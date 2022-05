Desde el siglo antepasado los trenes formaron parte muy importante para el desarrollo de cualquier país, el ferrocarril fue la inversión prioritaria para las naciones que pudieron y debieron haberlo hecho, no se puede entender un Estados Unidos o el mismo México del Porfiriato sin la presencia de los trenes o ferrocarriles.

En México, la historia ferrocarrilera comenzó en 1837 cuando el presidente Anastasio Bustamante le otorgó al ex-ministro de hacienda Francisco Arriaga, la construcción de la primera línea ferroviaria que pretendía enlazar el puerto de Veracruz a la capital de México, agilizaría el comercio proveniente de Europa hacia el centro del país.

El primer tramo ferroviario constituido en México, de once kilómetros de longitud, se inauguró en 1850 y comunicó el puerto de Veracruz con el Molino, en las cercanías del río San Juan, de ahí se detonó la red ferroviaria en nuestro país.

La visión del Porfiriato establecía que el principal papel del ferrocarril en México sería el facilitar la creación de un mercado externo que permitiera tanto el flujo de mercancías hacia Estados Unidos, por el lado de la frontera norte, como hacia Europa mediante los puertos de Veracruz.

Esa misma visión es ahora un objetivo de transformación para el país con la red ferroviaria que une El Istmo de Tehuantepec desde el puerto de Coatzacoalcos hasta el puerto de Salina Cruz, el sureste y la península de Yucatán con las posibilidades de la interconexión con América Central incluyendo Belice, el Canal Interoceánico y el TREN MAYA.

El Tren Maya ha venido siendo demasiado criticado, y atacado, por los opositores desde su inicio cuando salieron los primeros amparos para detener la magna obra ferroviaria del sureste del país.

Han hecho de todo los opositores para detener por completo el TREN MAYA, lo PRI-PAN-PRD todos encabezados por Claudio X González el principal obstaculizador de cualquier obra del gobierno federal.

Lo han presentado como una obra innecesaria y muy mala para el país, costosa y sin retornos de inversión, la han demeritado hasta más no poder y siempre los mismos detractores aduciendo siempre que el TREN destruye el medio ambiente y no debe continuar su construcción incluso hoy tienen parado el tramo 5 del TREN MAYA.

Para los opositores los TRENES o FERROCARRILES son malos para el país, así lo han sostenido el PRI-PAN-PRD con sus actitudes sobre el TREN MAYA, pero hasta el día de ayer.

Hoy seamos honestos todos por una vez en la vida cuando hablamos de política, y yo pregunto ¿los trenes o ferrocarriles son malos para el país?

Bien, cualquiera que sea su respuesta debemos saber muy bien que si son buenos o son malos la situación no cambia de un día para otro para que se haga bueno o malo, no es así definitivamente… salvo que lo bueno o malo lo uses para justificar actitudes destructivas porque son proyectos que no los estás haciendo tú y que cuando te toca “ofrecerlo” de la noche a la mañana cambia el concepto que tenías.

¿Sabemos lo que HOY significa el TREN TOLTECA?

El TREN TOLTECA es el proyecto madre de la candidata a gobernadora por el Estado de Hidalgo, hoy en campaña por el PRI-PAN-PRD, que ha hecho público como proyecto ofertado a los ciudadanos Hidalguenses, obviamente se pronunciaron como una maravilla de proyecto que detonaría el futuro desarrollo de su estado.

A ver, vamos entendiendo esto que la candidata a gobernadora junto Rubén Moreira han justificado su proyecto del TREN TOLTECA, dijo la candidata a gobernadora de la coalición “Va por Hidalgo”, Carolina Viggiano Austria, asegurando y ofertando que su proyecto del Tren Tolteca, que conectaría a Mineral de la Reforma y Pachuca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), será un polo de desarrollo para la zona sur del estado… ¿what?

Primero, ¿Qué el PRI-PAN-PRD no han puesto en duda la viabilidad del AIFA?

Segundo, ¿Cómo pueden comprometer un proyecto de tal envergadura sobre algo que ellos mismos lo han despreciado como el AIFA?

¿Es o no es el AIFA un proyecto de detonación de desarrollo de la zona y un proyecto viable y bien hecho que le viene a dar un desahogo al AICM?

¿Quién invierte tal cantidad de recursos ante un proyecto que por el objetivo de conexión pudiera ser un elefante blanco como califican y han señalado al AIFA?

“Generará empleo y crecimiento económico que va a beneficiar a todos, es un proyecto prácticamente nacional, no es un proyecto únicamente regional porque nos conecta con todo México” lo expresó así Carolina Viggiano la candidata a gobernador por Hidalgo del PRI-PAN-PRD.

¿Que acaso eso no es lo que detonará el TREN MAYA?, ¿porque en HIDALGO si y en YUCATÁN no?

Con qué facilidad cambian de visión sobre las cosas, mientras no las haces tú todo está mal, pero cuando las mismas cosas si las haces tú todo está muy bien.

Entonces HOY sí los trenes son muy buenos para el desarrollo del país, AYER no lo eran para los del PRI-PAN-PRD.

Ayer Claudio X González sobre todas las cosas se oponía al TREN MAYA, hoy es el aplaudidor del proyecto TREN TOLTECA y en primera fila en la presentación del proyecto.

Así de perversos e incoherentes son, por eso casi ya nadie les cree.

¿Son? o ¿no son? caray, pero no pueden seguir siendo tan cobardes y mentirosos los empleados de Claudio X González (PRI-PAN-PRD) que cambian rumbos sin el menor recato y razonamiento de sus actos.

Han mentido hasta el cansancio, han sido detractores perversos del gobierno que ante las realidades del país, cuando buscan el poder en un estado, son capaces de cambiar sus visiones sobre mismos proyectos del gobierno federal que toman para “colgarse” en la presencia de los ciudadanos.

TREN TOLTECA es hoy solo un proyecto de campaña sobre una maqueta que busca incidir en la preferencia del voto de los Hidalguenses, y hasta ahí.

Ahora SI para los PRI-PAN-PRD del Estado de Hidalgo el AIFA es una realidad que detona desarrollo del cual necesitan montarse para su proyecto de oferta a los electores…

Ahora si LOS TRENES SON BUENOS…

Son unas bailarinas de ballet los opositores hoy en día, sin brújula, sin proyecto y llenos de resentimientos, odio, envidias y nublados de posibles capacidades de creatividad para lograr y construir una verdadera oposición.

El hoy no pero mañana si no les genera más que rechazo de los ciudadanos, están jugando con la inteligencia de los mexicanos.

Al PRI-PAN los han utilizado como papel de baño en el sanitario de Claudio X González, y luego se preguntan porque apestan.