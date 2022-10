El senado mexicano, ¡una desgracia!

El pasado martes 04 de octubre en la mal llamada cámara alta, se llevó a cabo la votación para militarizar o no a México.

El resultado fue el menos conveniente para el país, es decir, se optó por la altamente perniciosa militarización. No acabo de entender, ¿cómo un gobierno que se dice de izquierda vota en ese sentido? Hagamos de cuenta que las gallinas votan por el coyote o las vacas por el carnicero. Además, la serie de videos que dan testimonio del nivel de debate en el senado son lastimosas. Comparto con Lilly Téllez su indignación hacia los senadores oficialistas que no votan por criterio propio, lo hacen por consigna de su partido (Morena), a su vez, ese organismo obedece ciegamente a su creador amo y señor. Decía que comparto el sentimiento con Lilly Téllez, pero en este caso no su método de manifestarlo, debido a que abrió la puerta a los soeces senadores del sistema, quienes prácticamente se le fueron encima con todo tipo de insultos. El espectáculo me pareció grotesco, ¿cómo cree la bella Lilly que puede salir airosa en un duelo de groserías con los masters en la materia? Me es difícil comprender la manera en que llegan al senado personas con una preparación tan deficiente, como país, somos una especie de eslabón perdido en el concierto mundial (hablando de civilidad política), sólo comparable con pequeños países africanos, ¡que tristeza! ¿Será acaso posible que razonemos nuestro voto en el 2024?

¿Renunció o la renunciaron? Me refiero a la Lic. en Lengua Inglesa Tatiana Clouthier, quien hasta hoy jueves 06 de octubre fingía (fungía) como Secretaria de Economía. Hace poco tiempo debatía con un amigo periodista el tema de lo que desde mi óptica es incorrecto, él lo justificaba, el hecho que una persona ocupe un puesto para el que no se está calificado, dejemos de lado los títulos, sino el conocimiento en la materia, me argüía mi contraparte que para eso están los asesores, estoy parcialmente de acuerdo, sin embargo, el titular de la dependencia, dirección cuantimás Secretaría de Estado debe de ser un experto en la materia, de otra manera sólo se es un florero (de adorno). La renuncia o despido de Tatiana queda cubierta con un velo de opacidad, tan socorrida en esta administración federal. Incluso se corre el riesgo de que asuma el puesto alguien peor que la ex titular, bullen en mi mente varios candidatos, a cual más de ineptos, no los menciono porque no quiero dar ideas y con ello sentirme culpable de un posible absurdo nombramiento. Por cierto, cuando Tatiana emocionada quiso abrazar al presidente, este la desairó ostensiblemente.

Un ejército todólogo.- debido a la línea aérea comercial del ejército en proyecto, irrumpen estos en otras actividades comerciales y de servicios, se espera que próximamente, salga a la venta, papel higiénico con un novedoso color verde olivo. También producirán: novelas en televisión, preservativos, cigarros, tequila, monos de peluche, máscaras de lucha libre, harina para Hot cakes, antojitos en las ferias, cosméticos, piñatas, inflables, línea de lencería, cintos piteados… Para que amarre, venderán también menudo y barbacoa los domingos…

En vista del éxito no obtenido. A partir de hoy, From now on (para los bilingües), no los importunaré más con mensajes de contenido político, y les solicito que hagan lo mismo, estoy asqueado del mundo ruin de la política. En otras palabras, ¡Que el mundo ruede! Estoy desperdiciando mucha energía en estar al tanto de ese acontecer. No más críticas a los partidos, ni a los actores inmersos en ese ambiente. Mi salud es más importante, no más: Morena, PRI, PAN, MC… etc. que gane el que tenga que ganar, asimismo que pierda el que tenga que perder, que robe el que así lo decida y que gobierne como les venga en gana y el pueblo lo tolere, que haga trampa quien pueda mientras haya tontos que no se den cuenta. Contenidos de otro tipo, muy bienvenidos, a todos mis contactos les reitero mi aprecio.

Lo anterior, fue un mensaje para mis contactos de WhatsApp, esa acción hace años que la implementé en Facebook con una gran tranquilidad de mi parte. Para mis lectores de Por La Libre y de ADN A Diario Network, les informo que seguiré escribiendo de política, la cual es una pasión para mi, quizá le baje un par de rayas a mi agresividad.

«El insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe»

Diógenes El Cínico



«Aferrarse. Renunciar. A veces, son una misma cosa»

C. J. Tudor



«Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. No es el árbitro de las leyes ni del gobierno. Es defensor de su libertad»

Simón Bolívar

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.