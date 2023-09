El Teatro Político: La Danza de Marcelo y la Estrategia de Votos

Publicidad - LB2 -

El mundo de la política es muchas veces más parecido al teatro que a cualquier otra disciplina. Las acciones, las palabras, los movimientos, dan la impresión de estar perversamente planificados para lograr un impacto específico en la opinión pública y en los votantes. La reciente controversia que rodea a Marcelo es un claro ejemplo de ello.

La especulación sobre la salida de Marcelo de MORENA para emigrar a MC ha tomado relevancia y sacudido el escenario político, con muchas teorías al respecto, pero suponiendo sin conceder que así fuera, porque, aunque hay todos los visos, nada es seguro con este animal político:

¿Es una salida genuina o es una maniobra estratégica para influir en el juego político?

Quienes han estado cerca del epicentro de estas conversaciones sugieren que la decisión de Marcelo no es tan improvisada como podría parecer a primera vista, de hecho la anunció desde siempre. Por ello, es que me atrevo a sugerir que su «rabieta» es más una táctica que un arrebato de emociones, diseñada para poner de manifiesto ciertas divisiones y realineamientos dentro de la política nacional.

La política, en muchos contextos, es vista como un negocio, y Marcelo no es un novato en este ámbito. Conoce los entresijos, las dinámicas y las estrategias que se emplean para alcanzar objetivos específicos. Con lo anteriormente dicho, puedo imaginar un escenario donde su salida estaba destinada a dividir los votos de la oposición, especialmente porque muchos de los seguidores de Marcelo podrían ser descritos como «de derecha, pero convertidos».

Esto plantea un interesante escenario: De acuerdo con las encuestas, el triunfo de Claudia parece ser una posibilidad fuerte, pero de continuar como pintan las cosas: Si Marcelo y Xóchitl compiten por votos dentro del mismo espectro, esto podría no asegurar, pero si facilitar el camino para Sheinbaum.

La política es, a fin de cuentas, un juego de ajedrez. Movimientos estratégicos, sacrificios y gambitos se hacen en aras de un objetivo mayor. Y mientras algunas figuras, como Marcelo, se mueven en el tablero, otros jugadores, como la misteriosa Sra. «X», también juegan su papel. No debemos olvidar que Andrés Manuel ha sido una figura clave en la designación de la Sra. «X», pero no porque no le abrió la puerta ¡no, no!

Andrés Manuel la puso porque antes de no abrirle la puerta, a una rueda de prensa mañanera, la señalo y la provocó por eso fue a tocarle la puerta a pedir su derecho de réplica, eso no fue por causa súbita. El presidente conoce bien que a toda acción le sigue una reacción y lo usa a su favor, esto no es una tesis hay una cantidad de ejemplos con los que ha jugado con sus adversarios en el pasado reciente.

Las decisiones tomadas y las acciones pasadas crean una narrativa que influirá en el próximo acto de este drama político.

Lo que es seguro es que el escenario político está en constante evolución, y los ciudadanos debemos mantenernos informados y críticos, siendo capaces de discernir las tácticas de la verdadera intención. Porque, después de todo, en este teatro, es nuestro futuro el que está en juego.

David Gamboa Lic. en Mercadotecnia por la UVM. Es un profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Actualmente es Editor y Director General de Juárez a Diario y Consultor en temas mercadotecnia.