con sus obligaciones y responsabilidades sin considerar que pueden afectar a terceras personas con sus actitudes”

- Publicidad - HP1

Existen personas que responden de manera irresponsable a ciertas labores, no solo porque les genere escaso interés o preocupación, sino también porque son individuos inmaduros que no son capaces de asumir sus responsabilidades garantizando su cumplimiento encomendado, considerando que los actos irresponsables pueden generar graves consecuencias, no solo a nivel personal, sino también a nivel social, dañandogravemente a terceros.

Lo anterior cabe perfectamente bien en algunas autoridades responsables de cuidar el entorno social, la legalidad de las actividades en proceso y, sobre todo, responsables de la seguridad y bienestar de la población ante embates del medio ambiente o contaminantes provocados por actividades ilegales.

Sin duda alguna la irresponsabilidad puede ser provocada por los intereses insertos o por los procesos de corrupción, la irresponsabilidad puede provenir también del impedimento jerárquico a la aplicación de la ley por el contubernio con las autoridades responsables en su aplicación.

En un triángulo figurado que pueden formar los tramos de las avenidas, y calles, como Waterfill-Rayón-Nardos existe una actividad ilegal definitivamente tolerada por las autoridades, el HUACHICOL, que en el momento de su ejercicio en grandes volúmenes expide fuerte cantidad de gases contaminantes que afectan a la población circunvecina, son oleadas de vapores de los gases que despiden los combustibles en “transferencia” que a los vecinos les es imposible soportar por las consecuencias como vómito, nauseas, dolor de cabeza, palpitaciones, etc.

El día 24 de Julio el problema se agravó al estallar la conexión entre una pipa de combustible y una camioneta huachicolera donde una chispa, y las fugas del deficiente sistema de extracción,ocasionaron al principio un incendio, luego una primera expulsión y posteriormente una segunda explosión con onda expansiva, se incendió el líquido y provocó una explosión con fuego y al estar semi vacío el tanque de recibo se gasifico y estalló.

Han sido incansables los vecinos de los fraccionamientos circundantes a los patios de “transferencia” en los reportes a las autoridades en cuanto detectan los olores de vapores de gas y combustible, y no han sido atendidos ni investigado por las autoridades para determinar el origen y el grado de riesgo existente para la población del sector.

Siempre ha sido así el proceso de las tragedias, los vecinos denuncian, reclaman atención y son desoídos por las autoridades competentes…. Hasta que viene la tragedia.

Recordemos una muy importante que sucedió en 1984, las explosiones de San Juan Ixhuatepec,también conocidas como explosiones de San Juanico, fueron una cadena de explosiones del tipo BLEVE (acrónimo en inglés para «explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido»), ocurridas en una planta de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como en sus alrededores.

La tragedia de San Juanico provocó la muerte de 500 o más personas y un aproximado de 2000 heridos, así como la evacuación de más de 10,000 personas y daños en un área de hasta un kilómetro de la planta siniestrada, debido a la violentadispersión de restos de la misma. Las víctimas resultantes fueron carbonizadas, asfixiadas por elcombustible y a consecuencia de serias quemaduras.

Hay que puntualizar que en el siniestro ocurrido en el triángulo del Huachicoleo en Ciudad Juárez, Chihuahua (Avenidas Waterfill-Rayón-Nardos) al momento de estallar la pipa y la camioneta huachicolera había colindantes a ellos cerca de 10 pipas cargadas con combustibles, y el corralón de “transferencia” sin los equipos básicos de seguridad por lo que la tragedia pudo haber ocurrido de proporciones inimaginables, solo el fraccionamiento pegado al corralón puede haber un poco más de 1,200 personas viviendo ahí, nunca los vecinos fueron escuchados por autoridad alguna ante sus solicitudes de atención, en el 911 están las estadísticas de las llamadas de los fraccionamientos involucrados.

Desoír a los ciudadanos conduce a tragedias como las explosiones de Guadalajara, Jalisco, que tuvieron lugar el miércoles 22 de abril de 1992 en el barrio céntrico de Analco, afectando también a las colonias Atlas, San Carlos y Las Conchas, donde 212 personas perdieron la vida y otras 1800 resultaron heridas.

Las explosiones de gasolina en el sistema de alcantarillado ocurrieron poco después de las 10:00 de la mañana (hora local), destruyendo 8 kilómetros de calles, siendo la calle de Gante la más afectada. El saldo oficial de las explosiones fue de 212 muertos, 69 desaparecidos, 1800 lesionados, se destruyeron ocho kilómetros de calles, resultaron afectadas 1142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos​ sin embargo, testimonios de personas sobrevivientes y voluntarios de la tragedia, indican una suma mucho mayor en bajas y heridos.

Desde esta columna manifestamos que hacemos responsables a las autoridades locales, estatales y federales por cualquier desgracia que lleve a pérdidas humanas y materiales ante la irresponsable no atención a los llamados de los ciudadanos que viven en los fraccionamientos aledaños a ese triángulo de Huachicol en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Así mismo se les solicita a las empresas gasolineras de Ciudad Juárez que dejen de promover el Huachicol o de ser sujetas tolerantes al robo por Huachicol, que sean intolerantes ante este fenómeno ilegal y altamente peligroso porque si no estuvieran relacionadas no existiría el huachicol.

Solicitamos a la empresa lechera “Zaragoza” ubicada en ave. Rayón que realice investigaciones del porque emana de sus instalaciones gases tóxicos para la población circundante principalmente de las zonas donde hay “transferencia” y carga de combustibles (gas-gasolina-diésel) en lo que antes fueron sus corrales, área hoy bloqueada por bardas de más de 3 metros de altura.

El hacerse omisos las autoridades sobre este asunto los ha llevado a que se detone una ALERTA a tiempo para prevenir una tragedia mayor, la irresponsabilidad en el manejo de combustibles y de la desinteresada actitud de las autoridades competentes ponen en altísimo riesgo de una TRAGEDIA.

El hecho no es que se estacionen las pipas que ya en si implican un altísimo riesgo, sin el negocio ilícito de HUACHICOLEO que se está llevando en esa zona ante la ceguera inducida de las autoridades.

Nadie más que las autoridades serán responsables si sucede una tragedia encabezados por el presidente Municipal de Ciudad Juárez Chihuahua como la primera autoridad que su deber es velar por la seguridad y tranquilidad de la población, la irresponsabilidad y la falta de compromiso con la ciudadanía podría llevar a una tragedia mayúscula porque el flujo de PIPAS CARGADAS haciendo “trasferencia” está aumentando y, estamos a tiempo de evitarlo si las autoridades intervienen prestandooídos a los señalamientos de los vecinos del sector.

Que no exista cobardía en la autoridad municipal porque si tiene compromiso con los ciudadanos y ejerce su cargo con responsabilidad el debería encabezar el reclamo hacia las autoridades competentes municipales, estatales o federales.

Las grandes tragedias nacionales con combustibles se pudieron evitar si las autoridades hubieran atendido a los ciudadanos que señalaban el problema, pero fueron omisas hasta que la tragedia cobro su factura a la omisión y la irresponsabilidad.

“Poderoso caballero que mercantiliza la responsabilidad”

Los Fraccionamientos fueron primero, en esa zona,a las PIPAS DE COMBUSTIBLES y estas han invadido el sector con tolerancia de las autoridades y los empresarios del transporte propietarios de terrenos sobre la Ave. Waterfill y Calle Nardos.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.